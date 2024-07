Chronique d’une daronne : ces signes qui prouvent tu es devenue TA mère

Sans vous en rendre compte, vous avez peut-être pris certains traits de la personnalité de votre mère ? Je vous partage ceux qui me font me dire : « ça y est , je suis ma mère »

Je suis tombée récemment sur une vieille étude qui affirmait que c’est vers la trentaine que les femmes commençaient à adopter les goûts et habitudes de leur mère, plus exactement même à 33 ans. La maternité serait ce qui déclenche le plus de changements de personnalité chez les femmes, suivie par les signes physiques du vieillissement. « Nous finissons tous par ressembler à nos parents à un moment donné de notre vie – et c’est quelque chose qu’il faut célébrer. Devenir parent en est le principal déclencheur, mais les facteurs liés au mode de vie sont également importants », déclarait le Dr De Silva, auteur de l’étude.

Alors, évidemment, cet article est à prendre au second degré et si vous avez (eu) des parents maltraitants, toxiques, absents, vous voulez probablement ne pas leur ressembler. Mais si, comme dans mon cas, vous aimez passionnément votre mère et êtes fière d’être sa fille, alors j’espère que cet article vous fera sourire. On déroule.

Au secours, je suis devenue ma mère !

Je dis qu’il faut bien travailler à l’école pour pouvoir choisir son travail plus tard

Je dis « Prends un fruit», quand ils me disent qu’ils veulent un gâteau

J’ai toujours un rouleau de pâte à tarte industriel dans mon frigo

Je crie trop, pour rien

Je compte jusque 3

Je râle énormément… aussi pour rien

Je jette compulsivement les choses dont je ne me sers plus

Je répète souvent à mes enfants qu’ils sont objectivement beaux, les 4 plus beaux enfants du monde

Quand ils rentrent de l’école, la première phrase que je dis c’est : « Lavez-vous les mains »

Je suis maniaque

Je dis que « C’était mieux avant »

Je pars en vacances sans trop de médicaments (malgré 4 enfants)

Je déteste préparer les repas en avance

Je bois beaucoup de café le matin et j’ai arrêté le sucre

Je suis pompette au bout d’un verre de vin

Je critique mes copines (que j’adore pourtant)