Cette paire de basket est la plus victime de contrefaçons

Le site de revente StockX, LA référence en matière de sneakers, a publié une nouvelle étude qui liste les modèles les plus contrefaits. En premier place, on trouve un modèle adidas bien connu…

Les contrefaçons sont légion, y compris sur les sites de seconde main. À l’occasion de la Journée mondiale anti-contrefaçon organisée le 8 juin, le site de revente en ligne StockX a publié un rapport appelé Big Facts. Et comme il s’agit de la plateforme de référence pour tout ce qui est tendance sneakers, elle y connaît un rayon niveau contrefaçon.

Quelles sont les baskets les plus victimes de contrefaçons ?

Il en résulte qu’en première marche des contrefaçons ayant tenté de se vendre sur StockX, se trouvent les adidas Yeezy Boost 350.

Viennent ensuite les adidas Campus, puis les Jordan 4 Retro. En numéro 4, les New Balance 550, et en 5 les Nike Dunk Low. Toujours niveau chaussures, les UGG sont également très contrefaites, ainsi que des claquettes adidas, surtout celles avec Yeezy, la marque du controversée Kanye West.

Côté vêtements, on trouve surtout des hoodies du label streetwear pointu (et hors de prix) Fear of God Essentials. Côté sacs à main, figure en premier le Grand Bambino de Jacquemus. En deuxième le Shopping Bag Medium de Telfar, et en troisième une banane Louis Vuitton.

