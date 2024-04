Voici LA veste la plus populaire du printemps (et on valide à 100%)

Plutôt trench-coat, veste en jean, bombers ou perfecto ? La tendance mode pour ce printemps-été 2024 est incontestablement la saharienne, remise au goût du jour par Saint Laurent, évidemment. Anatomie d’une trend.

Tous les étés ou presque, la maison Saint Laurent réinterprète ses propres codes dont fait partie la saharienne. Mais sa collection printemps-été 2024 en a fait une proposition plus workwear que d’habitude, pleine de poche pouvant rappeler les pantalons cargo. Une version utilitaire qui résonne particulièrement avec aujourd’hui, et que s’est déjà empressé de revisiter plein de marques plus accessibles. Si bien que cela s’annonce comme une tendance forte pour ce printemps-été 2024.

L’esprit saharienne régnait sur le défilé Saint Laurent printemps-été 2024. // Source : Saint Laurent

Comment porter la tendance mode veste de la saharienne pour ce printemps-été 2024 ?

Pourquoi la saharienne est la tendance veste du moment ?

Lors du défilé Saint Laurent printemps-été 2024 (en septembre 2023), la voix de Catherine Deneuve décrivait chaque passage, dont le premier est toujours le plus important, comme une note d’intention de collection : « Numéro 1 : combinaison saharienne, en gabardine de coton dune. » Le ton est donné : la saharienne est la pièce maîtresse de la collection. Rien d’étonnant chez Saint Laurent, vu l’histoire de la maison. Mais alors que Dune 2 avec Zendaya cartonne au box office depuis sa sortie le 28 février 2024, l’esprit désertique de cette veste marque autrement les esprits.

Des pièces esprit « Saharienne » vendues chez Saint Laurent. © Capture d’écran de l’eshop de la maison.

Où trouver la tendance veste du moment qu’est la saharienne à petit prix ?

Anthony Vaccarrello, directeur artistique de Saint Laurent (depuis 2016) propose une version plus minimaliste et utilitaire, misant sur les tendances mode workwear et quiet luxury, de la saharienne. De quoi inspirer les marques plus accessibles à la décliner à l’envi, et les modeuses à l’adopter dans les tons beige, orange, marron, voire kaki sable.

En pratique, on peut donc se tourner vers une surchemise workwear (caractérisée par ses poches poitrine si pratiques) en daim ou en coton, à ceinturer ou non. Ou une veste saharienne plus premier degré, c’est-à-dire avec le laçage le long du buste, à porter plus ou moins délacé en fonction du degré de frilosité du moment.

Puisque rares sont les personnes à pouvoir et vouloir mettre 2390 € dans une saharienne Saint Laurent, sachez qu’il existe de jolis modèles chez Sézane. Il suffit de ceinturer les modèles de veste Will ou Monique pour leur donner un esprit saharienne. Même coup de ceinture chez Balzac sur le modèle de veste Marais. Ou encore moins cher sur le modèle Alma de chez Promod qui se ceinture aussi très bien pour donner un esprit saharienne à la dégaine.

Ce genre de veste saharienne ou surchemise à ceinturer se trouve d’ailleurs très facilement sur les sites de seconde main comme Vinted, Vestiaire Collective, ou encore Depop.

D’où vient la saharienne, popularisée par Saint Laurent, des années 1960 à aujourd’hui ?

Si le créateur Yves Saint Laurent a tant marqué l’histoire de la mode, c’est notamment pour avoir proposé de rhabiller les femmes par des habits du pouvoir masculin, dont le smoking assurément, mais aussi la saharienne, terriblement. Outre le caban, venu du vestiaire des marins, dès sa toute première collection en son nom en 1962, le grand couturier propulse à partir de 1967 la saharienne en l’incorporant dans un défilé haute couture.

Celle-ci date de 1941 (décénnie noire dont s’inspire beaucoup Saint Laurent, amoureux du scandale), créée pour habiller les Deutsches Afrikakorps. Il s’agit d’unités militaires allemandes de panzers dans les déserts de Libye et d’Égypte occidentale, puis en Tunisie, pendant la Seconde Guerre mondiale. De ses origines militaires, la saharienne commence à habiller de plus en plus d’hommes occidentaux en Afrique (ambiance : safari entre colons). Car sa gabardine de coton en fait un vêtement adapté à la chaleur du continent.

Monsieur Yves Saint Laurent la détourne donc du vestiaire masculin des hommes occidentaux en Afrique pour en habiller les femmes du Vieux Continent. Il propose même de la porter à même la peau, pour que son laçage serve de sensuel décolleté. Après un premier passage scandaleux en défilé haute couture, il la simplifie encore et la propose avec succès pour sa collection prêt-à-porter Saint Laurent Rive Gauche à partir de 1969. Et le reste fait partie de l’histoire de la mode.

