Ces 9 minutes seraient les plus importantes dans la journée d’un enfant

Il est souvent difficile de cumuler vie pro et vie de parent en partageant de vrais moments de complicité avec ce son enfant. Mais une théorie affirme que 9 minutes seraient suffisantes pour créer un lien d’attachement profond avec son petit bichon. On vous dit lesquelles.

Nombre de parents multiplient les rôles, les étiquettes et les casquettes, ce qui complique drastiquement leur emploi du temps. Effectivement, notre époque invite les géniteurs à ne pas s’enfermer dans l’étiquette-seule de leur parentalité et à se remettre et/ou rester sur le marché du travail jusqu’à ce qu’ils soient retraités ; si telle est leur volonté. Car comme vous le savez, être un bon parent ne signifie pas que l’on doit forcément être un père ou une mère au foyer !

Mais si c’est un beau principe défendu par les parents actifs et engagés de notre société actuelle, il est parfois difficile à assumer dans les faits. La réalité, c’est que l’on est des êtres humains avec une énergie, et surtout un temps limités dans la journée : il paraît compliqué d’assumer d’une main de maître les responsabilités professionnelles, les tâches ménagères du foyer, et notre rôle de père et/ou mère dévoué qui impose suffisamment d’autorité.

Prioriser les besoins de l’enfant ?

Malgré toute notre bonne volonté, on est donc souvent obligé de prioriser les besoins primaires et matériels de l’enfant (manger, boire, dormir, se vêtir), et il nous arrive d’investir moins de temps et d’effort dans la construction du lien émotionnel avec ce dernier. Et voilà que la culpabilité parentale pointe le bout de son nez… Mais une maman a partagé une théorie sur TikTok, qui risque d’aider bon nombre de parents très impliqués mais débordés. Selon ses dires, il existe 9 minutes qui « ont le plus d’impact dans la journée de l’enfant ». L’idée, pour assumer notre vie professionnelle sans négliger le bien-être du bout de chou, serait donc de miser sur ces 9 minutes spécifiques – dans le cas où l’on n’a vraiment pas le temps de lui accorder d’autres instants en pleine conscience le reste de la journée.

9 minutes ayant le plus d’impact dans la journée de l’enfant : oui mais quand ?

On est bien curieux de savoir quand se trouvent ces 9 minutes en particulier. Eh bien elles sont divisées en 3 créneaux précis dans la journée :

les 3 minutes qui suivent leur réveil

les 3 minutes après leur retour de la crèche ou de l’école .

. les 3 minutes qui précèdent le moment du coucher

Si la momfluenceuse n’explique pas précisément en quoi chaque créneau est important, on se rend compte qu’ils concernent des moments-clés de la journée de notre enfant ; lesdits moments de transition.

Des minutes importantes qui concernent les moments de transition de l’enfant

Selon les spécialistes en parentalité, il convient de soigner ces transitions pour que l’enfant, très centré sur le moment présent, comprenne qu’il faut passer à une autre “activité”, qu’il soit apaisé et pas énervé de le faire, et qu’il ait sur le long terme cette stabilité qui découle du côté “ritualisé” de la chose. La présence parentale doit y être importante et signifiante, car ce sont des moments critiques, fondateurs pour que le marmot crée un attachement sécurisant avec son parent : il doit donc s’y sentir sécurisé et protégé, afin de déployer un style d’attachement sain une fois plus grand (Cf théorie du style d’attachement de John Bowlby).

Il faut y « favoriser la sécurité, la cohérence et la présence significative, (…) pour former une base sécurisée (émotionnelle et physique) pour votre (vos) enfant(s) », explique une thérapeute familiale à nos confrères de Parents.com. Parents.com

Bien évidemment, la créatrice de contenu elle-même met en garde contre l’usage abusif et unique de cette théorie : on ne doit pas l’appliquer au pied de la lettre, en se focalisant uniquement sur ces minutes tout en négligeant les autres, par exemple. Elle ne doit pas servir au quotidien, juste si besoin. L’idée de la jeune maman était surtout de rassurer certains parents zélés et de balayer d’un revers leur culpabilité “mal placée” : aucun parent n’est parfait, mais chacun fait de son mieux pour le bien de son bout de chou adoré ; et si l’on soigne ces 9 minutes, c’est déjà un bon début pour déployer une bonne parentalité.

