Votre animal engloutit ses repas ? Cette gamelle en promo va l’aider à manger plus lentement

Votre animal est un amoureux de la bouffe au point d’avaler ses rations en un clin d’oeil ? La gamelle anti-glouton va l’aider à manger plus doucement et lui éviter quelques ennuis.

Nos petits compagnons peuvent s’avérer être de vrais ventres sur pattes. Par exemple, si je devais vous parler de mon chat, comment ne pas évoquer les années de galères pour le rationner ? Ce goinfre porte un amour inconditionnel à sa gamelle — je le soupçonne même d’être capable de me sacrifier pour quelques croquettes…

Le problème de mon petit ogre poilu c’est qu’il ne fait qu’une bouchée de ses repas. Et le résultat c’est souvent une jolie petite flaque de vomi sur mon lit. Si votre animal est lui aussi obsédé par la bouffe au point d’avaler tout rond la moindre friandise, la gamelle anti-glouton a des chances de vous plaire.

La gamelle anti-glouton va aider votre compagnon à manger plus lentement. C’est l’outil idéal pour lui éviter les fausses routes , les problèmes de digestion et vous permettre de ne pas trouver un joli dégueulis sur le canapé.

Votre animal va apprendre à manger plus lentement : la gamelle anti-glouton Pecute est à 16,99€ au lieu de 25,99€

Bien sûr, cette gamelle ne remplace pas un avis d’expert : si vous vous inquiétez pour l’alimentation, pour la santé de votre chat ou chien, direction le véto avant tout !

Une gamelle pour calmer les plus gourmands

Que vous soyez plutôt chiens ou chats c’est pareil : on veut le meilleur pour nos boules de poils et ça passe aussi par faire attention à leur santé. On ne le dira jamais assez mais manger trop vite, pour eux, comme pour nous, ça peut être dangereux. Ils risquent de tomber malades voire pire : de s’étouffer.

Pour limiter les risques Pecute vous offre la solution avec sa gamelle anti-glouton. Au centre de la gamelle se trouve une sorte de labyrinthe ; votre animal se trouvera un peu en difficulté et par conséquent obligé de manger plus lentement.

Cette gamelle Pecute est une trois-en-un. Le bol anti-glouton est livré avec un tapis anti-déversement en silicone un peu surélevé pour éviter à la nourriture de se répandre par terre et aussi avec un bol en acier inoxydable pour l’eau.

Les deux bols peuvent se dissocier du tapis en silicone pour faciliter le nettoyage mais aussi pour pouvoir les utiliser séparément.

La gamelle Pecute Anti-Glouton en bref

Un bol anti-glouton : au centre une structure qui va permettre à votre animal de se calmer au moment des repas

Livré avec un tapis anti déversement en silicone et un autre bol en acier inoxydable

La gamelle Pecute est facile à nettoyer

Cette gamelle Pecute va empêcher votre petit compagnon de dévorer ses croquettes

Amazon vous propose cette gamelle Pecute à -35 %. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 16,99€ au lieu de 25,99€.

Crédit photo : Unsplash / Karsten Winegeart