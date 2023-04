Audrey, 1 878 € par mois : « Avec mon conjoint, on se répartit les dépenses à 50/50 »

Comment réussir à se départir de ses mauvaises habitudes financières ? Se partager à 50 % l’ensemble des dépenses du couple est-il vraiment équitable ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et aussi souvent féministe ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Audrey qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Âge : 27 ans

: 27 ans Profession : chargée de communication

: chargée de communication Salaire net avant prélèvement à la source : 1 915 €

: 1 915 € Salaire net après prélèvement à la source : 1 878 €

: 1 878 € Personnes (ou animaux) sous le même toit : mon conjoint et notre chat

: mon conjoint et notre chat Lieu de vie : Poitiers (86)

Les revenus d’Audrey

Depuis juin 2021, Audrey est chargée de communication dans un grand groupe de distribution automobile. D’abord embauchée pour un CDD de 6 mois, elle est ensuite passée en CDI.

Audrey et son conjoint vivent ensemble dans un appartement T2 de 40m2 situé en plein centre-ville de Poitiers (Vienne), dont ils sont locataires.

« C’est un appartement que j’ai initialement pris seule lorsque j’ai commencé mon travail en juin 2021, car j’étais célibataire à ce moment-là. J’ai ensuite rencontré mon conjoint qui, très rapidement, a quitté la ville où il habitait (Nantes) pour venir vivre à Poitiers. Il a alors emménagé chez moi en janvier 2022. »

Après prélèvement à la source, Audrey touche un salaire mensuel net de 1 878 €. Ne bénéficiant pas d’aides particulières, c’est sa seule source de revenus.

« Quand je compare mon salaire à celui de mon entourage, je me dis que je ne suis pas trop à plaindre. Par ailleurs, mon salaire a beaucoup évolué entre le moment où je suis arrivée dans mon entreprise et aujourd’hui : il a augmenté de 429 € nets. Mais en même temps, j’étais vraiment sous-payée au départ. En plus, mon salaire était basé sur un 35 heures par semaine, alors que je suis aujourd’hui en 39 heures par semaine payées (et non en RTT). Mais si on ramène mon salaire actuel sur un 35 heures par semaine, j’estime que je suis toujours sous-payée, compte tenu de mon niveau Master 2. »

Malgré cela, la jeune femme décrit son niveau de vie comme « confortable » compte tenu de l’argent qu’il lui reste une fois toutes ses charges payées.

Le rapport à l’argent d’Audrey et son organisation financière

Audrey nous explique que son rapport « sain » à l’argent est plutôt récent.

« Pendant très longtemps, j’ai été systématiquement à découvert tous les mois et je n’avais pas d’argent de côté. C’était une situation très stressante, car les imprévus étaient très compliqués à gérer (gros frais sur ma voiture, etc.). »

À cette époque, elle pouvait compter sur sa mère pour l’aider financièrement lorsque les fins de mois étaient difficiles, même si elle s’arrangeait toujours pour la rembourser le mois suivant. Audrey estime d’ailleurs avoir hérité de ce rapport à l’argent de ses « parents dépensiers qui ne mettaient pas vraiment de côté ».

« On ne m’a jamais appris à gérer mon argent et à le dépenser raisonnablement. Dès que j’avais de l’argent, je le dépensais. C’est quand j’ai commencé à travailler et que j’ai rencontré mon conjoint, qui est bien plus prudent au sujet de l’argent, que j’ai commencé à moi-même mettre de côté et réduire les achats impulsifs. J’ai appris à gérer mon argent différemment. Mais c’est parfois dur, car il y a plein de choses que j’aimerais avoir et que du coup je ne m’achète pas. Ceci dit, je suis bien plus sereine aujourd’hui par rapport à l’argent. Et en même temps, je ne regrette pas de ne pas m’être privée, c’est ce qui m’a permis de profiter de ma vie étudiante avec mes amis. »

Les dépenses d’Audrey

Chaque début de mois, Audrey et son conjoint versent chacun 485 € sur leur compte commun. Cette somme mensuelle de 970 € leur permet de régler ensemble les dépenses courantes. En premier lieu, 550 € de loyer, qui comprend le chauffage au gaz, l’eau froide et l’entretien des parties communes de l’immeuble. Ils payent également à deux 10 € d’assurance habitation, 60 € d’électricité, 16 € d’abonnement internet et 13 € d’abonnement Spotify Duo.

Selon Audrey, son conjoint gagne « significativement plus » qu’elle. Mais travaillant à Paris, il a davantage de frais fixes, notamment son abonnement de transports qui lui coûte très cher chaque mois. C’est pour cette raison que le couple a adopté un système de répartition des dépenses à 50/50.

« Ça nous convient parfaitement, car c’est ce qui nous permet d’avoir chacun la même somme restante une fois tout payé, et de pouvoir (en théorie) épargner la même somme. C’est donc ce qui nous semble le plus équitable. »

Côté budget alimentaire, Audrey estime qu’ils dépensent à deux 320 € par mois, soit environ 80 € par semaine. Cette dépense est aussi répartie entre les deux membres du foyer.

