Ces 5 Disney qui nous ont traumatisés  quand on était enfant

Certains dessins animés Disney peuvent avoir un impact fort chez les plus jeunes. Si tout le film n’est pas forcément effrayant, certaines scènes nous ont marqués, voire traumatisés.

Ce n’est pas parce que c’est un Disney que c’est forcément tout rose et gentil. Parfois dépassés, plus alignés avec l’époque actuelle, montrant des scènes cruelles ou dures… Certains films peuvent carrément traumatiser. Bon, ce n’est pas non plus comme si vous leur faisiez voir Saw ou Massacre à la tronçonneuse hein, et certains passages peuvent avoir un effet cathartique intéressant, mais on a décidé de vous lister ici les dessins animés Disney qui peuvent le plus marquer les esprits (et qui nous personnellement bien trauma quand on était plus jeunes).

1 – Le roi lion

Oui, Le Roi Lion est le meilleur des Disney, point final. Tout y est : paysages sublimes, perso attachants, musique grandiose, c’est le best des best. Mais n’empêche, plusieurs scènes sont effrayantes, et surtout une qui est tout particulièrement traumatisante : la mort de Mufasa, le père de Simba. On chiale, on chiale, et 30 ans après, on ne s’en remet toujours pas.

2 – Blanche Neige et les sept nains

Blanche-Neige et les sept nains est un peu vieillot, dépassé culturellement, mais il reste un dessin-animé emblématique de Disney. Mais attendez deux minutes, on en parle du stress qu’il génère ? Entre la princesse qui sait qu’on veut la buter, qui s’enfuit dans une forêt méga flippante, tout ça pour finir par être empoisonnée par une pomme — allez faire manger 5 fruits et légumes par jour à des mômes après ça — c’est vraiment flippant.

3 – Pinocchio

Rien ne va avec Pinocchio, le truc est horrible du début à la fin. Déjà, une poupée qui parle, excusez-moi, mais c’est non, ensuite des bandits qui kidnappent la dite-poupée/pantin en étant bien creepy, le gros méchant dans sa roulotte qui exploite Pinocchio, tout ça pour finir sur une île ou il se transforme en âne s’il boit ou s’il fume. Ah oui, et on en parle de la baleine qui le bouffe ? Non vraiment, rien ne va.

4 – Dumbo

Alors oui, on pourrait dire que Dumbo, c’est mignon, c’est un bébé éléphant avec des grandes oreilles et qui sait voler, youpi. Non en vrai, Dumbo ça raconte l’horrible harcèlement qu’il subit à cause de son physique, mais aussi sa séparation affreuse avec sa mère qui reste coincée dans une cage parce qu’elle a voulu le protéger. Puis, on n’oubliera pas de noter que le coup de l’éléphant bourré, ça crispe.

5 – Aladdin

Oui, je vous entends dire qu‘Aladdin c’est génial, et je ne vais pas vous contredire. Après Le Roi Lion, c’est probablement l’un des meilleurs. Mais Jafar, bordel, Jafar… Jafar qui se transforme en serpent géant, Jafar qui se transforme en génie maléfique, Jafar qui se comporte comme un zinzin chelou avec Jasmine… Et la montagne de sable en forme de lion qui veut emprisonner Aladdin ? Franchement, faut pas être facilement effrayées, hein.

Laissez-moi, je retourne voir Bluey.