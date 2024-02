Nadège, ex-surendettée à 1 766 € par mois : « Je devais tout calculer au centime près »

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant, et par certains aspects… féministe ! Dans notre rubrique Règlement de comptes, des personnes en tout genre viennent éplucher leur budget, nous parler de leur organisation financière (en couple ou solo) et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Nadège* qui a accepté de nous ouvrir ses comptes.

Nadège a soixante ans et est auxiliaire de vie sociale : elle intervient au domicile de personnes en perte d’autonomie pour les aider dans la réalisation des tâches de la vie quotidienne. C’est un métier qu’elle exerce depuis six ans, après avoir entrepris une reconversion professionnelle à 52 ans.

« Auparavant, j’ai travaillé vingt ans dans l’industrie, à différents postes. Rien ne me plaisait, c’était surtout des jobs alimentaires. Dans mon nouveau métier, je m’épanouis pleinement et je me sens utile. C’est un métier très difficile, avec des horaires à rallonge et changeants, mais tellement enrichissant humainement ! »