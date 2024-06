Le quotidien devient bien plus simple avec ce sèche-cheveux et cet aspirateur laveur

Le point commun entre l’aspirateur laveur Dreame H13 Pro et le sèche-cheveux Dreame Pocket ? Rendre votre quotidien bien plus simple grâce à des innovations vous faisant gagner un temps précieux. Alors faites briller votre intérieur autant que vos cheveux avec les nouveautés Dreame.

Simplifier le quotidien dans tous ses aspects, c’est la mission que s’est fixée Dreame. Qu’il s’agisse de prendre soin de votre maison ou de vous, la marque dévoile en effet des appareils toujours plus innovants. La preuve avec son nouvel aspirateur laveur Dreame H13 Pro et son sèche-cheveux Dreame Pocket. Grâce à leurs technologies ultra perfectionnées, réaliser ces tâches devient un véritable jeu d’enfant. Découverte de ces appareils haut de gamme qui vous changent la vie.

Lavez et nettoyez vos sols efficacement en un rien de temps avec le Dreame H13 Pro

Oubliez le temps où passer le balai et la serpillière sur vos sols duraient des heures. Grâce au nouvel aspirateur laveur Dreame H13 Pro, le ménage devient simple, rapide et efficace. Avec un seul et même appareil, vous pouvez aspirer et nettoyer toutes vos pièces impeccablement. La partie aspirateur se dote ainsi d’un capteur intelligent ajustant automatiquement la puissance d’aspiration. L’assurance de venir efficacement à bout de toute trace de saleté et ce, même dans les zones difficiles d’accès. La brosse de l’appareil est pensée pour accéder jusqu’au bord des plinthes de chaque côté de la brosse, grâce à une technologie vraiment innovante. Des LED permettent même de s’assurer que le travail a bien été réalisé, y compris dans les coins sombres.

Pour ce qui est du nettoyage, la brosse à double rotation reproduit le mouvement de la main, quand elle tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, pour offrir un résultat impeccable. De l’autre, la bête noire du lavage, les cheveux, sont démêlés efficacement et envoyés dans le réservoir d’eau usée. Intelligent ! Ce sont ainsi plus de 300 m2 que vous pouvez rendre propre en un seul et même passage avec cet appareil de pointe et sa batterie performante. Tout est également pensé pour que le diriger soit simple et sans effort.

Mais ce n’est pas tout. Plus besoin de nettoyer l’appareil après utilisation, il s’en charge lui-même dès son retour à la base. Il suffit d’activer le bouton auto-nettoyage et le tour est joué. La brosse est ainsi lavée automatiquement avant d’être séchée durant 30 min. Les bactéries et odeurs sont ainsi éliminées et l’aspirateur est toujours propre, prêt à reprendre du service. Du 17 au 23 juin, obtenez le Dreame H13 Pro à 539€ à place de 599€.

Un seul appareil, une multitude de coiffures avec le sèche-cheveux Dreame Pocket

Plus besoin de multiplier les appareils pour réaliser toutes vos coiffures. Avec le nouveau sèche-cheveux 3-en-1 Dreame Pocket, sublimer vos cheveux devient simple et rapide. Si vous avez une belle coupe courte, il ne faudra que 40 s pour la sécher, un véritable exploit. Pour les chevelures longues, comptez là encore seulement 4 min. A peine le temps de réfléchir à la coiffure que l’on veut réaliser.

L’appareil dispose en effet de deux embouts offrant un rendu professionnel. D’un côté, l’Unfrizz Nozzle discipline vos cheveux, leur offrant un rendu lisse et brillant. Fini les mèches rebelles grâce à ses performances haut de gamme. Pour obtenir de belles boucles, misez sinon sur l’embout Curling Nozzle qui sèche vos longueurs dans le même temps. Vous profitez dans tous les cas d’une chevelure sans frisottis et exempte de tout dommage.

En plus de protéger la cuticule du cheveu, un capteur intelligent permet de mesurer la température 300 fois par seconde afin de s’assurer qu’elle ne dépasse jamais les 57° lorsque le mode Air chaud est activé. Aucun risque ainsi de les endommager ou de brûler le cuir chevelu. Grâce à ses deux vitesses de flux d’air et ses cinq modes, le Dreame Pocket répond en plus à tous vos besoins et envies. Pratique et compact, vous pouvez emporter ce sèche-cheveux 3-en-1 partout avec vous. Il ne pèse en effet que 300 g et peut même se plier pour le faire rentrer dans votre sac de transport, pas plus volumineux qu’une gourde.Discret et performant, il coche décidément toutes les cases. Que vous optiez pour le sèche-cheveux Dreame Pocket, l’aspirateur laveur Dreame H13 Pro ou les deux, Dreame révolutionne tout simplement votre quotidien.

