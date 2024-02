Help, le meilleur pote de mon mec ne m’aime pas

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour La Daronne

Chère Daronne, Je suis en couple depuis deux ans avec un mec génial, nous sommes hyper amoureux. Nous avons emménagé ensemble il y a un an et nous projetons de nous marier et de fonder une famille (pas très original, I know). La seule ombre au tableau, si tenté que ce soit une ombre (tu me diras) c’est que j’ai l’impression que son meilleur ami ne m’aime pas trop. Je t’explique, mon mec a un meilleur ami d’enfance. Ils se voient souvent tous les deux, car ils font du sport et de la musique ensemble. Le problème, c’est lorsqu’on se voit en groupe, ou qu’il vient à la maison, ce meilleur ami ne me calcule pas ou à peine. Il ne me pose jamais de questions sur ma vie, répond tout juste aux miennes, et se conduit généralement comme si je n’étais pas là. Si j’interviens dans la conversation, il trouve toujours le moyen de changer de sujet. Ce qui me tue, c’est que je le vois parler aux autres copines de ses potes et toute la bande de mon mec adore ce type, soi-disant si sympa. J’en ai parlé à mon mec, qui a semblé très surpris. Son meilleur pote ne lui a jamais fait la moindre remarque à mon égard. C’est vrai, il dit bonjour, au revoir et il aide dans la cuisine. Il n’a jamais un mot de travers et mon mec essaye de me rassurer : s’il ne m’aimait pas, il le lui aurait dit. Mais moi, je vois comment il se comporte avec moi et ça me perturbe, d’autant que mes potes à moi adorent mon mec. Alors comment faire pour que son meilleur ami m’aime bien ? Dois-je crever l’abcès avec lui ? Insister auprès de mon copain ? Capucine

La réponse de la Daronne

Mon petit hérisson,

Tu abordes dans ce courrier une des plus grandes douleurs humaines : être rejetée par quelqu’un qui devrait nous aimer. D’autant que même si ce n’est pas logique, plus ce quelqu’un est poli et respectueux, plus ce désaveu fait mal.

D’une, cela confirme son statut d’individu décent (ALORS POURQUOI ELLE NE NOUS AIME PAS) et deuxièmement, ses véritables intentions sont très difficiles à prouver.

Malgré tout, au fond, je me demande : est-il vraiment dramatique qu’une personne qui ne semble pas disposée à te faire du mal, ni à compromettre ta relation ne t’apprécie pas particulièrement ? Est-on toujours obligés de devenir amis avec les amis de nos partenaires ? Je ne crois pas, et je vais t’expliquer pourquoi.

As-tu vraiment envie / besoin que cette personne t’apprécie ?

Pourquoi veux-tu absolument que cet homme te témoigne de la sympathie, mis à part le fait que ce soit l’ami de ton compagnon ? Si tu étais amenée à le croiser dans d’autres circonstances, aurais-tu envie d’en faire un pote ?

C’est bien ce que je pensais.

Cessons de considérer les autres comme uniques responsables de nos déroutes personnelles : les chances sont grandes pour qu’au fond, tu ne l’aimes pas tellement non plus. Au point de te demander ce que les gens peuvent bien lui trouver de si extraordinaire.

Je comprends que ton égo en prenne un coup, mais n’oublie jamais que notre égo n’est pas là pour faciliter notre vie sociale au quotidien et sélectionner pour nous des potes corrects. Non, le rôle exclusif de notre égo, c’est de représenter notre enfant intérieur et de se morfondre avec lui, quitte à lui faire adopter des comportements inutiles, voire ravageurs.

Respectez-vous, respectez l’être aimé

Face à cette grande injustice qu’est le libre arbitre individuel, chacun réagit comme il peut.

Certains ne reculeront devant aucune extravagance pour se faire apprécier, quitte à abandonner toute notion de dignité. Soutien sans faille, textos d’encouragements, services constants… Il est toujours moins douloureux de subir une éternité de babysittings gratuits et de déménagements à l’œil, que d’être simplement ignorés.

D’autres décideront de vivre dans une docusérie Bling Bling Netflix et transformeront cette situation sociale vaguement déplaisante en conflit dont la violence ferait même frissonner Vladimir Poutine. Engueulades avec le partenaire, chantage affectif, messages cryptiques alcoolisés, et soit dit en passant, autant de conduites qui fournissent gratuitement à l’entourage d’excellentes raisons pour désapprouver le partenaire, et ouvertement cette fois.

Conclusion, dans un cas comme dans l’autre, ces réactions ne garantissent que l’épuisement et possiblement la détérioration des liens avec ton partenaire. Alors que faire ?

Et s’il t’aimait en secret ? (Non)

Non, je plaisante. La vie ce n’est pas Love Actually et tant mieux. Encore que, si Andrew Lincoln voulait sonner à ma porte avec ses pancartes, je n’y verrais pas d’inconvénients. À la condition que le Daron ne soit pas là, ou qu’il ne soit pas opposé à … BREF, ce courrier n’est pas destiné à coucher les fantasmes étranges d’une Daronne en milieu de vie, attirée par le triolisme amical.

Où en étais-je ? AH OUI ! La haine et l’amour sont loin d’être les émotions les plus fréquentes en ce bas monde. En tête des sentiments les plus répandus, je nommerais au contraire l’indifférence cordiale. Et tant mieux, c’est très bien l’indifférence cordiale.

Ici, elle vous permet chacun de vivre une belle relation avec l’homme de votre cœur, sans écraser vos plates-bandes respectives. La vie est courte, tu sais, ne perd pas un temps précieux à faire le cirque pour que ce gars t’apprécie enfin. Sois simplement reconnaissante que ton amoureux ait la chance de pouvoir compter sur cette précieuse amitié avec un type suffisamment intelligent pour taire son opinion. Cela prouve que lui aussi, veut le bonheur de son pote, et c’est tout ce qui compte.

Alors, lorsqu’il est là, imite-le : cordiale, mais indifférente. Tu verras, ça fait du bien de ne plus se torturer et d’accepter qu’on ne puisse pas plaire à tout le monde.

Je te laisse, je vais voir mes copines,

La bisette,

Ta Daronne

