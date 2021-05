Peau déshydratée : comment retrouver confort et souplesse ?

La peau déshydratée touche aussi bien les épidermes à tendance grasse, mixte ou sèche. Mais comment la reconnaître et surtout comment la traiter ? Voici quelques conseils pour retrouver une peau souple et rebondie comme des fesses de bébé.

Qu’est-ce qu’une peau déshydratée ?

Contrairement à la peau grasse ou encore à la peau sèche, la peau déshydratée n’est pas un type de peau à part entière. C’est un état passager qui peut toucher toutes les peaux et qui est souvent lié à des éléments extérieurs environnementaux (froid, pollution, UV…) et/ou émotionnels (stress, fatigue…), mais aussi à l’utilisation de produits cosmétiques trop agressifs et décapants.

La déshydratation cutanée se caractérise par une sensation d’inconfort et de tiraillements après le nettoyage ou encore après une exposition prolongée au froid ou aux UV. Le manque d’éclat, un toucher rugueux et l’apparition de squames (de fines lamelles de peau qui se détachent de l’épiderme) et même de petits boutons font aussi partie du lot gagnant.

La déshydratation cutanée, ça vient d’où ?

Revenons un peu à nos vieux cours de SVT… L’eau est un élément essentiel à la vie et c’est le principal constituant du corps humain. Selon le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), elle représente 65% du poids total d’une personne adulte.

Cette eau est fondamentale pour le bon fonctionnement de l’organisme mais aussi pour la santé de la peau, qui en est constituée à 70%. La plus grande partie de cette eau est située dans le derme, la couche la plus interne de la peau, et elle se déplace vers la surface en imbibant les différentes couches par diffusion.

Ce phénomène naturel d’évaporation cutanée s’appelle la Perte Insensible en Eau (PIE) et, lorsque la peau est en pleine forme, il est freiné par le film hydrolipidique, ce mélange de sueur, de sébum et de cellules mortes qui protège et hydrate la couche la plus superficielle de l’épiderme.

Lorsque le film hydrolipidique est altéré, il ne remplit plus son rôle de barrière protectrice : l’eau s’évapore plus vite et la peau devient sèche et inconfortable.

Peau sèche ou déshydratée, quelle différence ?

Même si les symptômes sont très proches, il ne faut pas confondre une peau déshydratée avec une peau sèche : la déshydratation est passagère et réversible alors que la sécheresse cutanée est un état permanent principalement d’origine génétique. Une peau sèche peut être déshydratée, mais c’est aussi possible pour une peau mixte, normale ou grasse.

Les deux problématiques ne se traitent pas de la même façon et appliquer une crème estampillée « peau sèche » sur une peau déshydratée ne règlera pas le souci de mauvaise fixation et de perte d’eau, en plus du risque d’obstruer les pores si sa formule est trop riche. À moins d’avoir une peau à la fois sèche et déshydratée, bien entendu.

Peau déshydratée : les bonnes habitudes à prendre

Tu l’as compris, la déshydratation est un état passager réversible, c’est-à-dire qu’en adoptant de nouvelles habitudes et en utilisant des produits cosmétiques adaptés, tu peux réussir à retrouver une peau rebondie et lisse sans trop grandes difficultés.

Au quotidien, quelques petits efforts peuvent déjà donner de bons résultats sur la qualité de la peau. Boire beaucoup d’eau (au moins 1,5 litre d’eau chaque jour, sauf contre-indication du médecin), éviter les bains bouillants ou encore fuir les environnements surchauffés ou trop climatisés sont autant de petits plis à prendre qui auront des effets bénéfiques sur le long terme.

Une routine beauté douce et pro-hydratation

Dans ta salle de bain, inutile de bazarder entièrement ta routine beauté actuelle : quelques petits ajouts ou modifications devraient suffire à rééquilibrer ta peau. À toi de choisir les options les plus adaptées à tes besoins/habitudes.

Au quotidien, pour démaquiller et nettoyer ton visage, tu peux opter pour un lait tout doux ou pour un nettoyant à l’eau sans savon. Le but est de débarrasser la peau du maquillage et des impuretés sans la décaper.

Juste avant ton soin hydratant, tu peux aussi appliquer un sérum fortement dosé en acide hyaluronique ou un gel d’aloe vera par légères pressions sur l’ensemble de ton visage. Ces actifs sont reconnus depuis de nombreuses années pour leurs vertus lissantes et repulpantes.

Le soir, n’hésite pas à troquer ta crème habituelle contre une huile riche en acides gras essentiels afin d’aider la barrière cutanée à se reconstituer et à retenir l’eau.

Occasionnellement, une à deux fois par semaine, tu peux aussi offrir un vrai bain de jouvence à ta peau en laissant poser un masque hydratant sur ton joli minois, sans oublier le cou et le décolleté. Enfin, dès que ta peau tiraille, après le nettoyage comme à tout moment de la journée, n’hésite pas à vaporiser une brume hydratante pour lui rendre sa souplesse et la gorger en eau.

