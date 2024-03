Help ! Je veux mettre mon fils dans une école privée, mais mon mec ne veut pas !

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

Je suis la maman d’un petit garçon de bientôt six ans. L’année prochaine, il doit rentrer au CP et nous sommes en désaccord avec son père sur l’école où l’inscrire. Il est actuellement à l’école publique de mon quartier. Mon fils est timide et très sensible, et il a déjà été chahuté par des enfants de sa classe qui le suivront en CP.

Par ailleurs, les classes sont chargées au maximum, soit 24 gamins par classe, pour mon fils, c’est trop et je sais qu’il gagnerait à être dans une structure plus restreinte. Si ses maîtresses et maîtres m’ont toujours dit qu’il était en retrait dans la classe et très discret, il est inscrit à des activités extra scolaires en plus petit groupe et il participe spontanément et volontiers !

À côté de chez nous, il y a aussi une école privée dont le projet pédagogique vise à respecter le rythme des enfants : les classes sont plus petites, l’approche plus douce, les enseignants ont l’air géniaux, nous avons les moyens de payer l’inscription, bref tout roulerait… Mais après y avoir réfléchi, mon mec a finalement décidé qu’il voulait que notre petit garçon reste dans le public.

Selon lui, le concept d’école privée est profondément injuste. De plus, il me dit que justement, notre petit garçon doit s’endurcir et s’habituer à ce que tout n’aille pas toujours comme il veut.

Suis-je trop protectrice ? Ai-je raison ?

Anaïs