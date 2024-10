Courrier du taf : « mon collègue va à la salle de sport pendant qu’il est en télétravail… dois-je le dénoncer ? »

Manager, c’est inné ? Comment gérer un collègue qui n’en fiche pas une ? C’est possible de faire un bore-out ? Comment gérer un cas de harcèlement au bureau ? Notre format iconique « Courrier du taf » revient pour une nouvelle saison ! Notre DRH, Stéphanie Pavillon, répond à toutes vos questions sur la vie de bureau !

Vous souhaitez poser une question à notre DRH ? Écrivez-nous à [email protected] et elle vous répondra !

La question de Sabrina

Chère Stéphanie,



Je t’écris car j’ai le problème suivant, qui commence à m’empêcher de dormir : je sais qu’un de mes collègues va à la salle de sport quand il est en télétravail… Je le sais car il a croisé une de mes amies qui va dans la même salle. Il m’a dit de lui-même qu’il avait croisé mon amie, j’ai donc joué l’étonnée, « ah bon, tu étais au sport mais… tu n’étais pas off ? ». Et, presque sous le sceau de la confidence, il m’a avoué ne pas trop respecter ses horaires lorsqu’il est en télétravail. Le problème, c’est que je désapprouve complètement ce comportement, et que par ailleurs, je vois bien que cela met une partie de l’équipe dans la merde. Puisqu’il met plus de temps globalement à rendre ses dossiers, que l’on doit le relancer souvent pour des sujets qu’on a en cours avec lui… Mon éthique est mise à mal, mais je ne suis pas non plus une balance, que faire ? Merci d’avance ! Sabrina

À lire aussi : Courrier du taf : « Mon collègue vole dans la caisse, je fais quoi ? »

Emma Matelas : -50% sur tout le site Envie de vous faire plaisir et renouveler votre literie à l’approche de l’hiver : matelas, lits, sommiers, surmatelas, protège-matelas, couette ou encore linge de lit ? Pendant les Emma Days, profitez de promotions allant jusqu’à moins 50% du 2 au 31 octobre. En savoir plus

La réponse de notre DRH

Chère Sabrina,

Ça me rappelle quelques discussions enflammées avec un certain chef d’entreprise pour qui je bossais il y a quelque temps (dont je tairais le nom, tu me comprendras) farouchement opposé au télétravail :

-« Mais voyons, Stéphanie ! Si je laisse mes salariés travailler de chez eux, ils vont regarder la télé, faire leurs courses, promener le chien, aider les enfants avec leurs devoirs… pire, ils pourraient même aller à la salle de sport ! »

-« Mais non Monsieur P, rassurez-vous, la grande majorité des employés sont autonomes, professionnels et loyaux. Et pour ceux qui ne le sont pas, ce n’est pas parce qu’ils sont assis dans vos bureaux qu’ils le deviendront miraculeusement. »

À lire aussi : Courrier du taf : « Mon entreprise nous a retiré le télétravail, que faire ? »

Bon, parfois, oui, il y a des exceptions. Et je sens que ta situation ne va pas faciliter mes prochaines négociations, snif !

Mais du coup que faire, alors ?

Faut-il foncer dans le bureau de ton manager pour tout balancer ? Ou dégainer un email incendiaire à la DRH ? Franchement, est-ce que tu veux vraiment passer pour la collègue qui dénonce ses voisins ?

À mon avis, il s’agit plutôt de respirer (par le ventre) et de réfléchir aux conséquences réelles de cette fameuse séance de sport pour enfin, agir en fonction.

À lire aussi : Courrier du taf : « Je vais devoir manager mes anciens collègues… Et je panique ! »

Cas de figure 1 : Marc va à la salle de sport une heure par semaine et ça ne gêne personne

Bon, ben voilà, on a fait le tour. Affaire suivante ! Oui, il va falloir vivre avec l’idée que pendant que tu réponds à tes 300 mails, Marc renforce ses abdos. Je comprends ce petit goût amer d’injustice, mais bon, c’est ton problème plus que le sien visiblement.

Cas de figure 2 : la séance de squat de Marc te ralentit et tu te retrouves à rester plus tard pour finir ton travail

Là, ça se complique. Il faut en parler avec Marc. Il ne se rend peut-être même pas compte qu’il te met en difficulté et t’empêche de partir tranquillement à ton cours de rollers après le travail.

La meilleure solution ? Communiquer ! Explique-lui que tu sais qu’il prend du temps pour lui, et que, même si tu ne comprends pas trop, c’est son choix. Cependant, ce choix complique ton travail et pourrait nuire à tes résultats (ou à ceux de l’équipe). Fais-lui part de ton besoin : « Peu importe comment tu organises ta journée, mais j’ai besoin que ta partie du boulot soit faite dans les temps et correctement. »

À lire aussi : Courrier du taf : « Mon employeur me fait des avances sur la messagerie de l’entreprise, je fais quoi pour m’en débarrasser ? »

Cas de figure 3 : Marc ignore tes demandes, redouble d’effort au développé couché et continue de te compliquer la tâche au travail

Là, il va falloir agir auprès de ta hiérarchie. Pas besoin de parler directement de la salle de sport si tu ne veux pas « cafter », mais tu peux mettre en avant que tu es gênée dans ton travail à cause d’un problème d’organisation. Si ton manager est compétent, il enquêtera pour trouver d’où vient le souci et, avec un peu de chance, Marc sentira le vent tourner et s’inscrira de lui-même au cours du soir plutôt que celui de 10h30 (même s’il y a plus de monde à la salle).

Si malgré tout rien ne change, tu n’auras plus d’autre choix que de signaler que Marc n’est tout simplement pas à son poste pendant plusieurs heures par semaine. Ce n’est pas plaisant, mais il en va de tes résultats… ou de ta santé mentale !

Dans un monde idéal, tout le monde serait conscient que ses actions peuvent affecter les autres. Dans un monde idéal, le bien commun primerait sur les intérêts personnels… enfin, bon, le monde idéal n’existe pas et encore moins au travail.

Je te souhaite que la situation s’arrange rapidement, je sens que tu peux non seulement intégrer le niveau 2 en roller, mais surtout que tu pourras éclater les scores au boulot !

Bon courage !

Stéphanie