« Nous faisons une fois par semaine des « grosses » courses au Leclerc Drive, car c’est ce qu’on estime être le moins cher. Et ensuite, quand on a besoin de quelque chose dans la semaine, on fait l’appoint au Carrefour City situé juste à côté de chez nous, en regardant un peu les prix quand même. »

Parmi ses frais fixes personnels, Audrey liste son abonnement téléphonique à 12,99 € par mois, un abonnement iCloud à 2,99 €, sa cantine d’entreprise qu’elle paye 3,53 € par repas, (soit 80 € par mois), sa carte bancaire qui lui coûte 11,68 €. Un autre poste de dépenses concerne les assurances :

« Je paie 33,59 € par mois d’assurance pour ma voiture, 3,33 € par mois pour une assurance prévi-famille et 7,64 € par mois pour une assurance prévi-accidents de la vie. »

Audrey estime dépenser en moyenne 80 € d’essence chaque mois. Résidant à 14 km de son lieu de travail et ne faisant pas de télétravail, elle doit quotidiennement prendre sa voiture. Elle paye par ailleurs 5 € de stationnement par mois.

« Mon conjoint participe à 50 % à l’achat des protections hygiéniques »

Concernant les dépenses dites « féminines », la jeune considère y consacrer environ 115 € par mois.

« Pour les protections hygiéniques, ce n’est pas un budget qui revient tous les mois, j’achète une boîte de tampons tous les 2 ou 3 mois et ça me coûte aux alentours de 1,5 € la boîte. Je les mets sur les courses communes, donc mon conjoint y participe automatiquement à 50 %. J’ai aussi acheté récemment 2 culottes menstruelles que j’ai payées seule (8 € la culotte donc 16 € en tout). »

Concernant sa contraception, Audrey dispose d’un implant, intégralement remboursé pour l’Assurance-maladie et sa mutuelle.

Lissées sur l’année, ses dépenses en maquillage lui reviennent à environ 27,50 € mensuels.

« Je rachète mes produits habituels quand j’en ai besoin et quand c’est le cas, ça peut me coûter 100 € d’un coup, et ça arrive 3 fois dans l’année environ. Je m’épile souvent seule, mais quand l’été arrive, il m’arrive d’aller en institut et cela me coûte une trentaine d’euros à chaque fois (3 ou 4 fois par an), que je paie seule. »

Elle assume cette dépense seule, tout comme une séance mensuelle chez la nutritionniste, qui lui coûte 40 €.

Les loisirs d’Audrey

En matière de loisirs, Audrey juge avoir un budget conséquent : environ 240 € par mois.

« Cela correspond aux verres dans les bars et les cafés, aux soirées entre amis, aux restaurants que l’on se fait une fois par mois, aux repas que l’on se fait parfois livrer, aux quelques paquets de cigarettes que j’achète … »

La jeune femme reconnaît qu’en fonction des week-ends en amoureux ou entre copines qu’elle planifie, ce budget peut vite doubler. « Cela arrive environ 6 fois par an. »

Le week-end, Audrey aime flâner dans les magasins. Lors de ces occasions, il lui arrive de « craquer sur un ou plusieurs vêtements et des petits objets de décoration ». Elle dépense chaque mois environ 116 € pour se vêtir : d’abord pour une box de collants (16 € par mois).

« Pour le reste, ça dépend des mois. À l’année, je pense dépenser environ 1 000 € par an dans les vêtements, cela représente une centaine d’euros par mois. »

Enfin, une à deux fois par mois, elle va se faire poser du vernis semi-permanent dans un institut pour un montant de 50 € à chaque fois.

Audrey aimerait réduire certaines de ces dépenses, en particulier les paquets de cigarettes qu’elle achète occasionnellement.

« Quand je sors avec mes amis, j’ai du mal à ne pas avoir de cigarettes sur moi. Je peux donc facilement acheter un paquet par semaine. »

Autre poste de dépenses trop important selon elle : les sorties avec ses amis, aussi bien en semaine que le week-end.

« La fréquence dépend des semaines, mais d’une manière générale je dépense énormément d’argent dans les bars. Le problème, c’est que j’adore ces moments donc c’est compliqué. »

Sa dernière folie sur le budget ? Un séjour de 5 jours à Copenhague qu’elle a offert à son conjoint pour Noël. « Mais quand il s’agit d’expériences ou de voyages, ça ne me dérange pas de mettre le budget. »

L’épargne et les projets d’avenir d’Audrey

Une fois toutes ces dépenses honorées, Audrey estime épargner environ 588,78 € par mois, même si elle aimerait être « plus assidue et constante » sur ce point.

« Si je pars en week-end avec des amis ou en amoureux, ou si l’on commence à prévoir nos vacances, ou pour tout autre gros craquage type cadeaux d’anniversaire ou de Noël, cette somme restante peut vite baisser, voire disparaître. Ce qui explique que j’ai toujours l’impression de ne pas mettre assez de côté ! »

À court terme, Audrey a le projet de déménager : dans deux semaines, elle et son conjoint seront locataires d’un appartement plus grand, avec une chambre supplémentaire, toujours dans le centre-ville de Poitiers. Elle envisage aussi d’acheter une nouvelle voiture car la sienne « ne va pas tarder à rendre l’âme ». « Et d’ici 2 ans, on aimerait acheter un appartement. »

Merci à Audrey d’avoir épluché pour nous son budget !