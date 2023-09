Emma dépense 2 238 € pour ses 3 enfants : « ils pensent que les cartes de crédit sont des moyens de paiement sans fin »

Selon l’âge du ou des enfants, le budget dépensé par les parents n’est pas le même. Cette semaine, nous allons éplucher le compte d’Emma et son mari, parents de trois enfants de 7 ans, 3 ans et 1 mois.

Combien coûte réellement la charge d’un ou plusieurs enfants tous les mois ? Quel est le budget des parents ? Les frais engagés évoluent-ils en fonction de l’âge des enfants ? Toutes les deux semaines, dans notre rendez-vous « Quand on aime, on compte », des parents ouvrent leurs comptes et partagent avec nous ce que leur coûte un ou plusieurs enfants, mensuellement.

Cette semaine, c’est Emma qui se prête à l’exercice.

Les revenus d’Emma et son mari, parents de trois enfants

Prénom : Emma

Âge : 38 ans

Métier : Directrice des Ressources humaines pour Emma et consultant en ETI pour son mari

Budget net de la famille au total : 8 461 €

Lieu de vie : Maison en banlieue parisienne (78)

Emma est mariée au père de ses trois enfants de 7 ans et 3 ans et 1 mois. Actuellement en congé maternité, ils vivent tous ensemble dans une maison en banlieue parisienne dont ils sont propriétaires.

Nous possédons une maison dans une petite ville des Yvelines, à 30 minutes de Paris par le train direct. Nous recherchions une maison pour la tranquillité (pas de voisins en dessous ou au-dessus) et pour avoir un jardin, afin d’organiser des grands barbecues entre amis.

Mensuellement, Emma et son mari touchent, à eux deux 8 300 € de salaires. En plus de ces revenus, ils perçoivent également 161 € d’allocations familiales. Le mari d’Emma peut également toucher jusqu’à 10 000 € de primes sur objectif annuellement, qui ne sont pas comptabilisées ici.

Le couple dépense 2 187 € de prêt pour leur maison, ainsi que 465 € de prêt pour l’achat d’une voiture. En plus de leurs crédits, le couple dépense 3 087 € annuellement dans des factures courantes, comme le gaz, l’électricité et l’eau, soit 257 € par mois.

Les dépenses de puériculture et d’hygiène pour trois enfants de 7 ans, 3 ans et 1 mois

Après avoir expliqué leurs revenus totaux, Emma partage les sommes que le couple dépense pour ses trois enfants.

À la naissance, les cadeaux de la part de la famille et des amis ont été appréciés :

J’avais fait une liste de naissance pour le transat, la chaise haute, le siège auto, etc. Seul le lit m’a été donné par une connaissance (un lit à barreau et un matelas neuf). Une amie m’a également donné des tonnes d’habits, donc très peu de dépenses de ce côté-là. Simplement quelques articles pour me faire plaisir.

De son côté, Emma explique avoir acheté quelques petites bricoles pour se faire plaisir, mais aussi un gros achat plus important :

Lors de la naissance de notre premier enfant, nous avons beaucoup acheté neufs, car je voulais me faire plaisir ! La petite anecdote rigolote est que nous avions une poussette assez encombrante, et au moment de la mettre dans le coffre de la voiture, nous nous sommes rendu compte que nous allions devoir changer de voiture (c’était dans les plans, mais pas aussi rapidement). Pour les enfants suivants, nous avons tout réutilisé et très peu acheté de neuf. Nous avons acheté quelques habits, car les enfants n’étaient pas du même gabarit. Pour le 3ᵉ, j’achète principalement de la seconde main, pour diminuer cette surconsommation de tout.

Côté hygiène, Emma nous explique dépenser 60 € par mois, comprenant un abonnement de couches en livraison chez Les Petits Culottés à 50 €, ainsi que 10 € pour le change avec des cotons, de l’eau nettoyante, et du liniment.

Nous sommes anti-Amazon, mais sur des produits en circuits courts, nous disons OUI !

Pour la santé, Emma n’a pas indiqué de dépenses particulières.

