Appel à témoignages : participez à notre rubrique Quand on aime, on compte

Depuis plusieurs mois, la rubrique Quand on aime, on compte, épluche les budgets des parents. Et si vous participiez ?

Combien coûte réellement la charge d’un ou plusieurs enfants tous les mois ? Quel est le budget des parents ? Les frais engagés évoluent-ils en fonction de l’âge des enfants ? Toutes les deux semaines, dans notre rendez-vous « Quand on aime, on compte », des parents ouvrent leurs comptes et partagent avec nous ce que leur coute un ou plusieurs enfants, mensuellement.

Quand on aime, on compte, la rubrique argent des parents

Vous connaissez déjà sûrement notre rubrique Règlement de Comptes, et vous avez découvert sa petite sœur, plus centrée sur les parents et ce qu’ils dépensent pour leurs enfants. Et si vous y participiez ?

Pour ce faire, c’est très simple : envoyez-moi un mail à manon[@]madmoizelle.com avec en objet « Quand on aime, on compte » et je vous enverrai le questionnaire et la marche à suivre.

Nous acceptons les candidatures de toute la France et même du monde entier, tant que vous pouvez répondre aux questions qui vous seront posées, et remplir un tout petit tableau Excel (promis, il ne fait pas flipper).

