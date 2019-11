Voici les visages de celles qui font madmoiZelle, côté rédaction mais aussi à la régie commerciale, au développement, au graphisme…

La rédaction de madmoiZelle.com

Mymy, rédactrice en chef

Mymy est la rédactrice en chef de madmoiZelle et gère la rubrique masculinité (dont fait partie son podcast, The Boys Club). Elle est aussi dans la Brigade du Kif du super podcast Laisse-Moi Kiffer.

Elle aime : avoir des opinions, les gens respectueux, et les spätzle.

Ses articles • Son Instagram : @mymyhgl

Kalindi, rédac & chef de projet cinéma et séries télé

Quand elle avait 7 ans, Kalindi voulait être océanologue. À 8 ans, elle comprenait que pour cela, il fallait être bonne en maths. Du coup, elle a préféré se concentrer sur ses cours de théâtre pour devenir « actrice célèbre ».

Aujourd’hui elle n’est ni actrice ni célèbre mais elle aime passionnément le cinéma.

• Ses articles • Son Insta

QueenCamille, rédac feel good, sexualité & société

QueenCamille s’est auto-proclamée reine en intégrant l’équipe de madmoiZelle en février 2018. Ce titre lui permet d’imposer son autorité et son humour de merde dans la rubrique Sexe en particulier, et dès que l’occasion se présente de manière générale.

Elle aime la vie avant tout.

• Ses articles • Son Insta : @queenkmille • Ses vidéos

Caroline, rédac mode

Une seule mission pour Caroline : te motiver à essayer tous ces trucs qui te font à la fois peur et envie dans la mode, comme les couleurs, les motifs, les chaussettes à paillettes…

• Ses articles • Son Instagram : @itscarotte

Lucie, rédac beauté

Lucie est la rédactrice beauté de madmoiZelle (quand elle n’est pas trop occupée à chanter des chansons des années 2000 ou à manger des crêpes).

Son but est de te prouver que la beauté, c’est avant tout du fun, du plaisir et du self-love !

Ses articles • Son Instagram : @lucie.nksz

Océane, chargée des témoignages

Océane est chargée des témoignages sur madmoiZelle ! Sa passion, c’est vos vies, surtout quand elles lui font réfléchir à la sienne.

Elle aime aussi le froid, les arbres et les avocats.

Ses articles • Son Instagram : @ochhean

Alix, chargée des podcasts

Alix Martino, à dire sur l’air de Paris Latino, est chargée des podcasts chez madmoiZelle. Elle aime principalement le cinéma et Lidl.

Ses articles • Son Instagram : @alixmrtn

Dorothée, responsable des vidéos

Si tu entends quelqu’un ricaner derrière la caméra, c’est probablement Doro ! En charge des vidéos, elle aime les nems et la choucroute.

• Ses vidéos • Son Instagram : @dorodu68

Charlie, vidéaste rigolote

Charlie est blaguiste. Elle aime, indubitablement, l’humour bien gras et les calembours. À 20 années de vie, elle a été étudiante en cinéma puis en théâtre, et maîtrise donc parfaitement l’art de la roulade arrière.

En relation complexe avec celle qui naquit du houblon et de l’orge : la bière.

Ses vidéos • Son Instagram : @charlie_rano

L’équipe commerciale de madmoiZelle

Marie, directrice de clientèle

Lectrice de madmoiZelle depuis presque 8 ans, Marie était à la base attachée de presse dans le secteur (rigide) de la santé. Par coup de cœur, elle a rejoint l’équipe en tant que cheffe de publicité mode et beauté…

Mais il est bien plus probable que vous la croisiez sur un marathon (et dans Laisse-Moi Kiffer) qu’à la Fashion Week.

• Son Instagram : @marierunsnyc

Margaux, traffic manager

Margaux s’occupe du trafic du site, de la pub et de l’affiliation. C’est en partie à cause d’elle que tu te ruines dans des bons plans !

• Sa friperie en ligne : Coton Anglais

Marie, cheffe de projet événementiel & institutionnel

Quand Marie ne jongle pas entre les box madmoiZelle, elle t’invite à chanter (faux et fort) aux Grosse Teuf, à te marrer aux One mad Show et à t’émerveiller aux CinémadZ.

Elle développe également les opés publicitaires avec les institutions et les assos qui souhaitent ouvrir le débat avec les lectrices.

Ses articles • Son Instagram : @mariecamiert

Manon, cheffe de publicité

Manon est arrivée à la régie de madmoiZelle en septembre 2019, en tant que cheffe de publicité, pour dénicher de chouettes marques avec qui collaborer.

Sa vie est rythmée par son amour pour les sushis et sa passion pour le judo.

• Son Instagram : @manonlgle

Margot, cheffe de publicité

Bretonne et yoga addict, Margot est une dénicheuse de bons plans et une créatrice d’idées en tout genre. Elle ira te chercher les perles rares pour te proposer des publicités de qualité (c’est promis) !

• Son Instagram : @margot.wtr

Le reste de l’équipe madmoiZelle

Mélody, graphiste & illustratrice

Mélody est graphiste-zozo-iliustratrice. Passionnée de lettering et de cailloux magiques, elle pourrait vendre un rein pour du chocolat praliné. En 2019, elle fait le buzz sur la toile grâce à sa Danse des Fesses, un move 100% malaise.

Elle prône la bienveillance au quotidien, parce qu’au fond, c’est pas très gentil d’être méchant.

• Son Instagram : @badass.blue

Cassandre, social media manager

Cassandre est Social Media Manager des comptes de madmoiZelle et Rockie.

Elle aime l’art aussi fort que le yoga et te parle musique de temps en temps sur madmoiZelle.

Ses articles • Son Instagram : @cassandrecab

Véro, responsable administrative & Ressources Humaines

Véro est arrivée en octobre 2014 pour compléter la fine équipe commerciale. Ex-Traffic Manager, elle est ensuite passée du côté administratif de la force. Elle a bossé auparavant chez Allociné et AuFeminin !

• Son Instagram : @vero_lfb

Anne, développeuse

En tant que développeuse web, Anne agit dans l’ombre du magazine. Son travail indispensable te permet de lire madmoiZelle n’importe où, n’importe quand !

Fab, le fondateur de madmoiZelle

Fab a monté madmoiZelle avec ses petites mains, dans son grenier, en 2005, à Lille. Il aime mener de très longues interviews et aider des jeunes-qui-n’en-veulent à percer.

• Ses articles • Son blog perso • Son podcast Histoires de Darons

Denis, le cofondateur de madmoiZelle

Denis, le vieil ami et mentor de Fab, l’a aidé à fonder madmoiZelle et s’est beaucoup impliqué dans le magazine.

Il est décédé en février 2019. Tu peux lire ici la très belle lettre que Fab lui a adressée.

Les collaboratrices régulières de madmoiZelle

Ces personnes-là ne sont pas à plein temps dans l’équipe, mais elles collaborent régulièrement au magazine !

Justine, rédactrice psychologie

Justine est notre experte ès psycho, qui rédige chaque semaine un article psycho / socio, vous offrant le décryptage d’un comportement ou d’un habitude sous le prisme de la psycho.

• Ses articles

Elise « Elixie » Costa, reine des Trouvailles

Elise a commencé par écrire les fameux Instants Putassiers, avant de se lancer dans la production de news quotidiennes entre mai 2010 et mai 2011.

Depuis, elle est au rendez-vous tous les lundis pour nous offrir ses merveilleuses Trouvailles d’Internet.

• Ses articles

