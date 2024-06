Cette paire de basket de luxe est la plus convoitée sur Vinted

Quelle est la paire de basket la plus recherchée sur Vinted ? La plateforme lituanienne a publié un premier rapport sur les tendances de recherche de marques de luxe, et a répertorié les articles les plus convoités.

Sur Vinted, les tendances vont et vient, mais des articles sont particulièrement recherchés : les pièces de luxe. Si en acheter a longtemps fait peur, de crainte de tomber sur des contrefaçons, la plateforme de seconde main la plus populaire d’Europe propose depuis octobre 2023 un service d’authentification, qui permet aux utilisateurs de chiner en toute tranquillité.

Une paire de basket Dior a le vent en poupe

Ainsi, la plateforme lituanienne a publié mercredi 29 mai son premier rapport sur les tendances du secteur du luxe. Si l’on connait désormais les trois marques de luxe qui y sont les plus recherchées, on en sait également plus sur les articles de luxe les plus recherchés.

En France, la paire de sneakers Dior B22 est donc la plus convoitée sur la plateforme. Celle-ci ne sont plus disponible à la vente sur le site de Dior, mais sont belles et bien présentes sur Vinted.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 370 annonces correspondant à cette paire de basket sont présentes sur la plateforme et sont vendues entre 200 et 500 euros. À vos portes-monnaies !

