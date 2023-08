Bonne nouvelle : d’après les experts, le grignotage n’est pas si mauvais pour la santé, mais à une seule condition

Depuis toujours, on entend que grignoter entre les repas n’est pas recommandé. Mais des scientifiques se sont penchés sur cette question épineuse, et il se pourrait que la vérité soit beaucoup plus nuancée.

Perte d’appétit pendant les repas, gain de poids, pics de glycémie… Le grignotage serait le responsable de tous nos maux. Du moins, c’est ce qu’on a toujours entendu dire. Mais une poignée de scientifiques du Massachusetts General Hospital, du King’s College de Londres, de Stanford et d’Harvard semblent avoir lié leurs connaissances afin de nous prouver le contraire à travers une étude PREDICT. Cette dernière affirme haut et fort que le grignotage, cette activité qu’on adore pratiquer lorsqu’on visionne un bon film ou qu’on s’ennuie, ne serait pas si mauvais pour la santé.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont suivi les habitudes alimentaires d’environ 1000 personnes triées sur le volet.

« En utilisant les données des participants, les chercheurs ont examiné la relation entre la quantité, la qualité et le moment des collations avec les taux de lipides sanguins et d’insuline, qui sont tous deux des indicateurs de la santé cardiométabolique », précise le communiqué.

Grignoter c’est ok et c’est encore mieux de le faire au bon moment

D’après les résultats obtenus, il serait possible de grignoter entre les repas, mais pas à n’importe quel moment de la journée. Évidemment, chacun peut bien faire ce qu’il souhaite, mais l’équipe scientifique s’est rendu compte que les snacks d’après 21h sont généralement plus néfastes pour la santé que les autres. Ces derniers sont davantage associés à un pic de glycémie ainsi qu’à des taux importants de sucres et de graisses dans le sang.

Se faire plaisir tout en restant raisonnable

Le grignotage est une habitude, certes, mais c’est également un comportement instinctif qui peut avoir plusieurs significations. Le manque d’énergie, de certaines vitamines, peuvent effectivement nous amener à nous tourner naturellement vers un type de nourriture plutôt qu’un autre. Il est donc plus simple d’adopter une alimentation raisonnable plutôt que d’essayer de contrer ces habitudes instinctives, comme l’explique Kate Bermingham, postdoctorante au King’s College de Londres.

Elle raconte : « Notre étude a montré que la qualité des collations est plus importante que la quantité ou la fréquence des collations, donc choisir des produits de bonne qualité plutôt que des produits ultra-transformés est probablement bénéfique ».

Les snacks sains, vous les connaissez bien, il s’agit évidemment de fruits, de noix, de yaourt comme le skyr ou encore de fromage, dont la fermentation peut être bénéfique pour le système digestif. Mais que se passe-t-il si vous vous retrouvez dans un endroit, comme le cinéma, où les options saines ne sont pas toujours disponibles ? Isa Robinson, nutritionniste interrogée par Stylist UK a la solution :

« Si vous avez juste besoin de quelque-chose pour vous dépanner pendant environ une heure, un sac de pop-corn peut être très utile. Sinon, je serais prudente avec les aliments aériens comme celui-ci, car ils remplissent l’estomac, mais n’offrent pas beaucoup de longévité ».

Évidemment, une petite glace de temps en temps, des bonbons ou encore des chips n’ont jamais fait de mal à personne tant qu’ils sont consommés de façon raisonnable et raisonnée. Alors, écoutez votre corps, il saura vous mener vers le grignotage qu’il lui faut.

