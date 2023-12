Si vous avez mal dormi, cette astuce va vous permettre de survivre à votre journée sans piquer du nez 

Il suffit d’un coup de stress, d’un excès de caféine ou d’écran et c’est l’insomnie. Et si généralement survivre à la journée du lendemain est difficile, voici une méthode qui pourrait vous donner un petit coup de main.

En moyenne, nous avons besoin de 7h de sommeil minimum pour ne pas ressentir de fatigue au cours de la journée. Malheureusement, ça n’est pas toujours possible. Insomnie forcée ou nuit blanche après une soirée de fête… Certaines nuits sont plus difficiles que d’autres. D’après les chiffres communiqués par Ameli, en 2017, 16,9 % des femmes souffraient d’insomnie chronique contre 9,1 % des hommes. Ça vous arrive aussi régulièrement ? Sachez qu’il existe une solution pour vous permettre de garder le cap le lendemain et cette dernière ne va sûrement pas vous plaire…

L’exercice physique : LA solution pour limiter la fatigue

Selon une petite étude menée par des scientifiques de l’université de Portsmouth, sur 24 participants, 20 minutes d’exercice cardiovasculaire d’intensité modérée (l’étude parle tout particulièrement du vélo) permettrait de faire face à une nuit blanche. Mais pourquoi ? Le docteur Joe Costello, du département Sport, Health & Exercise Science, explique cette soudaine amélioration : « Nous savons, grâce aux recherches existantes, que l’exercice améliore ou maintient nos performances cognitives ». En gros, ça permet au cerveau de s’oxygéner et d’améliorer ses performances pour ne pas se retrouver complètement largué au travail ou pour effectuer la moindre tâche.

Mais quel type d’exercice peut-on effectuer dans ces cas là ?

Une autre étude du British Journal of Sports Medicine, valide cette théorie. Selon elle, 22 minutes d’exercice physique quotidien permettraient de contrer les effets d’un mode de vie sédentaire. Mais quel sport peut-on pratiquer en ville ou en campagne de façon accessible et facile ? Dans le cadre de la première étude, les participants ont fait du vélo. Mais il est tout à fait possible de faire du Yoga, du pilates, de la danse ou encore simplement de la marche rapide ! Le principal ? Bouger, de façon à oxygéner le corps.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire la prochaine fois que vous ne fermez pas l’oeil de la nuit !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.