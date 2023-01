Rose, 2 356 € mensuels : « J’économise 2 000 € chaque mois »

Comment un changement de vie sociale peut affecter un budget mensuel ? Quels sont les frais les plus compressibles dans les finances d’une jeune active ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons dans Règlement de comptes !

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, Rose a accepté d’éplucher ses comptes pour nous.

Prénom : Rose

Rose Âge : 26 ans

26 ans Métiers : juriste dans le BTP

Salaire net mensuel après prélèvement à la source : 2 356 €

2 356 € Vit seule

Lieu de vie : un appartement de 28 m2 en Île-de-France acheté avec l’aide de ses parents

Les revenus de Rose

Rose est salariée en CDI en tant que juriste dans une PME depuis un peu plus d’un an. À ce poste, elle est payée 2 500 € avant prélèvement à la source, soit 2 356 € mensuels après impôts. Son employeur lui donne aussi accès à 220 € de tickets restaurants. Elle s’estime bien payée, mais pas riche pour autant :

« Je m’estime bien payé par rapport à mon expérience. En revanche, je ne me considère pas riche. La richesse selon moi ne s’évalue qu’en comparaison à autrui et je considère que les inégalités en France sont tellement importantes que dans le contexte inflationniste d’aujourd’hui, gagner de 2 000 € à 2 500 € euros ne correspond pas à de la richesse. »

Elle n’a pas d’autre source de revenus. En tout, elle gère donc un budget de 2 556€ par mois.

Le rapport à l’argent de Rose

Les parents de Rose l’ont éduquée à une gestion de l’argent très économe. Elle explique avoir toujours vécu chichement :

« Mes parents sont issus d’un milieu populaire. Mon père a été ouvrier toute sa vie, et ma mère employée en guichet de banque. Ils n’ont pas eu de patrimoine ou d’héritage dans leur famille, mais l’employeur de mon père est réputé pour être un de ceux qui rémunèrent le mieux les ouvriers (primes, avantages…). Ils ont toujours fait attention à toutes leurs dépenses et m’ont éduquée à la valeur de chaque chose, ainsi qu’à la nécessité de faire des économies. On me disait d’épargner très souvent et j’ai commencé, par mimétisme, à déposer l’argent qu’on pouvait m’offrir à Noël ou mon anniversaire à la banque, sans trop savoir pourquoi. »

Elle raconte avoir commencé à travailler avec des jobs d’été à 17 ans dans divers secteurs (ménages en maison de retraite, manutention, puis stages dans son domaine d’études). Toutefois, depuis son entrée sur le marché du travail à temps plein, son rapport à l’argent a drastiquement changé :

« Depuis que je travaille à temps plein j’ai compris combien il était difficile de gagner de l’argent, de se lever chaque matin pour donner son temps à un employeur en échange d’une rémunération. Par conséquent, j’ai décidé de minimiser toutes mes dépenses et d’acheter le moins possible de choses « sans valeur » selon moi. Je suis seule à me restreindre donc pour le moment ce choix me concerne uniquement. Le jour où j’aurai des enfants, je reverrai le sens de mes priorités. »

Chaque mois en effet, Rose dépense 25% de son salaire et épargne le reste.

« Mes parents m’ont aidée à acheter mon appartement »

Si la jeune femme peut mettre une part aussi élevée de ses revenus de côté, c’est parce qu’elle est devenue propriétaire de son appartement il y a environ un an, grâce à une donation de ses parents. Elle explique :

« Je n’avais jamais envisagé de devenir propriétaire à cet âge. À la fin de mes études, en ayant économisé sur un livret jeune et un livret A l’argent de mes jobs d’été, anniversaires et autres rentrées d’argent exceptionnelles, j’avais entre 15 et 20 000€ de côté. Je ne savais pas que mon père avait d’aussi grosses économies, jusqu’à ce qu’il me propose de m’aider à acheter un appartement pour m’éviter de payer un loyer. Avec leur aide, j’ai acheté un deux pièces de 28 m² dans une ville de banlieue proche de Paris qui a coûté 158 000 € hors frais de notaire, sans avoir à faire de crédit. »

Dans cet appartement, elle paie 53 € de factures courantes (eau, gaz, électricité). Elle explique ne pas allumer le chauffage l’hiver, son appartement étant très mal isolé : « Je porte souvent des collants et des chaussettes sous mes jeans ».

Lissées à l’année, ses charges de copropriété s’élèvent à environ 50 € par mois et sa taxe foncière est d’environ 39 € (471 € par an).

