Voici l’heure à laquelle vous devriez dîner pour éviter les problèmes d’insomnies et de digestion

L’heure à laquelle vous dînez peut avoir une influence majeure dans la qualité de votre sommeil et de votre digestion. Le problème, c’est qu’on ne sait pas vraiment à quel moment de la soirée il est conseillé de manger. Voilà l’avis des experts.

En Europe, nous dînons généralement plutôt tard (entre 20 heures et 22 heures selon les pays). Mais ce repas plutôt tardif n’est pas forcément du goût de notre métabolisme… Résultat ? On dort mal, on se sent lourd et on digère assez difficilement. Mais alors, à quelle heure devrions-nous dîner ?

Une réponse plus complexe qu’il n’y paraît

D’après Vanessa Rissetto, diététicienne et PDG de Culina Health interviewée par Vogue US, pour évaluer l’heure à laquelle chacun d’entre nous doit dîner, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs tels que l’âge ou le mode de vie. Un travailleur de nuit ne peut pas manger aux mêmes heures qu’une personne qui a tendance à se lever et se coucher tôt. Mais en moyenne, la spécialiste conseille tout de même de prendre son dernier repas 3 heures avant de se mettre au lit. Le but ? Éviter les problèmes gastriques qui sont souvent la cause d’une nuit agitée.

D’après Perri Halperin, coordonnatrice de la nutrition clinique au système de santé Mount Sinai : « Ce qui est plus important, c’est de manger à des heures régulières tout au long de la journée. Vous devriez avoir progressivement faim et être progressivement rassasié selon un schéma répétitif toutes les trois à quatre heures environ. »

Photo de @Jason Briscoe via Unsplash

Comment savoir à quelle heure dîner ?

Lorsqu’on souffre de problèmes digestifs, tels que des reflux gastriques, des brûlures d’estomac ou des ballonnements, il peut être bénéfique de dîner le plus tôt possible pour donner à l’organisme le temps de digérer correctement.

Les personnes diabétiques constatent généralement une amélioration de leur taux de glycémie lorsqu’elles dînent 3 à 4 heures avant le coucher. Selon McKenzie Caldwell, diététicienne et experte en nutrition du SOPK également interrogée par Vogue : « Si vous mangez des repas complets plus tôt dans la journée, votre corps est généralement assez efficace pour vous dire quand il est l’heure de dîner », elle ajoute : « Les signaux de faim peuvent également aider chaque personne à décider à quelle heure un repas complet lui ferait du bien le soir. ».

Écouter les besoins de son corps : une nouvelle façon de gérer ses repas

Avez-vous déjà entendu parler d’alimentation intuitive ? Cette nouvelle façon de se nourrir met l’accent sur l’écoute de son propre corps pour guider les choix alimentaires, plutôt que de suivre des régimes stricts, des règles alimentaires ou des restrictions caloriques. C’est une approche axée sur la pleine conscience qui vise à reprendre une relation saine avec son propre corps. Et si cette dernière est plutôt orientée sur ce que l’on consomme, l’heure à laquelle nous mangeons peut également en faire partie. En partant du principe que le corps sait comment et quand se nourrir, il sera donc habilité à le faire aux heures qui lui conviennent le mieux. Il suffit de l’écouter !