Le budget vêtements, jouets et loisirs de trois enfants de 7 ans, 3 ans et 1 mois

Pour ce qui est du budget des vêtements de ses enfants, Emma dépense 30 € par mois, et use beaucoup de la seconde main, notamment sur Vinted :

Pour les habits, j’achète ce qu’il me faut sur Vinted, sauf les chaussettes et les boxers, et je réfléchis deux fois avant d’acheter.

Je me rends compte que nous surconsommons trop de tout ! Le plus marquant a été quand mon amie me donnait des sacs d’habits de ses deux garçons : j’avais tellement de tonnes de vêtements, que je faisais un premier tri, puis donnait les sacs à mes amies. Avec le contenu donné, je pouvais habiller facilement 3-4 enfants ! Donc aujourd’hui, je limite au nécessaire en me faisant plaisir. Et si les enfants « flashent » sur un vêtement, je me fais un plaisir de leur acheter.

Quant à l’achat de livres, Emma estime dépenser environ 10 € par mois, et elle achète des jouets de seconde main :

Pour les jouets, d’achète plus en plus en occasion, sauf ceux que je ne trouve pas, car les demandes sont précises, comme pour les anniversaires.

Concernant les loisirs de ses enfants, Emma les a inscrits à des cours de sport et de musique pour 87,5 € par mois, et leur autorise aussi des sorties dans des salles de jeux pour 40 € par mois. En tout, le poste de dépenses pour les loisirs de ses enfants lui coûte 127,5 € mensuellement.

De plus, ses enfants ont un abonnement aux Minimondes :

Les enfants sont abonnés aux Minimondes par leur tata qui renouvelle l’abonnement tous les ans.

Les dépenses de nourriture pour une famille de deux adultes et trois enfants

Concernant le budget alimentation, Emma explique que son enfant ainé déjeune à la cantine tous les jours de la semaine pour 108 € par mois sur 10 mois, les deux autres enfants n’étant pas encore en âge d’aller à l’école. À la maison, le budget courses s’élève à 800€ pour toute la famille, et à cela s’ajoute 100 € uniquement pour les enfants, incluant le lait maternisé et les gâteaux industriels pour le goûter.

Pour notre bébé, nous avons environ 70 euros de frais mensuels pour l’eau et le lait en poudre spécifique. Pour les deux plus grands, ils mangent « comme nous ». Nous avons des dépenses supplémentaires de l’ordre de 20 € environ pour des gâteaux industriels (pour les gouters), et des produits à destination des enfants que nous n’achèterions pas (comme du Candy Up, par exemple).

Emma nous confie ne pas être trop sollicitée par ses enfants pour des demandes particulières pendant les courses familiales, mais elle accepte leurs demandes :

Il arrive parfois que les enfants me demandent un extra au supermarché, mais si cela ‘match » avec le besoin alors, j’ai tendance à céder (un gâteau plus qu’un autre, un morceau de fromage, etc.) En revanche, je suis assez ferme sur des demandes sans intérêt.

Elle privilégie, pour l’alimentation de la famille, les courses en supermarché :

Aujourd’hui, je privilégie le côté pratique, car j’ai un supermarché Auchan à 500 mètres de chez moi, il est donc possible d’y aller à pied et d’éviter la voiture. Si je fais des gros évènements, je vais privilégier des enseignes plus discount type Lidl afin d’économiser sur les produits standards. Nous achetons bio les produits qui ont du sens comme les céréales, les œufs, ou les produits « sur-consommés » par les enfants. Pour la viande, nous prenons 75% du temps à la boucherie pour faire vivre le commerce local et la qualité des produits. De plus en plus, j’aimerais m’orienter vers des produits plus qualitatifs et en circuit court, mais souvent le manque de temps m’empêche de rendre cela concret.

Emma n’a pas été intéressée par des box de repas à préparer :

Pour les box de repas, j’avais regardé, mais le budget est assez important pour ce que je peux faire moi-même. J’ai plutôt investi dans un livre de batchcooking pour préparer le dimanche les repas de la semaine (et soyons clairs, cela a tenu un mois !)

