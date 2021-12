Mon mec m’a (encore) offert un cadeau nul à Noël et ça commence à me gonfler

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne, Chaque année, je me décarcasse pour trouver le cadeau qui fera plaisir à mon mec. Le problème, c’est que lui m’offre toujours des cadeaux nuls. Cette année, c’est pire que tout : il m’a offert des tasses à café. Je n’en bois même pas ! Je lui ai fait remarquer qu’il aurait pu trouver mieux mais il me dit qu’il a toujours été nul pour offrir des cadeaux et que le romantisme ce n’est pas son truc (c’est vrai qu’en général les petites attentions, c’est pas son fort). J’en ai marre mais je ne sais si j’ai le droit de faire la tronche, après tout, ce n’est pas poli de critiquer un cadeau, si ? Emma

La réponse de la Daronne

Mon petit bijou en plaqué or,

Comme on dit, c’est l’intention qui compte et finalement en t’offrant ces tasses, ton homme a eu une gentille intention. Alors, d’accord, c’est un cadeau tout pété, qui n’a de cadeau que le nom, mais tu connais les cismecs : ils sont un peu balourds et pas très à l’aise avec ce genre de choses et…

Non, je déconne, pas de ça avec moi. Oui, tu as le droit de faire la gueule, il y en a ras la casquette des cadeaux nazes et des excuses bidons de mecs qui sont juste trop glandus pour se prendre la tête. Et je m’excuse d’avance auprès de ton compagnon (je plaisante, je ne m’excuse plus, c’est fini) mais je préfère te prévenir : il va prendre cher.

Quand viennent les fêtes, c’est toujours la même rengaine dans les couples hétéros : les femmes se tapent seules l’organisation et la préparation, et ensuite tout Internet rigole à coup de mèmes mettant en scène les mecs, ces gros benêts qui découvrent les cadeaux de leurs enfants en même temps qu’eux. Ces petits clichés rigolos sont forts pratiques puisqu’ils permettent de véhiculer encore et toujours l’idée que les femmes sont naturellement douées pour « ces choses-là ». À contrario, leurs homologues masculins, accablés par la fatalité imposée par leur genre, peuvent continuer de se la couler douce.

C’est vrai, trouver un cadeau sympa et personnalisé ce n’est pas évident, ça demande de s’intéresser à l’autre, de lancer des petites perches discrètes, peut-être même de demander conseil aux proches, et puis il faut se connecter sur une boutique en ligne ou PIRE marcher jusqu’à un magasin et voilà, c’est épuisant. C’est donc beaucoup plus facile de s’auto-diagnostiquer nul en cadeau, et pendant qu’on y est nul en romantisme et nul en petites attentions. Et puis aussi nul en ménage, et nul en cuisine et nul en changement de couches.

Ah bah oui la vie est bien plus simple comme ça, et dans 1 000 ans si on est encore là (j’en doute), on continuera de croire à ce mythe pourri qui veut que les femmes soient instinctivement douées pour gérer absolument tout d’une main de maîtresse alors qu’elles devraient s’estimer heureuses quand leurs compagnons leur offrent un stylo bille. Alors non. Stop. Si la question du cadeau est importante pour toi, tu as le droit de le dire.

L’heure est à la grève générale

Au début avec le daron, je n’osais pas trop m’imposer. Je craignais l’image de mégère que la société me renvoie dès que je me permets de dire un peu trop fort que je ne suis pas d’accord. C’est plus facile de ridiculiser les femmes et les accuser de « faire des histoires pour rien » que d’admettre que derrière un cadeau nul, il y a toute une symbolique bien plus duraille à avaler qui implique un manque d’intérêt assumé des partenaires et une répartition injuste de la charge émotionnelle et romantique au sein du couple. Je vais te dire : nous sommes conditionnées à faire preuve d’une complaisance silencieuse qui ne rend service à personne et il faut que ça cesse immédiatement.

Tu as le droit de lui dire que son cadeau craint du boudin. Il ne va probablement pas comprendre pourquoi tu l’agresses alors que le pauvre, tu le connais, ce n’est pas sa faute, tu es chiante aussi de ne pas l’accepter comme il est gna gna gna. Ne te laisse pas avoir. Tu es lé-gi-ti-me.

Pour faire passer le message, je t’invite à te mettre en grève dès maintenant pour une durée indéterminée, ce n’est pas comme si tu étais payée pour ta contribution régulière de toutes façons. Plus de cadeaux, plus de dîners romantiques, plus de marques d’affections, mais une bonne grosse discussion à la fin pour conclure ensemble qu’une vie sans petites attentions, c’est triste, mais que tu ne peux pas en être l’unique instigatrice.

J’ai envie de croire que nos compagnons sont seulement conditionnés par une société sexiste et qu’il y a au fond d’eux un petit être qui ne demande qu’à se déconstruire et à évoluer. Quitte à prendre les mesures qui s’imposent si ce petit être refuse de se révéler et préfère frustrer encore et encore sa conjointe plutôt que de fournir le moindre effort pour lui rendre la vie un peu plus belle.

(© Pexels/Porapak Apichodilok)

En attendant, fais-toi plaisir

Il y aura probablement bien d’autres cadeaux gates de dîners d’anniversaire gates avant que ça ne rentre une bonne fois pour toute. Alors en attendant, œil pour œil et dent pour dent. Donner, c’est donner, reprendre, c’est oké comme dit le proverbe que je viens d’inventer pour l’occasion.

Puisque tu t’es décarcassée pour lui faire plaisir, mais pas lui, cette jolie montre connectée pourrait finir sur le bon coin en un coup de souris magique, et avec l’argent récolté, tu pourrais t’offrir le cadeau de tes rêves et prendre un petit truc pour lui, car on n’est pas des chiens. Disons un gel douche Brut acheté en urgence à la supérette du coin le soir du Nouvel An. Si tu veux préserver la paix des ménages en lui laissant son cadeau, rien ne t’empêche de piocher dans le compte commun pour te faire plaisir. Enfin moi en tout cas, je t’y autorise. Après tout, on n’est jamais mieux servies que par soi-même.

Allez, je te laisse, j’ai des paquets à déballer.

La bisette,

Ta daronne

À lire aussi : Je ne bois pas d’alcool et je vous invite cordialement à me lâcher la veste

Image en une : © Pexels/cottonbro