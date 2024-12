Cat’s Eyes, le jeu des 7 erreurs : on a repéré les différences entre l’animé culte et la série live-action de TF1

Centré sur les péripéties de trois sœurs voleuses d’œuvres d’art, l’animé Signé Cat’s Eyes a connu cet hiver un lifting rafraîchissant avec la diffusion sur TF1 d’une adaptation contemporaine en live-action, qui continue de caracoler en tête des programmes les plus regardés sur la plateforme TF1+. Mais quelles sont les différences entre les deux œuvres ? On a joué au jeu des 7 erreurs.

C’était l’une des séries les plus attendues de l’année : il faut dire que toute une génération a grandi devant les aventures acrobatiques des héroïnes stylées de Signé Cat’s Eyes.

Imaginées par le mangaka Tsukasa Hôjô, le dessin animé composé de deux saisons et 73 épisodes, débarque sur France 3 à partir de 1986 avant de migrer sur TF1 et les matinées du mythique Club Dorothée. Déterrer une madeleine de Proust de l’enfance est un challenge à double tranchant : d’un côté, les fans seront au rendez-vous ; de l’autre, il y a de fortes chances qu’ils crient à la trahison du matériel d’origine !

Alors, à quel point l’histoire et les personnages ont-ils été modifiés ? Petit tour d’horizon.

#1 Un générique culte repensé

“Filles d’aujourd’hui, enfants de la forme, nous aimons rire et danser…” Quand on pense à Cat’s Eyes, difficile de ne pas avoir en tête son générique grisant, interprété à l’époque par Isabelle Guiard. Les paroles de la chanson accompagnent idéalement des plans aux vibes très années 80 des trois soeurs, galopant avec agilité sur les toits de la ville plongée dans le noir, un tableau d’art à la main !

Le Cat’s Eyes version 2024 a conservé la chanson culte, et propose une nouvelle instrumentalisation et une interprétation signée Anne Sila, la gagnante de The Voice All Stars. Côté visuel, c’est un spécialiste, Laurent Brett, à qui l’on doit les génériques de The Artist ou Family Business, qui s’y est attelé. Inspiré par James Bond et le dessin animé Tintin, il a souhaité “faire quelque chose de moderne, qui respecte aussi une tradition d’animation”. Et c’est une réussite !

# 2 Adieu Tokyo, bonjour Paris !

C’est l’un des choix les plus flagrants de la nouvelle série : alors que l’action de l’anime se déroulait à Tokyo, nos voleuses contemporaines ont élu domicile à Paris. Est-ce l’effet Lupin, série d’action centrée sur un voleur parisien et hit sur Netflix ? C’est en tout cas un choix pragmatique pour une production française.

Alexandre Laurent, le réalisateur des huit épisodes de la première saison, a pu tourner dans des lieux emblématiques de la capitale comme la Tour Eiffel, le Louvre ou le château de Versailles. Sans parler des toits de Paris, lieu idéal pour réaliser des séquences de courses-poursuites haletantes.

Si l’anime se déroulait à Tokyo et possédait une esthétique japonaise, la version française de Signé Cat’s Eyes avait effectué un drôle de mélange (impensable aujourd’hui) en francisant les noms des personnages. “Pour nous, spectateurs du dessin animé au moment de sa première diffusion, il n’y avait aucun doute : l’action se passait en France. Si les filles s’appelaient Alexia, Tamara, Silvia, il y avait aussi Quentin, le commissaire Bruno… Des prénoms et des noms très français.” explique Michel Catz, le créateur de la version live-action.

#3 Où est passé le café “Cat’s Eyes” ?

Une grande partie de l’action en journée de Signé Cat’s Eyes se déroule dans un café, le bien-nommé “Cat’s Eyes” (les flics ne sont pas des lumières dans l’anime !), où travaillent Cyllia, Tam et Alexia Chamade. Le jeune inspecteur de la Brigade de répression du banditisme (BRB), Quentin Chapuis, s’y rend régulièrement. La version contemporaine a décidé d’abandonner le fameux café.

Mais que serait Paris sans ses bars aux terrasses bondées ? Les scénaristes ont donc imaginé un petit ami à Cyllia, Abel Azoury (Simon Ehrlacher), gérant d’un bar surnommé “Le Petit Mazarin”. Les sœurs s’y rendent régulièrement. Dans l’épisode 4, elles y performent même un karaoké endiablé sur “J’irai où tu iras”, de queen Céline Dion ! Une séquence à laquelle nombre de Parisien·nes ont dû s’identifier (dont votre servitrice)…

#4 Des soeurs modernes

Nos trois sœurs voleuses ont logiquement été modernisées, en particulier la benjamine. C’est une adolescente âgée de 14 ans dans l’anime. Dans la série de TF1, Alex, interprétée par Claire Romain, est sur le point de débuter ses études supérieures. Autre changement notable : son orientation sexuelle queer. Elle a une petite amie, Lili Perez (Loryn Nounay), dans cette première saison. La sœur aînée, Sylia Chamade (Constance Labbé), devient galériste (pratique pour les vols d’œuvres d’art) et entretient une relation sérieuse avec Abel.

