Madi et Enzo, un mariage à 58 990 € : « On ne voulait pas d’oncles soûls qui crient partout »

Cette semaine, dans notre rubrique « D’amour et d’eau fraîche » on s’attaque au mariage de Madi et Enzo.

N'oubliez pas, dans les commentaires, que les personnes qui participent à la chronique sont susceptibles de vous lire. Merci de rester bienveillant.

Comment doit être un mariage pour être réussi ? Et les idées déco, on les trouve où ? Comment être loin des clichés et avoir un mariage original ? C’est grave si, au contraire, on aime que ça se déroule comme dans les films ? Faut-il inviter toute la famille ou juste un peu ? Et le traiteur, on le choisit comment ? Mais surtout, la grande question : combien ça coûte réellement, un mariage ou un pacs ?

Dans notre nouvelle rubrique « D’amour et d’eau fraîche » des lectrices ont joué le jeu et nous détaillent leur jour J, finances incluses.

Le mariage de Madi et Enzo

Le couple : Madi et Enzo

Âges : 30 et 31 ans

Ensemble depuis… : trois ans

Mariés depuis… : juillet 2022

Métiers : Autrice et sportif de haut niveau

Lieu de vie : Philadelphie

Lieu du mariage : Sens

Nombre d’invités : 150 personnes

Total dépensé pour le jour J : 58 990 €

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés à une compétition sportive, nous étions encore étudiants.

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

Nous nous sommes mariés à l’église au bout de quelques mois de relation.

Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

Nous sommes croyants et pratiquants tous les deux, c’était donc une évidence pour nous.

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

Non.

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

Nous avions une idée précise du mariage que nous voulions et étions d’accord sur pas mal de choses, et il nous a fallu un an et demi pour le préparer.

Nous voulions une grande célébration, c’est pourquoi notre mariage a duré trois jours. Étant d’origine africaine, il était impératif pour nous de commencer toute cérémonie selon mes coutumes avec des vêtements, de la nourriture et des boissons autour de l’Afrique, pour que mon père accorde ma main à mon mari. On appelle ça la dote, et c’est ce que nous avons fait le premier jour du mariage. Ce moment a permis à ma belle famille et certains de nos amis de découvrir ma culture.

Le deuxième jour était consacré à la cérémonie religieuse, et le troisième jour était un barbecue sur le thème du blanc.

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

Oui, même si avec son métier, Enzo est souvent pris. Nous avons trouvé notre rythme, tout est une question d’organisation, et vu que je tenais un petit carnet où je notais tout, c’était très pratique d’être à jour.

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Énormément ! À part ma robe qui a été, à la surprise générale, simple à choisir. Tout était stressant du début à la fin et oui, j’ai été la bridezilla de mon mariage. Mais heureusement notre famille a été d’une patience et d’un soutien sans limites.

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

Des jeux d’animation durant la soirée, des oncles soûls qui crient partout, et des invités qui ne respectent pas le dress code.

Donc, l’alcool a été consommé avec modération, et les invités ont reçu régulièrement des e-mails indiquant « le souhait des mariés ».

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

Nous voulions une chorale gospel et nous avons eu la meilleure, c’était pour nous important.

Mais je pense que tous les points sont importants pour un mariage, surtout pour une Control Freak comme moi ! Nous voulions que tout soit parfait.

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

Je suis malheureusement tombée malade quelques mois avant et les médecins me préconisaient du repos, donc oui, gros doute. Mais comme d’habitude, mon mari et notre famille ont été d’un grand soutien et grâce à Dieu tout s’est bien passé.

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

L’arrivée en jet privé (rires). Plus sérieusement, tellement de choses qui, finalement, étaient superflues. Enzo voulait un chanteur de R&B américain connu pour l’ouverture de notre bal (je suis sérieuse). On voulait aussi une production vidéo digne d’un film Netflix qui coûtait autant que le traiteur, un poney pour les enfants… Bref, vous avez compris l’idée !

Comment avez-vous financé votre union ?

Nos économies et la famille.

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Super stressée, on dormait au château dans des lieux différents, donc le matin, on s’envoyait plein de messages, il avait oublié sa déclaration à la maison et me demandait si je l’avais vue ! Il a dû faire de mémoire, ce qui était stressant, mais il s’en est bien sorti.

Sans compter les gens qui vous demandent des choses de dernières minutes…

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

Tout a été parfait ! Sauf ma petite nièce et mon petit neveu de deux ans qui ont pleuré à la dernière minute et refusés d’ouvrir la marche à l’église alors qu’ils ont répété durant trois mois.

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

Nous ne regrettons rien.

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

Nous regrettons d’avoir invité certaines personnes qui n’ont même pas pris la peine de s’excuser. Mais on se dit que ces gens n’avaient peut-être pas leur place dans notre vie alors c’est mieux comme ça.

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqué pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

Mon père qui m’accompagne devant l’autel, c’est un rêve de petite fille, car nous sommes très proches.

Le regard de mes beaux-parents remplis d’amour et d’émotions

Le feu d’artifice dans la soirée était magnifique.

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses ne regrettez-vous pas d’avoir mit le paquet ? Pourquoi ?

Encore une fois, nous ne regrettons rien.

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

Comme on dit, l’amour rend aveugle, le mariage redonne la vue. Sans commentaire…

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

Plus que jamais. Notre amour est plus fort chaque jour. Le mariage devant Dieu, c’est pour l’éternité.

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

Nous avons créé notre agence internationale de représentation de joueurs et joueuses. Il nous reste plus qu’à faire de beaux bébés.

Est-ce que vous avez envie de partager des comptes Instagram ou autre qui vous ont aidé à préparer / ont inspiré votre célébration ?

@Colormewell pour la coiffure et le maquillage et la chorale de l’arche de Paix.

Merci à Madi et Enzo d’avoir partagé ce joli moment avec nous.

