Help, je suis en couple libre et mon mec couche avec son autre partenaire, mais plus avec moi

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

Je suis en couple avec mon mec depuis cinq ans. Avant lui, j’ai longtemps privilégié les relations libres. Quand je l’ai rencontré, il voulait l’exclusivité et j’étais assez amoureuse pour me « contenter » de lui. Comme tous les couples, nous avons eu des hauts et des bas et il y a un an, nous avons réalisé que nous étions devenus un couple très plan-plan. Le sexe avait toujours été très important pour nous et nous ne le faisions presque plus, on passait toutes nos soirées ensemble, souvent devant la télé ou avec les mêmes copains, bref, on s’encroutait.

On a reparlé de mes relations libres du passé et mon copain m’a dit qu’il était curieux, qu’après tout, c’était peut-être ça la solution pour pimenter nos vies. On a donc décidé d’ouvrir notre couple. On était raccord et on faisait notre vie chacun de notre côté, mais il y a six mois, mon mec a commencé à voir une fille de plus en plus souvent.

Si souvent qu’il passe quasiment tout son temps libre avec elle, même si nous vivons ensemble. Notre vie sexuelle, qui était de nouveau au beau fixe, s’est de peu à peu ré-éteinte. Je tente de le séduire, de lui donner envie, mais il me dit qu’il est fatigué, qu’il n’a pas envie… Par ailleurs, il n’a plus tellement de tendresse, s’intéresse moins à ma vie…

Je ne lui mets pas de pression, mais j’ai quand même fini par lui demander si sa distance était liée à son autre partenaire. Il me dit que non, évidemment, et je n’ose pas trop insister, car après tout : c’était mon idée et il fait ce qu’il veut. Mais quelque chose me perturbe et je dois dire que je commence à être très jalouse… C »est un comble non ?

Dis-moi ce que tu en penses chère Daronne des cœurs,

Sandra