L’héroïne, Tamara Chamade (Camille Lou) revient à Paris après cinq ans d’absence. C’est elle qui embarque ses sœurs dans la quête des tableaux d’art volés à leur père. Ce dernier a tragiquement disparu dans un incendie, dont elle soupçonne la nature criminelle. Les sœurs ont aussi été relookées : Alex arbore une coupe courte rousse et Sylia un carré long avec des mèches blondes.

Tam, au cœur de l’action, a elle conservé ses cheveux longs et sa frange de l’anime. Une fois passé l’effet perruque, ça fonctionne plutôt bien. Les voleuses ne portent pas de justaucorps sexy, trop connotés années 80, mais des combinaisons techniques, bien que souvent décolletées !

#5 Cat’s eyes est une origin story

Les fans de l’anime seront peut-être décontenancés par les premiers épisodes de Cat’s Eyes, dans lesquels on comprend vite que les sœurs Chamade ne sont pas des voleuses professionnelles. Dans l’épisode 2, Alex regarde même un tuto sur YouTube pour apprendre à ouvrir un coffre-fort !

Dans un autre épisode, c’est Sylia qui panique au moment de descendre d’un toit en rappel, expliquant qu’elle n’a pas fait d’escalade depuis bien longtemps. Mais pourquoi les sœurs galèrent-elles autant ? Tout simplement car la série raconte les débuts de nos voleuses justicières, avant qu’elles ne deviennent aguerries.

Le scénariste, Michel Catz, a imaginé une origin story. “Comment sont-elles devenues voleuses ? Dans le dessin animé, c’est une énigme, puisqu’elles ont déjà des deltaplanes, des hommes de main qui travaillent pour elles… Elles ne sont pas toutes seules et sont déjà millionnaires.

Donc je me demandais comment elles en étaient arrivées là. Batman, on sait d’emblée qu’il est riche et pourquoi il est devenu un vengeur masqué. Mais les sœurs Chamade, quel était leur passé ?” détaille-t-il. Ainsi, la série n’est pas un remake de l’anime en prises de vue réelles, mais bien un préquel. Si TF1 n’a pas communiqué officiellement sur une saison 2, les producteurs ont expliqué qu’ils planchaient déjà dessus.

#6 L’histoire d’amour entre Quentin et Tam

Au début de l’anime, Quentin et Tam ont un crush réciproque et l’inspecteur devient son fiancé. Tam culpabilise car elle se sert de Quentin pour déjouer les plans de la police.

La version live-action met en place une dynamique bien différente, dans laquelle Quentin est l’ex de Tam et en couple avec sa collègue de travail, le capitaine Gwen Assaya (Cindy Bruna). Cette dernière existe dans l’anime, sans être en couple avec son collègue.

Quentin en pince donc toujours pour Tam et ses sentiments sont réciproques. Le personnage de Quentin a aussi été déniaisé. Sa version animée, un ersatz de Nicky Larson – un peu bêta mais courageux et très obsédé par la gente féminine – ne risquait pas de passer l’ère Me Too !

#7 Girl power à tous les étages

La série en live-action perpétue ce qui faisait déjà le sel de l’anime dans les années 80 : placer au centre de l’action des personnages féminins badass et indépendants. On retrouve évidemment avec bonheur ce côté girl power version 2024 à travers la trajectoire des trois sœurs, mais ce n’est pas tout.

Les scénaristes ont féminisé des personnages. Le chef Bruno, définition du patron toxique, qui malmène Quentin à longueur d’épisodes dans Signé Cat’s Eyes, devient la très efficace Commissaire Bruneau. Incarnée par Juliette Plumecocq-Mech, elle affiche un look codifié lesbien, même si son orientation sexuelle n’est pas explicitement évoquée.

Mr. Durieux, ami proche du père disparu, a lui aussi changé de genre : il s’agit maintenant de Hélène Durrieux, galeriste bourgeoise et grande amie du père des trois sœurs, interprétée par Carole Bouquet.

Si les sœurs font face à des antagonistes masculins, comme le marchand d’art Armand Chassagne, joué par Gilbert Melki, leur plus féroce ennemie est Prudence (Elodie Fontan), une énigmatique tueuse blonde platine. Ce n’est certes pas la femme fatale la plus subtile de l’histoire des polars, mais l’actrice la rend assez fun !

L’adaptation d’un anime des années 80 en une fiction des années 2020 – qui plus est réalisée en prises de vue réelle – nécessitait évidemment d’indispensables remaniements. Tsukasa Hôjô, qui a suivi l’écriture du scénario, a donné sa bénédiction : « J’aimais beaucoup le fait de raconter une nouvelle histoire. Je ne souhaitais pas que la série s’accroche trop à celle du manga ». Rien ne dit que les fans, en revanche, ne soient de l’avis du créateur !