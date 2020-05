Tu n’as pas eu tes vœux sur Parcours Sup ? Viens par ici !

On avait rapidement eu un cours sur les profils en entreprise et tu sembles être ce qui était décrit comme "profil bleu" (consciencieuse, soucis du détail, organisation...). Le type de métier adapté à ce genre de profil sont les métiers du droit (tous ce qui est législation, contrats), comptabilité et administration.Alors je sais, ça ne t'aide pas trop mais tu pourrais être dans l'administration d'une petite commune pas trop loin de la campagne. Ou travailler dans un cabinet de notaires.Tu sembles avoir une sensibilité artistique également et pourquoi pas diététicienne puisque tu en parlais.Tu peux devenir webdesigner aussi. Tu pourras mettre ta créativité à profit tout en respectant un cahier des charges du client.C'est difficile de te conseiller à froid car je ne te connais pas.J'ai l'impression que tu as un peu peur du contact direct (tu parles de téléphone mais aussi de commercial). Je pourrais te suggérer de travailler dans une agence de voyages mais il y a une grosse partie commerciale non négligeable. Il existe des métiers en back office, je ne sais plus l'intitulé du poste exact mais ce sont les personnes qui créent les produits/circuits... Mais je pense qu'ils négocient les tarifs avec les hôtels.Tu peux peut-être regarder aussi du côté de la décoration d'intérieur et de l'agencement d'espace.Ou paysagiste.Par contre ça n'engage que mon avis mais ce sont des métiers assez "difficiles", je veux dire tu risque de devoir te mettre à ton compte ou avoir des périodes creuses. En gros, euh... c'est pas des métiers dans lesquels tu auras la tranquillité d'esprit pour le salaire.Si tu veux rester dans un domaine plus "concret" avec des chiffres, plutôt que comptable je te conseille actuaire. Tu ne connaîtra pas la crise, la demande est très très forte et les salaires sont élevés. Mais c'est des stats et des calculs.J'espère t'avoir aidé un peu.