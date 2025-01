4 pièces de sport ultra mode pour booster sa confiance en soi

Parce que la confiance en soi est la clé pour atteindre ses objectifs, adidas dévoile Optime. Une collection sportive nous permettant d’être vraiment nous-mêmes, avec force et courage.

Pourquoi est-ce si important de nous sentir bien dans nos vêtements lorsque l’on pratique une activité sportive ? Tout simplement parce qu’ils nous permettent de révéler notre force intérieure. La puissance ne se mesure, en effet, pas uniquement à la force physique. Le vrai pouvoir, c’est celui qui se cache en nous : la confiance en soi. C’est elle qui nous permet d’avancer toujours plus loin en devenant notre moteur ultime. Surtout en tant que femme ! C’est pour nous aider à nous révéler qu’adidas imagine ainsi sa collection Optime

Pensées pour nous accompagner dans nos efforts physiques, ces pièces sont en plus ultra modes. A la clé, le mix parfait entre confort et style. L’idéal pour repousser ses limites tout en restant véritablement soi. Opter pour une pépite adidas, c’est en plus entrer dans une communauté réunissant une multitude de femmes fortes et fières. Alors pour en faire partie à son tour, zoom sur 4 pièces de la collection Optime à se procurer sans plus attendre.

Découvrez la collection adidas Optime

Une brassière TRLD Impact Training maintien fort

Le maintien de cette brassière permet de se concentrer uniquement sur ses objectifs//Crédit: adidas

Que ce soit pour la boxe, le basket ou n’importe quel entraînement intense ou non, la brassière TRLD Impact Training nous suit dans toutes nos pratiques sportives.

Disponible du 2XS au 4XL, elle offre en effet un maintien optimal permettant de nous entraîner avec confiance. Un sentiment renforcé par ses bretelles réglables et sa fermeture à agrafes offrant l’ajustement parfait pour chaque corps.

Exit également les éventuels problèmes de transpiration, la technologie CLIMACOOL est là pour nous maintenir au sec et au frais durablement. Toute distraction est ainsi éloignée, nous donnant la force dont l’on a besoin. Et comme performances et style sont loin d’être incompatibles, le rose et le contraste de matières de cette brassière calquent les tendances du moment pour briller même à la salle de sport.

Un legging long trois bandes Optime

Un legging qui suit les mouvements du corps pour s’entraîner en toute confiance//Crédit: adidas

Pour accompagner cette brassière, quoi de mieux qu’un legging assorti ? Proposé du XS au 2XL, ce modèle Optime permet ainsi de créer un ensemble monochrome rose idéal pour révéler tout le girly de sa personnalité. Et ce sans tomber dans le cliché. Ce style indéniable cache en effet une technicité sans faille. C’est simple, ce legging nous donne la sensation de ne rien porter.

Son tissu quadri-extensible suit en effet les mouvements du corps pour un effet seconde peau des plus agréables. On peut ainsi sans problème réaliser des exercices parfois synonymes d’accidents vestimentaires comme les squats et les fentes. Ici aucun risque, la sérénité est de mise. Chaque femme a ainsi la chance de s’exprimer pleinement et sans contrainte. D’autant plus que ce legging se dote lui aussi de la technologie CLIMACOOL régulant l’humidité pour rester au frais tout au long de la séance.

Un débardeur brassière dos nageur 3 bandes Power

Ce débardeur s’upgrade d’une brassière pour un maximum de confort//Crédit: adidas

Pourquoi acheter une brassière et un tee-shirt lorsque l’on peut avoir les deux en même temps ? Ultra pratique, ce débardeur Power s’upgrade d’une brassière intégrée pour s’assurer un maintien supérieur à chaque instant. Il nous garde au plus au sec grâce encore une fois à l’innovation CLIMACOOL anti-transpirante.

Sa coupe courte près du corps allant du 2XS au XL met quant à elle les formes en valeurs. Il en est de même pour sa teinte immaculée réputée pour amincir et offrir un teint éclatant. Capacités sportives maximisées et allure assurée, le combo gagnant de la confiance en soi !

Des baskets Everyset

Ces baskets à la stabilité et au maintien sans faille permettent de s’entraîner avec force et confiance//Crédit: adidas

Pièces essentielles à toute activité sportive, ces baskets Everyset disponibles du 36 au 52 2/3 sont bien plus que de simples chaussures de sport. Elles deviennent de vrais compagnons qui nous suivront de nombreuses années, incarnant de vrais accessoires de confiance. Leur semelle intermédiaire se veut en effet plus ferme à l’extérieur et plus souple à l’intérieur pour un maximum de stabilité mais aussi de confort. Le maintien du pied est également assuré par la silhouette de la basket ainsi que sa tige en maille à la fois douce et respirante.

Et pas de risque de chute grâce à la semelle extérieure en caoutchouc à l’accroche hautement efficace. Tous les désagréments pouvant nous détourner de nos objectifs sont ainsi balayés. Côté design, la forme élancée de la paire est également synonyme de féminité tandis que sa teinte noire se veut intemporelle et élégante.

A l’image des autres pièces de la collection Optime d’adidas, ce modèle nous donne ainsi la force et la puissance intérieure nécessaires pour être complètement nous-mêmes.

