Lili, 1 417 € par mois : « Je n’aime pas l’argent et je suis effrayée à l’idée d’en manquer »

Est-ce que l’on peut avoir un rapport sain à l’argent sans avoir reçu d’éducation financière ? À partir de quel salaire est-on correctement payé ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Lili* qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Prénom : Lili*

Âge : 22 ans

Profession : éditrice dans un service de PAO

Salaire net avant prélèvement à la source : 1 417 €

Salaire net après prélèvement à la source : 1 417 €

Personnes (ou animaux) vivant sous le même toit : 3 colocataires et un chat

Lieu de vie : appartement en colocation en centre-ville de Lyon

La situation et les revenus de Lili

Lili a 22 ans et travaille dans une petite maison d’édition lyonnaise en tant qu’employée de PAO (production assistée par ordinateur).

« Cela signifie utiliser des logiciels comme InDesign, Photoshop et Illustrator pour créer des fichiers dans le but d’être imprimés sous forme de livre. »

En couple « mais pas sous le même toit », elle vit en colocation depuis juillet 2022 dans un appartement en duplex de 76m2 dans le centre-ville de Lyon avec 4 colocataires.

« L’appartement compte 4 chambres de bonne taille, deux salles de bain, une cuisine salon et un petit espace en haut des escaliers dont nous nous servons comme mini bibliothèque. Avec la location de l’appartement, viennent deux placards de palier et un studio insonorisé pour la pratique de la musique à la cave. Ce lieu est proposé à l’amiable et donc ces m² ne sont pas présents dans le bail. »

Un chat vit aussi dans l’appartement, mais elle n’en est pas la propriétaire et n’a donc aucun frais le concernant.

Pour son job à temps plein en CDI dans une maison d’édition, Lili touche un salaire mensuel net de 1 417 €. Elle ne paye pas d’impôt sur le revenu, mais touche 144 € d’allocations de la CAF.

« J’estime que je suis assez payée par rapport à la vie que j’ai, c’est-à-dire que si je reste un minimum raisonnable, je n’ai pas à me soucier trop de l’argent. »

Lili conçoit toutefois qu’avec ce fonctionnement, elle « peut avoir des soucis pour mettre de côté et à ‘investir’’pour son futur ».

Avec son salaire supérieur de 64 € au Smic, la jeune femme se considère néanmoins « dans la moyenne ».

« L’argent n’est généralement pas un frein aux sorties que j’ai envie de faire, aux billets de train que je paye pour aller voir famille et amis. »

Le rapport à l’argent de Lili et son organisation financière

Lili a grandi auprès de parents ayant eu des soucis financiers quand elle était plus jeune.

« J’en garde un assez mauvais souvenir, je me souviens de leur stress, de la tension que ça pouvait générer, des emprunts aux grands-parents… »

Cette expérience l’a amenée à s’orienter vers des courtes études « pour pouvoir être rapidement autonome d’un point de vue financier ».

« Je voulais n’avoir de compte à rendre à personne et qu’on ne puisse pas me faire culpabiliser à cause d’une dépendance financière. »

Parce qu’elle n’a pas reçu de conseils pour gérer ses finances, Lili n’a jamais appris à conserver son argent et à le faire fructifier. « Je n’aime pas l’argent, reconnaît-elle. Je n’aime pas en avoir et je suis effrayée à l’idée d’en manquer. »

Bien que « jamais à découvert », elle considère ne pas savoir bien le gérer pour autant.

« Je trouve que ça reste quelque chose de très tabou dans notre société. À mon sens, c’est aussi un tabou que le sexe et l’éducation sexuelle, et à ce même titre, je me suis éduquée seule et avec des amis à force de partage d’expérience et de discussion. »

Question organisation financière, Lili dispose d’un compte courant personnel, qui lui permet de régler sa part de loyer et ses courses. Pour les dépenses communes, comme les sorties ou le mobilier, les quatre colocataires utilisent l’appli Splitwise. Cela leur permet de « voir, équilibrer et répartir les dépenses. Nous réglons nos dettes entre nous par virement ».

