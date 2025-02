« J’attends un enfant », ouvrage mythique à l’épreuve de la modernité : rencontre avec Clémence Pernoud

Tout le monde connaît les ouvrages de Laurence Pernoud, véritables bibles de la parentalité et de la puériculture depuis les années 1950. On peut toutefois en avoir une image un peu poussiéreuse, de livres qui ont fait leur temps, que l’on retrouve en boîtes à livres. Mais c’est sans compter sur la petite-fille de Laurence Pernoud, Clémence, qui a remis ces manuels au goût de jour en les modernisant.

En 1956, Laurence Pernoud, journaliste et jeune maman, a publié « J’attends un enfant », un guide de référence pour les femmes enceintes, dans un monde où il était compliqué d’obtenir des informations fiables sur la grossesse. Près de 70 ans plus tard, c’est sa petite-fille, Clémence Pernoud, elle-même jeune mère à son tour, qui a repris le flambeau et entrepris de dépoussiérer le concept, en y intégrant des sujets comme la matrescence, le baby clash ou le mommy brain. « J’attends un enfant » et « J’élève mon enfant » éditions 2025, viennent de sortir aux éditions Albin Michel.

« Je me suis rendue à l’évidence qu’il fallait que je reprenne ces livres »

Clémence Pernoud garde un souvenir ému de sa grand-mère, qui l’a toujours beaucoup impliquée dans la réalisation de ses livres. « Elle a toujours tout partagé avec moi, particulièrement l’aspect visuel, les illustrations, les photos de couverture. Un autre souvenir marquant c’est celui du courrier des lectrices, qui était très important pour elle, elle en recevait énormément. Elle répondait à chacune personnellement, en contactant des médecins si besoin. Rester proche de ses lectrices était primordial. »

Fascinée par ces livres dès son plus jeune âge, et consciente de leur importance, Clémence émet l’idée à l’adolescence d’en reprendre le flambeau plus tard. « Fais ta vie d’abord et tu verras après » lui répond son père. « C’est ce que j’ai fait » confie l’autrice, qui a mené une carrière de costumière pendant plusieurs années. « Puis, étant devenue maman, je prenais part de plus en plus profondément aux discussions avec la maison d’édition, et au bout d’un moment je me suis rendue à l’évidence qu’il fallait que je les reprenne. »

« C’est la première fois qu’un coparent est sur la couverture »

Mais comment moderniser ces livres un peu vieillots, et attirer des lectrices à l’heure où elles tirent leurs renseignements des podcasts de maternité ? « J’ai travaillé avec un collège d’experts, pour m’assurer de rester au plus près des besoins des parents aujourd’hui. » Céline Bourganeuf, infirmière puéricultrice et consultante en lactation IBCLC, et Léa Kourganoff, sage-femme aux Diaconnesses, ont ainsi pris part au projet, aux côtés de gynécologues et psychologues.

« Il y avait aussi quelque chose de l’ordre de l’instinct, en lisant les livres, en les utilisant en tant que jeune maman, j’avais des intuitions. Mon conjoint a notamment trouvé que ça ne s’adressait pas assez à lui alors qu’il attendait aussi un enfant. Intégrer le coparent est super important, et c’est d’ailleurs la première fois qu’un coparent est sur la couverture. » se réjouit Clémence Pernoud.

Une refonte des visuels a également permis de moderniser les deux livres. « Les livres avaient besoin d’un vrai coup de neuf sur le fond, mais aussi la forme pour que ça se voit tout de suite. Par exemple, c’est bien plus simple d’illustrer comment faire le massage du périnée, plutôt que de l’expliquer. La transmission de l’information est plus efficace ainsi. Et il manquait des visuels sur le portage, des positions d’allaitement, des positions d’accouchement, etc. »

« On enlève une couche de culpabilité aux jeunes parents »

En plus des livres, le compte Instagram de l’autrice (@clemence.pernoud) proposera régulièrement du contenu additionnel en ligne. « J’aimerais prolonger les livres par les récits de parents et de professionnels, pour donner l’information d’une autre manière. Il y aura aussi des conseils, des choses plus pratico-pratiques. C’est ce que j’aimais dans les livres de ma grand-mère, un accompagnement sur le long terme, qui va au fond des choses. »

L’attention est également donnée dans ces ouvrages à la psychologie des jeunes parents, et aux tempêtes émotionnelles qu’ils peuvent traverser, comme la matrescence (modifications psychiques et émotionnelles vécues par les jeunes parents, particulièrement les mères) ou le baby clash (tensions dans le couple après une naissance).

« Je suis allée dans tout ce que l’on connaît aujourd’hui, c’était impossible de passer à côté. On donne une image réelle de la maternité, pas une image sublimée et fausse. On peut traverser des difficultés pendant le post-partum, mais aussi quand on apprend qu’on est enceinte. Ça peut être sublime, mais ça peut être aussi une espèce de bombe qui débarque hyper violemment quand ça arrive vite et qu’on est pris au dépourvu. En mettant au courant les parents des chamboulements hormonaux et psychiques qu’ils peuvent traverser, on leur enlève une couche de culpabilité. »

« Les anciennes éditions sont presque des livres d’Histoire »

Et si nos mères insistent pour nous offrir leurs Pernoud des années 80 ou 90, que faire ? « On peut les compléter par la nouvelle édition évidemment, mais c’est aussi chouette de voir comment on faisait à l’époque, c’est presque des livres d’Histoire. Ça met les choses en perspective, on comprend mieux comment on a été élevés, comment on est devenus les personnes que l’on est, et ce que l’on veut transmettre à nos enfants. Ça permet de mieux envisager notre manière d’être parent. »

Avec cette refonte d’ouvrages iconiques, Clémence Pernoud a à cœur de pouvoir offrir aux parents des informations non clivantes et validées scientifiquement et sociologiquement. « On est tellement bombardés d’injonctions puissantes et parfois contradictoires, on s’y perd, j’aimerais offrir un chemin plus serein, pour que chacun puisse construire sa propre parentalité en fonction de ce que l’on sait. »