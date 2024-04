Ce tatouage fait son grand retour pour les amoureux du kitch et des années 2000

Particulièrement rattaché à l’esthétisme des années 2000, le tatouage papillon revient en force ce printemps.

Symbole de croissance, d’espoir, de liberté mais aussi de féminité, le papillon sort à nouveau de son cocon en 2024 et redevient le tatouage le plus demandé du moment. Récemment mis en avant par la chanteuse Ariana Grande, qui en portait deux sur les bras (ils ont disparu depuis), ce symbole, particulièrement populaire dans les années 2000 (Mariah Carrey lui a même consacré un album entier) incarne le renouvellement perpétuel des tendances mode et beauté.

Rien que sur TikTok, les recherches inhérentes au hashtag #butterflytattoo s’élèvent à plus de 460 millions ! On le sait aujourd’hui, la plateforme chinoise est une véritable dénicheuse de tendance et on peut généralement s’y fier pour prédire les trends qui deviendront virales dans les semaines voire les mois à venir.

Malgré tout, une question se pose, le papillon peut-il réellement changer son image ou revient-il pour faire plaisir à toutes les personnes nostalgiques des années 90-2000 ?

Le tatouage papillon peut-il vraiment changé d’image en 2024 ?

On déteste vous décevoir mais le papillon garde bel et bien une image kitch ancrée dans les années 90-2000 (période où il était à son prime) en 2024. Et c’est plutôt normal car il se trouve que la génération Z est très friande de cette période clé dans l’histoire de la mode et de la beauté. Par conséquent, le papillon reste un outil de nostalgie, que l’on aime porter sur les bras, au creux du dos ou encore sur l’épaule, des placements, là aussi, très populaires au début des années 2000.

Reste à se demander si ce symbole ne va pas tomber dans l’oubli aussi vite qu’il a fait son comeback (aussi remarqué soit-il)… L’avenir nous le dira !

Quelques inspirations de tatouage papillon

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.