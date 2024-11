Et si le Black Friday était le moment de vous procurer le bijoux ou la montre de vos rêves ? Ocarat dévoile en effet de sublimes modèles au prix défiant toute concurrence. Sélection des offres les plus alléchantes.

Vous avez depuis longtemps en tête l’achat d’une montre ou d’un bijoux élégant et haut de gamme ? Que ce soit pour vous faire un cadeau (parce que le self-love est primordial !) ou gâter l’un de vos proches, le Black Friday est la meilleure période pour craquer. Ocarat propose en effet des réductions hautement attractives sur une multitude de montres, colliers, bagues, boucles d’oreilles et autres bijoux.

Seul problème, faire son choix parmi ces créations plus désirables les unes que les autres. Heureusement pour vous, nous avons réuni les meilleures offres bijoux et montres repérées sur le site. Et c’est à découvrir dans cette sélection tout simplement étincelante.

Profitez de jusqu’à -70% sur une sélection de produits

La montre Liliane, Michael Kors

La montre Liliane de Michael Kors se sublime de coeurs sur le cadran // Crédit : Ocarat

Pour apporter de l’éclat à ses looks, rien de mieux que cette montre Liliane de Michael Kors ! Imaginée dans un acier inoxydable rose gold, elle s’upgrade d’une multitude de strass sur la lunette et le bracelet. À la lumière, leurs reflets scintillants seront du plus bel effet. Le cadran se devait donc d’être aussi spectaculaire. C’est chose faite avec un motif de cœurs roses de différentes tailles tapissant tout le fond à la blancheur nacrée. Une véritable ode à l’amour !

Les index des heures deviennent même des strass pour une touche étincelante supplémentaire. Cette montre habillera ainsi à la perfection votre poignet, même sous la pluie. Elle profite en effet d’une étanchéité de 5 ATM, comprenez 50 m. Le mieux, ses – 40 % pour le Black Friday sont un véritable cadeau faisant baisser son prix de pas moins de 120 €.

Retrouvez cette montre à -40 % pour le Black Friday sur Ocarat

La montre Stella Mini, Fossil

La montre Stella Mini de Fossil se pare de deux rangées de strass pour encore plus d’éclat // Crédit: Ocarat

Ce ne sont pas une, mais bien deux rangées de strass qui subliment la lunette de cette montre Stella Mini. Une allure scintillante qui s’harmonise à la perfection avec le bracelet rose gold en acier inoxydable. Cette teinte élégante sublime également le cadran, parant les index des heures en bâtons, les aiguilles et la finition double cercle. Le contraste avec le fond blanc n’est alors que plus saisissant.

Détail qui fait la différence, un guichet indique même la date du jour. Plus petit que le modèle Stella classique, son boîtier épousera à merveille les courbes de votre poignet. Une pièce à porter au quotidien, même pas mauvais temps, avec son étanchéité 5 ATM de 50 M. Elle profite en plus pour le Black Friday d’une réduction de 50 % la faisant passer sous la barre des 85 €.

Découvrez cette montre à -50% sur Ocarat

La montre Jazzmaster Lady Auto, Hamilton

Sobre et chic, la montre Jazzmaster d’Hamilton est à arborer au quotidien // Crédit : Ocarat

Pile dans la veine minimaliste du moment, cette montre Hamilton se veut à la fois chic et sobre. Issue d’une des lignes les plus emblématiques de la marque, la Jazzmaster, elle dévoile un bracelet en acier inoxydable à la finition polie argent. Sporty chic avec ses trois rangées de maillons, ce modèle s’agrémente d’un cadran et d’aiguilles dans les mêmes tons métallisés.

Audacieux, ses douze index d’heures luminescents prennent la forme de pointes de flèches elles aussi argentées. Celles-ci sont encerclées d’un chemin de fer où les minutes sont représentées en noir. Une création contemporaine qui s’adaptera à tous vos looks. Raison de plus d’y succomber, son prix chute de 40 %, vous faisant économiser la très belle somme de 380 €.

Adoptez cette montre à -40% pour le Black Friday sur Ocarat

La bague solitaire diamant en or blanc 9 carats, Divine

Avec son diamant et son or blanc, cette bague Divine est un véritable intemporel // Crédit: Ocarat

Intemporelle, vous pourrez porter cette bague de nombreuses années sans problème. Sa finition en or blanc 9 carats polie se fait en effet des plus graphique tout en restant classique. Le point d’orgue de la création ? Son incroyable diamant rond et blanc de 0,15 carats trônant en son centre. Serti quatre griffes, il profite d’un maintien incomparable et d’un entourage donnant la sensation que le diamant est en réalité de 0,30 carats. Soit une valeur sûre à porter aussi bien pour la vie de tous les jours que lors d’événements spéciaux. Pour le Black Friday, elle jouit en plus d’une promotion de 50 % vous faisant cadeau de plus de 150 €, joli !

Succombez à cette bague à -50% sur Ocarat

Le pendentif poire en or blanc et saphir, Aurora

Le bleu de ce saphir rappelle la teinte des profondeurs de l’océan // Crédit: Ocarat

Si le diamant est le meilleur ami de la femme, le saphir est sans conteste son meilleur amant ! Ce pendentif se magnifie en effet d’un saphir taille poire de 0,25 carats serti trois griffes. Au bleu envoûtant, ses facettes étincelantes apporteront une aura chic et intemporelle à vos ensembles. Un éclat que ne vient que renforcer sa chaîne en or blanc 9 carats aux maillons contemporains. Dépourvue de bélière, celle-ci peut s’ouvrir afin de retirer la pierre précieuse pour la glisser sur une autre chaîne à votre guise.

Ce saphir pourra ainsi vous accompagner en toutes circonstances. Et si vous hésitez encore, sa réduction de 50 % devrait finir de vous convaincre. Elle permet ainsi à la création de dévoiler un prix inférieur à 75 €.

Misez sur ce pendentif à -50% pour le Black Friday sur Ocarat

Alors peu importe votre choix, votre bonheur vous attend parmi cette sélection Ocarat aux offres spécial Black Friday imbattables.