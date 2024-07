Cette célèbre marque parisienne (et durable ) ouvre une seconde boutique dans la capitale

Si vous aimez les marques françaises chics et responsables, vous devez connaître Balzac Paris. Bonne nouvelle, l’enseigne ouvre une seconde boutique à Paris.

Si de nombreuses marques de mode sont en difficulté en France, à l’instar de Camaïeu, Cop Copine, San Marina, d’autres ont plutôt le vent en poupe. C’est le cas Balzac Paris. La griffe de mode écoresponsable, née sur Internet, a ouvert une nouvelle boutique située au 116, rue du Bac, dans le quartier très chic de Saint-Germain-des-Prés. Sur son site, la description du lieu ne manque pas d’emphase. « Ce nouvel écrin est une expérience sensorielle et invite les ambassadrices à vivre un moment unique en se plongeant dans l’essence même de l’ADN Balzac Paris. (…) Un travail pensé dans les moindres détails, qui s’appuie sur l’artisanat local et qui évoque le savoir-faire français avec des matériaux durables, un luxe discret aux allures « tradi-barges ». »

C’est la deuxième enseigne dans la capitale, il y a un an et demi, une boutique baptisée « L’Adresse », ouvrait au 82, rue de Hauteville (Xe arr. de Paris). Dans cet espace, 400m2 de pièces de prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie, et une grande pièce entièrement dédiée à la seconde main.

Qui se cache derrière la success story Balzac ?

Balzac Paris a été créée Chrysoline de Gastines en 2011. À l’origine, l’objectif était créer des nœuds papillon sur mesure fabriqués en France. La jeune femme s’était lancée avec son mari Victorien de Gastines et son beau-frère Charles Fourmaux. Mais finalement, le label se repositionne en 2014 sur le textile responsable. Depuis, la marque ne cesse de conquérir de nouveaux clientes et clients. La recette du succès ? Un vestiaire romantique et urbain, associant volontiers blouse bohème au grand col sous salopette oversize, avec des sneakers. Parmi ses bestsellers compte le pantalon Piana léopard, la blouse Source blanche, et bien sûr le sac César, qu’on peut croiser à chaque coin de rue de Paris.