Les dépenses de Lili

Le premier poste de dépenses de Lili est sa part du loyer. Pour la chambre qu’elle occupe dans un appartement situé au cœur de Lyon, elle règle chaque mois 540 €.

Les factures courantes (eau, électricité, charges) sont comprises dans le loyer. Concernant l’assurance habitation, elle est réglée à parts égales par chacun·e des 4 colocataires, soit 15 € pour Lili. Elle paye aussi chaque mois 5 € de frais bancaires.

Pour son abonnement à Spotify et un don mensuel à Wikipédia, Lili paye chaque mois 16 €. Ce sont ses parents qui prennent en charge son abonnement téléphonique.

Se déplacer à Lyon et au-delà lui revient à 34 € par mois. Cette dépense comprend l’achat de carnets de tickets de métro, ainsi que celui d’une Carte Avantage Jeune à la SNCF, réservée aux moins de 27 ans.

Après le loyer, c’est l’alimentation qui pèse le plus sur son budget. Pour sa part de courses, la jeune femme paye environ 237 € par mois, principalement dépensés au Biocoop à côté de chez elle.

« Sa proximité est le principal facteur motivant mon choix. J’aime aussi choisir des produits locaux, ou du moins français, ainsi que de saison. La tentation de produits autres que ceux répondant à ces critères-là est réduite par le fait de la sélection de Biocoop. »

Lili aimerait néanmoins réduire ce qu’elle dépense pour se nourrir, en particulier en semaine le midi.

« Aujourd’hui, je mange tous mes repas de midi en semaine à la boulangerie près de mon travail et j’aimerais avoir le courage de cuisiner, de me faire des tupperwares pour ma pause méridienne. Ça diviserait sans doute les coûts de repas par jour par deux. »

Les dépenses dites « féminines » sont estimées à environ 5 € par mois par Lili. Cela comprend principalement l’achat de serviettes hygiéniques, en complément des culottes menstruelles qu’elle possède.

« Je n’ai actuellement pas de contraception donc mes rapports sont protégés grâce aux capotes que mon partenaire prend intégralement en charge financièrement. Je ne m’épile plus et ne me suis jamais maquillée régulièrement donc je ne dépense rien dans ces domaines. »

Les dépenses loisirs de Lili

Pour se divertir et souffler, Lili prend des cours de théâtre une fois par semaine. Elle a payé un forfait à l’année de 500 € qui, lissé sur l’année, lui revient à 41 €. Elle fait aussi partie d’une chorale étudiante, qui lui demande une participation de 12 € pour l’année.

Grande lectrice, Lili achète régulièrement de nouveaux ouvrages (environ 30 € par mois) et va au théâtre, pour 15 € mensuels.

« Je fais aussi de la couture et je dépense environ 10 € par mois en matériaux. »

Son dernier craquage a d’ailleurs été réalisé dans une mercerie pour le cadeau d’une amie.

« J’ai dépensé une centaine d’euros pour lui composer un assortiment de tissus. »

L’épargne et les projets d’avenir de Lili

Chaque mois, une fois toutes ses dépenses réglées, Lili réussit à mettre de côté entre 200 et 300 € par mois.

« Quand je suis payée en fin de mois, je vire en général au minimum 500 € sur mon livret A mais je finis souvent par piocher dedans au fil du mois. »

Même si elle arrive à épargner avec son petit salaire, Lili n’est pas pour autant rassurée sur son avenir.

« J’ai du mal à prévoir le futur et j’ai peur de le planifier. Par exemple, je n’exclus pas l’idée de reprendre mes études un jour et il faudrait que je me pose la question du coût de ce projet. Il en va de même pour la question du logement, il est possible que je doive déménager bientôt et il faudrait que j’anticipe les coûts de cela. »

Elle conclut : « J’ai l’impression que mon organisation financière fonctionne aujourd’hui et qu’au moindre changement, tout pourrait s’effondrer. »

Merci à Lili* de nous avoir ouvert ses comptes !

* Le prénom a été modifié.

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.