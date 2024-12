« Crèche, messe de minuit : je ne suis pratiquante qu’à Noël »

Lucile a beau ne pas être une catholique pratiquante au quotidien, elle ne peut s’empêcher d’investir les traditions chrétiennes autour de Noël, comme la messe de minuit, un incontournable pour elle, ou la crèche. Pour quelles raisons ces rites séduisent-ils, parfois même au-delà des catholiques ?

En 2023, selon un sondage La Vie IFOP, 41 % des Français déclaraient installer une crèche chez eux au mois de décembre. Parmi eux, seuls 56 % se disaient catholiques, 35 % d’autres confessions, et 24 % sans religion.

Peu importe leur confession, pour 88 % de ces Français, installer une crèche de Noël est une tradition familiale perpétuée depuis l’enfance. Pour d’autres, il s’agit avant tout d’une décoration de fête comme une autre, ou d’une activité agréable à faire avec ses enfants. Pour 40 % seulement, la crèche est vue comme un lieu de prière.

« C’est ma seule messe de l’année, mais je n’ai jamais raté la messe de Noël »

Si Lucile n’a pas pu convaincre son mari, athée, d’installer une crèche de Noël chez eux, elle se rend cependant religieusement à la messe de Noël chaque année. « C’est ma seule messe de l’année, je crois que je ne l’ai jamais ratée. Plus jeune, j’étais très engagée à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), mais je n’ai jamais été beaucoup à la messe. Cependant, par le biais des JOC je participais à des célébrations religieuses, et je me questionnais beaucoup sur ma foi. »

Aujourd’hui, la jeune femme a pris quelques distances avec la religion catholique. « Je suis souvent en désaccord avec l’Église en tant qu’institution, ses rites me semblent parfois désuets. Pour autant, je m’estime toujours croyante, et je vis mes croyances plutôt par mes actions quotidiennes. On a une Bible pour enfants, et j’échange facilement avec mes filles sur ce sujet. »

Comme elle le fait depuis qu’elle est enfant, Lucile se rend chaque année à l’église avec une partie de sa famille, pour célébrer la messe de Noël. « Dans la famille, chacun est libre de venir ou non. J’y vais avec mes parents et certains de mes frères et sœurs, ou bien avec ma belle-mère et sa mère. Mon mari reste avec nos filles, je ne les emmène pas pour l’instant, l’horaire tardif et la longueur de la messe ne me paraissent pas pertinents pour elles. »

En effet, si la messe de minuit n’a pas toujours lieu littéralement à minuit, elle débute parfois autour de 19 ou 20 heures.

Un message universel de paix et d’amour

Pour la jeune mère, la messe de Noël délivre un message plus consensuel qu’aux messes hebdomadaires, qu’elle trouve trop « réacs ». Les églises tendent à soigner leur messe de Noël, en délivrant un message universel évoquant des valeurs de partage, d’amour et de paix, pouvant toucher le plus grand monde, notamment ceux qui ne viennent qu’une fois par an. La décoration est également de mise, avec parfois une crèche géante.

Lucile apprécie le discours de la messe de minuit, qui réunit, mais c’est aussi pour elle une opportunité de faire un point annuel sur sa foi. « C’est l’occasion de me rappeler que malgré mes divergences avec le monde religieux, je fais toujours partie de cette communauté de croyants. »

Bien que la messe de minuit donne à rêver dans les téléfilms de Noël, il ne s’agit en réalité pas d’un folklore très suivi en France. Selon une étude Statista de 2023, 53 % des Français se disent catholiques, parmi eux 5 % se rendent à la messe régulièrement, et ils sont 9 % à aller à la messe de Noël, qui est moins suivie que la messe des Rameaux, ou celle de la Toussaint.

Crèche et autres traditions

Si la crèche est absente du foyer de Lucile, elle est tout de même présente en bonne place chez ses parents et ses beaux-parents au moment de Noël. Elle profite de ces installations pour parler de religion à ses filles, et répondre à leurs questions. « Il y a des traditions que j’aime leur raconter. Dans ma famille, lorsque la crèche est installée, les rois mages sont posés à l’autre bout de la crèche, et sont rapprochés petit à petit jusqu’à arriver à l’Épiphanie alors que Jésus, lui, arrive à Noël. »

La jeune femme espère convaincre un jour son mari d’en installer une chez eux. « J’aime la simplicité de la crèche, cet enfant qui naît dans une étable, l’espoir que sa naissance apporte, le rappel d’un peu de bien et d’amour dans un monde où on a parfois du mal à les voir. Le symbole de la famille dans la crèche aussi est important, savoir profiter des siens, se souvenir qu’on peut tout faire avec des choses simples. »

Bien qu’elle apprécie la messe de Noël et la crèche, Lucile ne célèbre pas la période de l’Avent, qui a lieu du 1er au 24 décembre, car cela a moins de sens pour elle.

Mais elle aime particulièrement le fait que Noël porte un message d’espoir et d’amour. « C’est très positif et ça me parle beaucoup dans ma vie. J’aime aussi les chants de Noël religieux qui sont une manière différente de passer un message. »

