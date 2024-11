Black Friday : le guide ultime pour trouver l’aspirateur laveur fait pour vous et enfin mettre le Swiffer au placard

Nettoyer et laver votre intérieur en un rien de temps, c’est possible avec les aspirateurs laveurs Dreame. Mais comme il existe autant de modèles que de foyers, trouvez l’appareil qu’il vous faut grâce à ce guide bien pratique.

Il est bien loin le temps où il fallait passer le balai puis la serpillière dans toutes les pièces pour donner un coup de propre à son intérieur. Grâce aux aspirateurs laveurs de Dreame, vous pouvez réaliser ces deux tâches simultanément et ultra rapidement. Un vrai confort pour votre quotidien. Mais si tous ces appareils sont diablement efficaces, certains modèles sont plus adaptés que d’autres à vos besoins et votre foyer.

Seul problème, les dénicher est loin d’être une tâche aisée. C’est justement pour cela que nous avons scruté à la loupe les différents critères vous permettant d’adopter l’aspirateur laveur Dreame fait pour vous. Il ne vous reste donc plus qu’une chose à faire, lire nos recommandations et faire votre choix ! Raison de plus d’y succomber, certains de ces modèles profitent de réductions pendant le Black Friday. Retrouvez également une sélection de produit, remisés jusqu’à 400€ sur le site Dreame. Difficile d’y résister !

En quoi l’aspirateur laveur est un véritable indispensable ?

En plus de son efficacité à toute épreuve, l’aspirateur laveur simplifie grandement le ménage… et donc votre vie. Fini les balais, serpillères et seaux d’eau, avec un seul et même appareil, vous pouvez aspirer la saleté et laver vos sols dans le même temps. Super pratique ! La surface couverte en un seul passage est même bien plus importante que celle des appareils classiques ce qui vous fait gagner un temps précieux ! Une multitude de types de sols peuvent en plus être lavés sans peur de les abîmer. Une polyvalence qui change !

A ces performances s’ajoutent en plus une vraie dimension hygiénique. Oubliez les serpillières qui laissent les sols mouillés avec la saleté étalée. Les rincer régulièrement est en plus une vraie perte de temps ! Les rouleaux des aspirateurs laveurs se sèchent automatiquement à l’air chaud et contrôlent la quantité d’eau utilisée. Tout risque de prolifération des bactéries est ainsi évité et vos sols sont secs en un rien de temps. Un côté sain auquel s’ajoute une vraie conscience écologique. En utilisant moins d’eau et d’énergie, ces appareils sont ainsi plus respectueux de l’environnement que les solutions classiques. Difficile de cocher plus de cases ! Le H14 Pro par exemple, répond à toutes ces exigences. Son inclinaison à 180° et sa puissance d’aspiration constante de 180 Kpa permettent ainsi de nettoyer efficacement sous n’importe quel meuble. Du 21 novembre au 2 décembre, profitez d’une réduction inédite sur ce produit. Plus besoin d’angoisser sur l’état de propreté de votre foyer pour les fêtes de fin d’année !

Black Friday : Profitez de réduction allant jusqu’à 400€ Du 21 novembre au 2 décembre, profitez de réductions sur les bests-sellers de la marque Dreame : aspirateurs robots, aspirateurs laveurs, aspirateurs balais sans fil, tondeuse à gazon et sèche-cheveux. Profitez de ces réductions exclusives sur le site officiel de Dreame mais aussi sur les plateformes suivantes : Amazon, Boulanger, Darty, CDiscount. Découvrez sans plus tarder les réductions Black Friday Dreame 2024

Comment choisir l’aspirateur laveur qu’il vous faut ?

Si les performances de l’aspirateur laveur ne sont plus à prouver, il est important pour maximiser ses effets de miser sur un modèle adapté à votre foyer. Et pour cela, plusieurs critères sont à prendre en compte. La puissance d’aspiration déjà. Si vous avez un grand logement ou des compagnons à poils, opter pour un appareil plus performant est la solution. Cela passe aussi par le choix d’appareils embarquant un système de séchage rapide des brosses qui évite en plus la prolifération des bactéries. Sinon, les modèles classiques conviendront parfaitement. Il en est de même pour la conception de la brosse où les options à double bord permettent de nettoyer des coins difficiles d’accès. Pratique lorsque vous avez de nombreux meubles. N’oubliez également pas de privilégiez des modèles légers et maniables !

