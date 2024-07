« Être gros, ce n’est pas facile dans l’espace public », dans le quotidien de Virginie Grossat, influenceuse grande taille

Virginie Grossat n’a pas sa langue dans sa poche. À 36 ans, l’influenceuse plus-size redonne confiance aux femmes grosses avec des vidéos inspirantes où elle parle de mode. Malgré des commentaires haineux quotidien, elle espère que la société va changer. Rencontre.

Nous avons rencontré Virginie Grossat, 36 ans. Créatrice de contenus, elle parle de mode grande taille, de food et de body positive sur ses réseaux sociaux. Son objectif ? décomplexer les femmes qui la suivent et peut importe les commentaires haineux. « Parce que mes contenus ont beaucoup de visibilité, notamment sur TikTok, il y en a beaucoup que ça dérange. Je suis victime de cyber harcèlement et de grossophobie sur les réseaux sociaux. »

Des vagues de haine au quotidien

Mais la jeune femme nous confie avoir gagné en maturité. « Plus jeune, j’aurais vécu différemment cette vague de haine. Là vraiment, ça me passe au dessus. » Elle ajoute en souriant : « avec la monétisation des réseaux sociaux, plus j’ai de haters, plus je gagne d’argent ». Virginie Grossat a fait le choix de ne pas modérer tous ces commentaires, de les laisser. « On se met des oeillères, mais ça n’éduque pas les gens. » Pour elle c’est important de montrer aux autres, à ses proche, toute la violence qu’elle subie. « J’aimerais que la honte change de camp. Les personnes qui commentent me font pitié ». Virginie Grossat nous a aussi parlé de sa passion pour la mode, qui lui donne de la force au quotidien. « Je me sens une vraie queen quand j’ai une belle robe et un train d’eye-liner»

