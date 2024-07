Mon mec est-il un Golden Retriver boyfriend ? Faites le test

Loyal, social, mignon, docile… Non ce ne sont pas les qualités d’un chien tout mignon, mais bien celles du « nouveau » petit copain idéal : le Golden Retriver boyfriend. Mais qui est-il ?

Ce terme est apparu sur les réseaux sociaux ces derniers mois, notamment sous le hashtag #goldenretriverboyfriend sur TikTok. Dans plusieurs vidéos, on peut voir des femmes filmer fièrement leur copain prendre soin d’elle, passer du temps à leurs côtés, être sociable… enfin bref, un homme avec toutes les qualités dignes de celles d’un Golden Retriver quoi. Vous savez ce chien adorable et très affectueux. Derrière ce boyfriend parfait se cache une nouvelle perception de la masculinité de la part des femmes et de la société en général. On est bien loin de la masculinité toxique encore célébrée par un certain type de mecs.

À l’opposé du « himbo »

Les surnoms de ce genre sont nouveaux, les Golden Retriver Boyfriend ne sont pas apparus en 2024. Il est juste plus facile de les identifier comme tel et donc de savoir si le nôtre est ce type d’homme ou pas.

@lucaandb Golden retriever bf>>>> #goldenretriever #funny #fyp #boyfriends ♬ original sound – lucaandb

Le Golden Retriver boyfriend garanti une certaine stabilité dans une relation amoureuse et se trouve bien loin des codes habituels du mec hétéro : viril, sûr de lui et qui n’exprime pas vraiment ses sentiments. Aujourd’hui, avec cette nouvelle perspective, l’orientation sexuelle des Golden Retriver Boyfriend n’est plus remise en question, même si certain(e)s les stéréotypes sont encore bien présents. En 2024, il existe des nuances dans la masculinité, elle n’est donc pas forcément hétérosexuelle. Le Golden Retriver boyfriend est l’opposé du himbo, l’équivalent masculin de bimbo, qui sont des hommes très attirants physiquement mais c’est tout.

@ben_and_jas Anybody else 🤦‍♀️😂 #goldenretrieverboy #boyfriend #morningcuddles #relationship #couples ♬ original sound – Ben & Jas

Des Golden Retriver boyfriend célèbres

Alors comme exemple du petit copain parfait, on a Tom Holland, en couple avec l’actrice Zendaya, Travis Kelce, le célèbre footballeur américain en couple avec la chanteuse Taylor Swift ou encore Sam Thompson. D’un point de vue extérieur, parce que personne ne connaît l’intimité de ces couples, ces hommes paraissent investis dans leur relation sans pour autant dominer leur compagne, juste être à leur côté en les supportant dans leur projet perso. Et toujours selon la science TikTok, les Golden Retriver Boyfriend sont les partenaires idéal pour les Black Cat Girlfirends. Bon alors il faut suivre, mais ce sont juste des femmes introverties et indépendantes comme peuvent l’être Zendaya et Taylor Swift.

La métaphore canine, un classique

Selon le Time, différents surnoms sont apparus pour catégoriser les hommes, toujours selon les races de chiens bien évidemment. Il existe le Rottweiler boyfriend : un petit copain loyal et très affectueux en privé, mais tout le contraire en public. Le petit ami Husky : aventurier, courageux et exigeant et qui adore les activités en plein air, genre le camping ou la randonnée. Il y a aussi le Berger allemand qui est intelligent, dévoué, sportif… et qui soutient son partenaire / maître dans toutes les situations.

Enfin bref, parmi toutes ces sortes de petit ami, il y a forcément le vôtre. Dites-nous en commentaire, quel genre de partenaire vous avez ?