Elle est attentive aux économies qu’elle peut faire en évitant certains abonnements :

« J’ai pu réduire mon budget internet en rendant ma box internet et en utilisant mon forfait téléphone en partage de connexion. Mon forfait 140 giga me coûtait 26 € par mois mais je l’ai négocié à 19 € en faisant jouer la concurrence : j’ai donné les prix en cours ailleurs à mon opérateur en disant que j’allais partir et en insistant un peu, ils se sont alignés. »

Les dépenses de Rose

Le poste de budget le plus important de Rose est l’alimentation. Elle dépense en moyenne 350 € par mois pour ses courses et ses repas à l’extérieur :

« Je fais mes courses le plus souvent possible en supermarché discount, si je ne peux pas je vais au Franprix en bas de chez moi. Parfois, je fais des Too god to go. Je privilégie le prix mais pour ce qui est de la viande je préfère en manger moins, mais l’acheter chez le boucher. J’aime aussi prendre des œufs bio par exemple. »

Pour déjeuner sur son lieu de travail, elle utilise les tickets restaurants auxquels son employeur donne droit :

« J’aimerais réduire mon budget déjeuner le midi mais je n’ai pas de cantine, et je ne trouve pas pratique d’apporter une boîte avec un repas fait maison. Récemment, j’ai découvert les barquettes déjeuner de picard à 2 euros et j’en prends donc deux chaque midi. Une fois par semaine, je me fais aussi un restaurant ne dépassant pas 15 euros. »

Elle estime que la nourriture est le seul poste de dépense qu’elle pourrait réduire, mais aussi celui sur lequel elle aime le plus se faire plaisir :

« J’aime bien manger, je peux facilement payer pour un burger ou un restaurant asiatique ! C’est pour ça que mon budget nourriture est un peu élevé. Toutefois je m’efforce d’acheter au maximum des « matières premières » (oeufs, pâtes, riz, coulis de tomate, légumes et fruits, légumes en conserve, flocons d’avoine) et de limiter les plats transformés. »

À ce budget s’ajoutent chaque mois 83 € d’abonnement aux transports en commun, 2 € de frais bancaires, et 25 € d’assurance civile et habitation.

Les loisirs de Rose

En plus des restaurants, Rose a souscrit pour ses loisirs à un abonnement illimité au cinéma qui lui coûte 20 € par mois à l’année.

« Je n’ai pour le moment pas d’autre loisir, hormis parfois des verres avec des amis mais cela reste très marginal. En arrivant à Paris, j’idéalisais beaucoup la vie parisienne et je sortais beaucoup et dépensais beaucoup dans les soirées. Depuis quelque temps, je me suis éloignée de certaines personnes et je me suis retrouvée plus seule, avec moins de sorties. Depuis le Covid, je ne sors presque plus du tout donc je n’ai plus de dépenses dans les terrasses. Pour le coup, c’est une situation un peu subie et je pense que si je rencontre des gens sympas, je reprendrai plaisir à dépenser de l’argent pour des sorties ! »

Elle s’achète très peu de vêtements, uniquement en soldes, et compte environ 30 € par an pour ce poste budgétaire :

« Quand je sortais plus, j’aimais bien m’habiller donc j’ai accumulé pas mal de vêtements à cette période. Maintenant que je travaille dans le BTP, j’ai rarement l’occasion de me mettre sur mon 31 ! Je crois que je n’arriverais plus à mettre plus de 40 € dans des vêtements. J’aime bien les choses simples, je n’achète plus rien dont je n’ai pas besoin. »

Son dernier craquage ? « Une eau de Cologne à 20 € pour 35 cl, de Roger Gallet »

L’épargne de Rose

Une fois ces dépenses faites, Rose économise en moyenne 2 000 € par mois. Depuis l’achat de son appartement et avec l’aide d’une grosse prime de son ancien employeur, elle a à ce jour reconstitué une épargne de 29 000€.

« Ma priorité numéro une, c’est de vendre mon appartement et d’en acheter un, un peu plus grand et un peu plus proche de Paris pour me sentir moins isolée. J’ai toujours un peu fantasmé sur la vie parisienne, sur les enfants qui pouvaient grandir à Paris ou près de cette ville. J’ai envie de pouvoir offrir un peu des deux mondes à mes enfants, un peu de ma mentalité à moi et un peu de la mentalité d’ici. »

À moyen terme, elle aimerait devenir « indépendante financièrement » :

« Je voudrais avoir payé intégralement ma résidence principale et être propriétaire d’un appartement ou deux générant des revenus, et donc éviter d’être entièrement dépendante de mon salaire. Je n’aspire pas à ne plus travailler du tout, mais simplement à prévenir tout désagrément qui peut survenir dans une vie. »

Merci à Rose d’avoir répondu à nos questions

