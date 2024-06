Comment reconnaître un vêtement vintage ? Les 6 points clés à examiner

Le vintage n’a jamais été aussi populaire. Vêtements, bijoux, les pièces rétro, parfois très accessibles en termes de prix, nous tendent la main. Mais comment être sûre de chiner vraiment une pièce vintage ?

Le vintage n’a jamais été aussi tendance, comme le confirme Vinted, la plus grande plateforme européenne en ligne dédiée à la revente de vêtements de seconde main entre particuliers, dans son dernier rapport. Selon Björn Holzhauer, un des experts de l’entreprise , « il existe actuellement une forte demande pour les pièces vintage des années 80 et 90 sur le marché de la seconde main. La mode actuelle s’inspire des décennies et des collections passées. Dans le cadre de la tendance des ‘archives’, les marques de créateurs ne cessent de revenir aux collections et modèles de leurs anciens catalogues ».

Chez Madmoizelle, on vous propose régulièrement des sélections de pièces vintage comme récemment, ces 3 marques de bijoux sous-cotées qui valent le coup d’œil ou bien ces 3 marques de sandales vintage à tout petit prix. Mais qu’est-qui fait qu’une pièce est considérée comme vintage ? Dans une vidéo récente, la tiktokeuse @bubblebead donne quelques conseils pour ne pas se tromper.

Vêtements vintage : les astuces pour ne pas se tromper

Il faut savoir qu’un vêtement est considéré comme vintage quand il a plus de 20 ans.

Le premier réflexe, c’est de regarder l’étiquette car à l’époque, la typographie était spécifique.

Deuxième astuce : le pays de provenance. Si c’est du made in France, made in Italy, made in Germany, « vous pouvez être sûre que c’est du vintage », assure la spécialiste.

On peut aussi trouver des étiquettes qui montrent que le produit provient d’un atelier. Quand vous n’avez aucune étiquette de marque, aucune étiquette d’atelier, mais que vous avez le prénom de la personne, ou une étiquette avec un nom et un prénom, bien souvent il s’agit d’un vêtement vintage.

La composition est aussi un point clé, indique la tiktokeuse. Quand vous avez du 100% laine, ou 100% soie, vous pouvez être certaine que c’est du vintage, car malheureusement, ça ne se fait plus.

Enfin, en l’absence d’étiquette, regardez les finitions : de beaux boutons, des finitions impeccables, cela aussi peut vous indiquer que vous avez affaire à une pièce vintage.

