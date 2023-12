L’influenceuse star Chiara Ferragni écope d’une amende d’un million pour arnaque à coups de Panettone

L’ancienne blogueuse star devenue reine des influenceuses italiennes ne peut plus raconter de salade, depuis qu’elle a parrainé une campagne de Panettone et Pandoro soi-disant au profit d’enfants malades soigné·e·s dans un hôpital de Turin. Et même la Première ministre italienne Giorgia Meloni s’en mêle.

Longtemps, The Blonde Salad régnait sur la mode occidentale. Fondé en 2009, ce blog a permis à Chiara Ferragni de devenir la créatrice de contenus la plus riche et célèbre des années 2010, élue même influenceuse la plus puissante du monde par Forbes en 2017. Mais voilà que l’Italienne de 36 ans aux 30 millions de followers Instagram pourrait bien dégringoler suite à des soupçons d’arnaque au nom de la charité.

Chiara Ferragni écope d’une amende d’un million d’euros pour « pratique commerciale déloyale »

En effet, le 15 décembre 2023, l’Autorité de la concurrence italienne a infligé une amende de plus d’un million d’euros à deux de ses entreprises (Fenice et TBS Crew) pour pratique commerciale déloyale. Comme le rapporte l’agence de presse Reuters, l’entrepreneuse italienne a lancé fin 2022 une initiative de ventes de gâteaux (Panettone et Pandoro, on ne peut pas faire plus italien) soi-disant pour soutenir la recherche et le traitement autour de maladies menée par un hôpital à Turin. Le grand public a pu croire que plus il achetait des gâteaux dans le cadre de « Chiara Ferragni et Balocco ensemble pour l’hôpital Regina Margherita de Turin », plus de l’argent serait reversé pour soigner des enfants malades. Or, il n’en était rien, puisqu’un don fixe de 50 000 € avait déjà été fait plusieurs mois avant le début public de cette opération commerciale qui a finalement rapporté 1 million d’euros aux entreprises de Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni faisant la promotion en story Instagram de son Pandoro rose bonbon soi-disant au profit de la recherche et du soin d’enfants malades à l’hôpital Regina Margherita à Turin, fin 2022. © Capture d’écran Instagram.

Même la Première ministre italienne Giorgia Meloni fustige Chiara Ferragni

Depuis, c’est donc la dégringolade pour l’entrepreneuse italienne, qui a perdu un premier contrat avec le lunettier Safilo, rapporte le quotidien italien Il Messaggero, et risque de perdre sa place au Conseil d’Administration (qu’elle occupe depuis 2021) du chausseur Tod’s.

Chiara Ferragni, Safilo interrompe la collaborazione con l'influencer: «Violazione contrattuale» https://t.co/uppCTVHf5B — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) December 21, 2023



Même la Première ministre d’Italie, Giorgia Meloni, y est allée de son petit commentaire pour enfoncer Chiara Ferragni le 17 décembre 2023, relaie Il Tempo. Et ça a évidemment fait la Une des journaux le lendemain.

Giorgia #Meloni disintegra Chiara #Ferragni: "Influencer usano beneficenza per cachet milionari" – VIDEO#chiaraferragni #balocco #video #17dicembre #iltempoquotidianohttps://t.co/ULwjmYVV64 pic.twitter.com/Ys4sReZ15O — IL TEMPO (@tempoweb) December 17, 2023



Chiara Ferragni présente ses excuses concernant son arnaque au nom d’enfants malades

Entre-temps, l’entrepreneuse italienne a évidemment présenté une vidéo d’excuses. À grands renforts de larmes pour mieux donner l’impression d’une vidéo sincère et spontanée (alors qu’elle a sûrement toute une équipe de communication et de gestionnaires de crise pour la conseiller), Chiara Ferragni raconte :





« […] Je ferai un don de 1 million d’euros à Regina Margherita [l’hopital, NDLR] pour soutenir la prise en charge des enfants. Mais ce n’est pas tout : je le fais publiquement parce que j’ai réalisé que j’avais commis une erreur de communication. Une erreur que je chérirai à l’avenir, en séparant complètement toute activité caritative, que j’ai toujours pratiquée et que je continuerai de pratiquer, des activités commerciales. Car même si le but ultime est bon, s’il n’y a pas suffisamment de contrôle sur la communication, cela peut générer des malentendus. Comme je l’ai déjà dit ces derniers jours, je contesterai la décision de l’AGCM [l’Autorité de la concurrence italienne, NDLR] car je la considère disproportionnée et injuste. Mon erreur de bonne foi a été de lier une activité commerciale à une activité solidaire avec communication. Malheureusement on peut se tromper, je regrette de l’avoir fait et je me rends compte que j’aurais pu être plus vigilante. Mais, si la sanction finale devait être – comme je l’espère – inférieure à celle décidée par l’AGCM, la différence s’ajouterait au million d’euros. Dans les prochains jours, je parlerai avec Regina Margherita pour comprendre comment l’hôpital utilisera la somme que j’ai donnée et je vous donnerai régulièrement des nouvelles. Mon erreur demeure mais je veux m’assurer que quelque chose de constructif et de positif en naisse. »

D’autres potentielles arnaques sous couvert de charité menée par Chiara Ferragni émergent

Mais d’autres enquêtes pointent déjà d’éventuelles arnaques passées de la part de Chiara Ferragni. Comme la vente de friandises de Pâques orchestrées par l’entrepreneuse italienne soi-disant au profit de l’accompagnement d’enfants autistes, résume Il Fatto Quotidiano. Il risque donc de devenir plus difficile que jamais pour Chiara Ferragni de nous faire avaler d’autres salades…

idk stealing from children with cancer and children with autism doesn't seem very feminist to me pic.twitter.com/K86ARPMlB8 — Your Bestie, Miss Miss Westie (@LouisPisano) December 21, 2023



