Help ! Mon mec veut que j’arrête d’allaiter

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Hello hello petite daronne de l’amour,

Je t’écris parce que j’aurais bien besoin de tes conseils avisés sur une situation qui commence à me courir un peu sur le coco.

Voilà, je suis maman de deux filles, une de 4 ans et l’autre de 4 mois et j’allaite la dernière après avoir allaité la première pendant 3 ans. Pour notre première, mon mec me soutenait à peu près. Disons qu’il ne m’a jamais fait de remarques parce qu’il voyait que ça me tenait à cœur, même s’il vient d’un milieu où allaiter son enfant est clairement un non-sens. Mais pour notre deuxième, c’est une autre histoire. En gros, l’allaitement le saoule : j’y passe trop de temps, on doit attendre que ma fille ait fini pour partir de la maison ou reprendre la voiture, etc. Du coup, il veut qu’on passe aux biberons pour qu’elle ait plus un rythme. Ça le gêne aussi que j’allaite devant sa famille.

De mon côté, il n’est pas encore né celui qui me fera renoncer à ces moments partagés avec ma fille et à tous les bienfaits que ça lui apporte en termes de santé. J’ai bien conscience de n’avoir pas beaucoup de temps à consacrer à mon conjoint en ce moment (et je pense qu’il est là le nœud du problème parce qu’il se sent délaissé) mais je suis en plein post-partum et je n’ai pas envie de rendre de comptes.

I need your help

Lulu