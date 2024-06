3 sandales de pêcheur pour celles qui n’aiment pas leurs orteils

Si vous cherchez des sandales ouvertes qui ne laissent pas voir vos orteils, la tendance mode des sandales de pêcheur pourrait vous plaire, car elles laissent respirer le pied sans tout dévoiler. La preuve par trois.

Au rayon des tendances chaussures de l’été, forcément, on trouve beaucoup de sandales. Or, on n’a pas forcément envie d’afficher ses orteils, soit parce qu’on les trouve laids, soit parce qu’on a peur de se faire mal, par exemple. Heureusement, la tendance mode des sandales de pêcheur (fisherman sandals en anglais) s’imposent pour ce printemps-été 2024. Pour le plus grand plaisir des timides des orteils.

Pourquoi les sandales de pêcheur sont la tendance chaussure la plus pratique de l’été

Leur allure rustique et monacale fonctionne avec à peu près j’importe quel look, que ce soit un pantalon bien large, un jean baggy, ou un slim longueur 7/8, et même un capri pants. Elles s’accommodent aussi de jupes ou de shorts, évitant de tomber dans une allure trop précieuse. D’ailleurs, on peut même les porter avec des chaussettes, pour créer un intéressant jeu de superposition, au risque de passer pour un touriste allemand.

On peut donc adorer de pouvoir les porter avec tout, sans crainte des jugements sur sa pédicure, ou de se faire mal aux orteils. Et on apprécie aussi leur praticité pour gambader toute la journée, les petons au frais, la cheville bien maintenue, contrairement à plein d’autres genres de nu-pieds.

À lire aussi : Tendances mode printemps-été 2024 : quels sont les sneakers, jupes, jeans, et robes sur lesquels miser ?

3 paires de sandales de pêcheur originales pour éviter le look de moine ou touriste allemand

Au cœur de cette tendance, s’affirment les modèles les plus sobres et basiques en cuir noir ou marron, avec des brides bien épaisses. Mais si vous avez peur de la dégaine de moine ou de touriste allemand, voici d’autres options plus originales.

Sandales de pêcheur en cuir marron — Bocage — 85 €.

Sandales de pêcheur à brides dorées en cuir — Mellow Yellow — 150 €.

Sandales de pêcheur en caoutchouc et à semelle compensée — Crocs — 69,99 €.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.