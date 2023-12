Enceinte pendant les fêtes : 4 marques de boissons sans alcool aussi cools que délicieuses

On boit quoi, quand on est enceinte, à Noël et pour la Saint-Sylvestre ? Au-delà des classiques jus de fruits, soda et boissons sans alcool ultra-sucrées qui manquent globalement de fun (et de goût), voici 4 marques de qui réinventent l’apéro « sans » pour le grand plus grand plaisir de nos papilles.

Pendant la grossesse, chacune est bien libre de faire ce qu’elle veut, à condition cependant de respecter quelques règles classiques : éviter de manger des produits crus ou non pasteurisés (entre autres) et ne pas boire d’alcool. Si vous n’en buvez pas le reste du temps, le problème est réglé. Mais si, en revanche, vous voyez la frustration poindre à l’approche des fêtes en imaginant votre entourage une coupette à la main, on a peut-être la solution pour vous.

Jusqu’à récemment, il n’existait que peu d’options pour les femmes enceintes, si ce n’est des boissons (dont on ne citera pas ici les marques) ultra-sucrées et assez écœurantes. Depuis, fort heureusement, une ribambelle de nouvelles marques, françaises pour beaucoup, ont vu le jour, pour le plus grand plaisir de nos papilles. En voici quatre dont vous pourrez vous délecter pendant les fêtes.

Jardins, l’apéritif alternatif à l’alcool pensé « comme un jardin »

Avec son nom poétique, Jardins est une marque née d’une histoire d’amitié, celle entre Alix et Henri. Au gré de leurs discussions, le duo se rend compte que l’on parle beaucoup de bien manger, mais jamais de bien boire. Une prise de conscience qui leur donne l’envie de créer Jardins, une marque qui s’inspire de la finesse et de la diversité gustative des plantes pour remplacer les boissons alcoolisées.

« Nous avions l’envie de faire bouger les lignes, de créer une véritable alternative à l’alcool, travaillée sur le plan gustatif, avec des ingrédients naturels, soigneusement sélectionnés et faibles en sucre. » Henri, cofondateur de Jardins

La marque, qui s’adresse à ceux et celles qui souhaitent / doivent arrêter l’alcool ou alterner, est pensée « comme (…) une balade gustative », détaille encore Henri. Quoi de plus poétique ?

Ce qu’on aime chez Jardins :

En plus d’être un véritable délice pour les papilles, les boissons Jardins sont produites en France, avec des ingrédients bio et dans un packaging élégant qui en jette.

La recette du Jardins Spritz :

1/3 de Jardins Suspendus, un apéritif à base d’orange amère et de romarin

2/3 de tonic

À twister avec Jardins Fleuris, un apéritif à la fleur de sureau, pour un Hugo Spritz revisité

Où trouver les boissons Jardins ? La marque est présente chez les cavistes, épiceries fines, bars à cocktails et en ligne. Pour retrouver la carte des points de vente, rendez-vous sur leur site internet.

Osco, des boissons « qui ont du goût et une démarche saine »

Osco est une marque lancée en juin 2021 via une campagne Ulule, par deux associées : Laura Falque et Marion Lebeau, avec une idée précise en tête : « ce n’est pas le degré d’alcool qui détermine un bon produit ».

Issues, pour l’une, du secteur des vins et spiritueux, et pour l’autre des cosmétiques, elles ont tout de suite eu pour objectif de « permettre de passer un bon moment, avec des produits qui ont du goût et une démarche saine ».

Ce qu’on aime chez Osco :

La marque ne cherche pas à « copier » des cocktails ni à reproduire des recettes déjà existantes, et travaille pour cela avec des barmans dans l’optique de réaliser des créations uniques.

Les apéritifs, comme le Verjus, sont tous réalisés à partir de composants de qualité, comme les raisins ou les plantes. Et le tout, labellisé bio, sans additif ni conservateur, généralement utilisés pour compenser le manque d’alcool qui est un conservateur naturel.

La recette de l’Osco tonic :

1 dose d’Osco

2 doses de tonic

Déguster avec des glaçons

Où trouver les boissons Osco ? La marque est présente chez les cavistes, épiceries fines, bars à cocktails et en ligne. Pour retrouver la carte des points de vente, rendez-vous sur leur site internet.

Djin Spirits, le djin qui allie tradition et innovation

L’aventure Djin Spirits a débuté fin 2018, alors que son fondateur, Romuald Vincent, remarque avec un ami barman le peu d’alternative sans alcool aux boissons élaborées que l’on peut retrouver dans les bars. Comment réaliser un cocktail sophistiqué autrement qu’avec des spiritueux ? Dans le même temps, le duo s’aperçoit que la clientèle désirant consommer des boissons sans alcool se fait de plus en plus nombreuse.

Vient alors l’idée de concevoir un « pur produit de distillation développée au moyen d’une nouvelle technique pensée pour restituer tous les avantages aromatiques (concentration, dilution) et techniques (conservation longue, possibilité de retransformation) de l’alcool sans ses effets ‘annexes’ ». Le « Djin » est né, dans la continuité du travail que Romuald Vincent effectue à l’époque depuis 8 ans en tant que liquoriste et herboriste au sein de sa propre entreprise, dédiée à la production de spiritueux premium artisanaux.

Ce qu’on aime chez Djin Spirits :

L’objectif de la maison : une production artisanale, locale et écoresponsable qui « allie tradition et innovation en s’appuyant sur le pouvoir des plantes médicinales ».

La recette du Paloma revisité :

4,5cl de Djin

2cl de jus de citron vert

1cl de jus de sirop de sucre

4,5 cl de jus de pamplemousse

3cl d’eau gazeuse

Où trouver les boissons Djin Spirits ? La marque est présente chez les cavistes, épiceries fines, bars à cocktails partout en France mais aussi chez Biocoop, et en ligne. Pour retrouver la liste des points de vente, rendez-vous sur leur site internet.

French Bloom, le champagne sans alcool qui veut « sublimer le moment présent »

Pour Maggie Frerejean-Taittinger et Constance Jablonski, deux amies de longue date, il manquait à la fête la possibilité de boire des boissons sophistiquées mais sans alcool. Un manque qui leur donne l’envie de créer French Bloom, une marque « saine, pour ceux qui désirent faire la fête sans limites ni frontières, de manière élégante, différente et inclusive ».

French Bloom est né, et prend la forme de vins effervescents bio sans alcool fabriqués à partir de Chardonnay et de Pinot noir bio désalcoolisés.

Ce qu’on aime chez French Bloom :

Ici, tout y est : du packaging à faire pâlir les plus belles bouteilles de champagne au goût délicat, peu sucré et agréable en bouche du breuvage. Idéal, pour célébrer autrement.

Comment déguster French Bloom :

Dans une flûte, tout simplement, pour tout conserver de ce qui fait le sel d’une bonne coupe de champagne, mais sans l’alcool.

Où trouver les boissons French Bloom ? La marque est présente dans de nombreux restaurants, hôtels et bars mais aussi en boutique et sur internet. Pour retrouver la liste des points de vente, rendez-vous sur leur site internet.