Les dépenses du mode de garde de trois enfants de 7 ans et 3 ans et 1 mois

Pour faire garder ses enfants, Emma utilise de nombreux modes de garde, adaptés à leurs âges et en fonction de ses besoins :

Mon enfant de 7 ans est dans une école privée et il reste à l’étude/garderie, ainsi qu’au centre aéré le mercredi. Celui de 3 ans est en crèche quatre jours par semaine, et il est aussi gardé un jour par semaine par ses grands-parents. Le dernier d’un mois bénéficie de sa mère, car je suis en congé maternité, mais je recherche une crèche pour un temps plein 5 jours par semaine.

Pour l’école privée de son ainé, Emma paye 320 € mensuellement comprenant les frais de scolarité, l’étude et le centre aéré. Pour son enfant de 3 ans, Emma dépense 650 € de crèche. Pour l’instant, nous n’incluons pas le bébé d’un mois dans les calculs de sa future garde en crèche.

De plus, Emma fait appel à ces baby-sitters pour gérer les sorties d’école, pour 1477 € mensuels sur 10 mois. Après déduction de la CMG (Complément de Mode de Garde) et le crédit d’impôt, cela lui revient à 740 € mensuels. Enfin, Emma rajoute le coût d’une plateforme de gestion des baby-sitters à 156 € annuellement, soit 13 € par mois.

Au total, Emma dépense 1723 € en mode de garde et scolarité pour ses enfants.

Transmission de la valeur de l’argent et argent de poche

Emma ne voit quel poste budgétaire familial elle pourrait réduire :

Je ne vois pas ce que je pourrais aujourd’hui réduire, nous travaillons tous les deux sur des gros postes et il est impossible de réduire pour moi à ce jour les frais de garde périscolaire, par exemple.

Emma raconte quel était le rapport à l’argent dans sa famille, ce qu’on lui a transmis, et son rapport actuel avec ses enfants :

Nous venons de familles où il n’y avait pas de grands moyens, on vivait correctement, mais sans gros excès. Un sou est un sou ! J’ai travaillé très tôt pour faire des petits boulots et gagner de l’argent, donc j’ai toujours compris qu’il fallait travailler pour avoir de l’argent. Aujourd’hui, nous gagnons bien notre vie et pouvons donc faire des petits excès, mais pas trop.

Emma essaie d’apprendre à ses enfants la valeur des choses et de l’argent, et en parle ouvertement avec eux :

Nous expliquons ce qu’est l’argent, comment on le gagne, si c’est « cher… ». Nous faisons des systèmes de comparaisons, cela est encore très abstrait à leur âge, mais nous expliquons, quand on achète quelque chose, si c’est une grosse dépense. Aujourd’hui, on paye tout en carte donc ils ne voient pas vraiment « l’argent » partir et pensent que les cartes de crédit sont des moyens de paiement sans fin…

Emma a ouvert des comptes bancaires pour ses enfants, sur lequel elle place de l’argent tous les mois, pour 80 € en tout :

Nous avons la chance aujourd’hui d’avoir un budget familial qui nous permet de créer une épargne pour les enfants. Ils sont donc chacun un compte en banque avec ma banque sur lequel je mets 20 euros par mois, un compte avec la banque du compte commun où on met aussi 20 euros par mois et un livret A chacun approvisionné avec les chèques d’anniversaires et de Noël.

Emma ne donne pas d’argent de poche à ses enfants :

Ils ne sont pas en âge. En revanche, on apprend la notion de l’argent. Ils trouvent une pièce par terre dans la rue, ils la gardent et la mette dans leur porte-monnaie. Et l’argent qu’ils emmagasinent est à eux pour acheter ce qu’ils veulent. Le grand, après 5 ans de pièces trouvées, a pu s’acheter des cartes Panini à collectionner.

À la fin du mois, il reste 4104 € à la famille, dont le couple se sert pour leurs dépenses personnelles, les vacances et la nourriture. Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour leurs enfants est additionnée, Anna et son mari dépensent 2238,5€ mensuellement.

Merci Emma d’avoir répondu à nos questions !