A chaque foyer, son aspirateur laveur Dreame // Crédit: Dreame

Quand vous possédez un nombre important de pièces ou que vous souhaitez simplement en finir le plus rapidement possible avec cette tâche, le remplissage automatique de la solution ainsi que le démontage de l’appareil, surtout des brosses et du réservoir, permettent de gagner un temps précieux. A la fois économique et pratique, opter pour un modèle polyvalent jouant à la fois le rôle d’aspirateur laveur, classique et à main est également une alternative de choix. Dernier conseil, grand intérieur égal grande autonomie de la batterie pour ne pas avoir à s’y reprendre à plusieurs fois pour votre ménage ! Maintenant que vous êtes des pros, il ne vous reste plus qu’à trouver la perle rare parmi ces aspirateurs laveurs Dreame.

Dreame H12 Pro : pour les débutants du ménage

Vous venez d’avoir votre premier logement ? L’aspirateur laveur Dreame H12 Pro est fait pour vous ! Idéal pour les débutants, il est à la fois accessible et pratique. Bien que d’entrée de gamme, il est équipé de deux brosses à double bord parfaites pour nettoyer jusqu’aux coins les plus difficiles d’accès. Plus étonnant encore pour un modèle de ce prix, son séchage à air chaud des brosses maximise l’efficacité du lavage tout en éloignant les bactéries.

Découvrez l’aspirateur laveur Dreame H12 Pro

Dreame H12 Dual : pour les fans du tout-en-un

Pourquoi avoir plusieurs appareils quand un seul suffit ? Multifonction, le Dreame H12 Dual se transforme en un éclair d’aspirateur laveur à modèle traditionnel puis à main. Il suffit pour cela de changer les accessoires et hop, passer du sol au tapis devient un jeu d’enfant. Parfait pour ceux qui souhaitent gagner de la place et réaliser de belles économies sans faire de compromis sur la qualité.

Adoptez l’aspirateur laveur Dreame H12 Dual

Dreame H12 Pro Ultra : pour ceux qui veulent allier efficacité et prix accessible

Avec son rapport qualité prix imbattable, le Dreame H12 Pro Ultra s’adresse aux logements plus importants. Au-delà du séchage à air chaud, il s’équipe ainsi du nettoyage des brosses à l’eau chaude, habituellement réservé aux appareils plus coûteux.

Misez sur l’aspirateur laveur Dreame H12 Pro Ultra

Dreame H13 Pro : pour les intérieurs plus grands

Si vous possédez plusieurs pièces de bonne dimension, tournez-vous vers le Dreame H13 Pro. Profitant d’une puissance d’aspiration et d’une autonomie bien supérieure à la gamme H12, vous pouvez nettoyer de grandes surfaces en une fois. Les zones sombre ou difficiles d’accès seront en plus aussi faciles à laver que le reste grâce aux roues d’assistance avant et arrière ainsi qu’aux LED présents sur la brosse

Retrouvez l’aspirateur laveur Dreame H13 Pro

Dreame H14 Pro : pour les familles avec enfants et animaux

Le ménage est pour vous une affaire de précision et d’exigence, surtout avec des enfants et animaux à la maison ? Le Dreame H14 Pro saura vous combler ! Lancé en septembre, cet appareil est sans conteste le plus haut de gamme de la marque. Il répond en effet à des besoins que ne couvraient pas les autres modèles, notamment le nettoyage des dessous de lits et canapés. Son inclinaison à 180° et sa puissance d’aspiration constante de 180 Kpa permettent ainsi de nettoyer efficacement sous n’importe quel meuble.

L’appareil possède également les autres fonctionnalités qui font le succès des aspirateurs laveurs Dreame telles que le remplissage automatique de la solution nettoyante, le séchage à air chaud et le lavage à l’eau chaude des brosses. Son mode de séchage silencieux est en plus parfait pour les enfants et animaux. Alors peu importe votre foyer, Dreame a forcément l’aspirateur laveur qui vous convient. Du 21 novembre au 2 décembre profitez d’une réduction de -29% sur le H14Pro soit une économie de 200€ pendant le Black Friday.

Succombez à l’aspirateur laveur Dreame H14 Pro