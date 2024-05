Help, mon mec m’a caché qu’il était riche !

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je suis avec mon mec depuis quatre ans, nous vivons ensemble depuis trois ans et sommes pacsés depuis cet été. Nous avons une relation équilibrée et je pensais jusqu’à récemment que nous n’avions aucun secret l’un pour l’autre. Nous avons ouvert un compte joint l’année dernière et avons chacun nos comptes courants. Comme nous sommes pacsés, nous faisons désormais une déclaration d’impôts commune. Mon mec a voulu se charger de remplir cette déclaration et lorsque je lui ai demandé de vérifier, il a essayé de noyer le poisson, mais j’ai insisté. J’ai bien fait ! J’ai découvert qu’il avait une somme très (très) rondelette sur un compte à part. Je suis tombée des nues. En soi, nos boulots respectifs nous permettent de vivre très correctement, mais je ne comprends pas pourquoi il m’a caché cela. Il m’a expliqué que par le passé, il avait eu des relations intéressées qui lui avaient fait beaucoup de mal. Il m’a aussi dit que l’argent avait toujours été une source de conflit dans sa famille et que par tradition, on n’en parlait pas chez lui. Il était surpris de ma réaction, car il pensait que je savais qu’il venait d’un milieu aisé (c’est vrai) et il semblait sincèrement désolé que ça m’ait tant blessée : il m’a juré qu’il m’en aurait parlé le jour où on aurait eu besoin de cet argent. Mais ça reste un gros secret et je suis un peu perdue. Tu en penses quoi ? Camille

La réponse de la Daronne

Mon petit vélo,

Je suis un panier percé de compétition, nous avons donc convenu avec le Daron qu’il serait chargé de nos finances. Quelle ne fut pas ma surprise quand récemment, mon mec a parlé de nos économies au présent, alors que je pensais que tout était parti dans la rénovation de la salle de bain :

– On a encore des sous ???? Je croyais qu’on était fauchés !!!! Mon mari a eu l’air surpris :

– Oui on est fauchés, mais ça n’a rien à voir avec les économies.

– Pourquoi tu ne m’as pas dit qu’il restait des sous après les travaux ?

– Mais je te l’ai dit !

– Mais non !

– Mais si ! Je m’en souviens très bien : on était assis sur le canapé et on regardait ta série chelou, avec l’acteur Belge qui te rend bizarre, là.

– Tu sais s’il portait un marcel au moment où tu me parlais ?

– Je crois que tu as fait un commentaire à ce propos, oui.

Cela explique que je n’ai pas du tout écouté ce que racontait le Daron. Bon, cela dit, j’ai seulement haussé les épaules. Ça ne change rien pour nous : mon mari bien plus raisonnable que moi m’a rallié à sa cause. Tant qu’on ne doit pas s’acheter un abri antiatomique ou payer la rançon exigée par le kidnappeur de nos enfants (certains aiment vivre dangereusement), cet argent reste où il est.

Le compte secret : c’est grave ?

Je me demande, à cet instant précis, dans quelle mesure on doit tout révéler à sa moitié. Quand je cède à l’appel du capitalisme et que je m’achète une pièce démentielle, mais inutile et trop chère, je n’en informe pas mon mec. Je n’ai pas envie de me lancer dans une conversation bassement matérialiste qui ne ferait que gâter ma joie. J’attends seulement quelques jours avant, d’enfin, pouvoir vêtir la chose et lorsque le Daron demande : « – Qu’est-ce que c’est encore que ce truc rose métallisé ? » Je louvoie : « – Ça fait longtemps que je l’ai ! Je l’ai retrouvé dans le fond du placard ! C’est fou quand même la vie, non ?«

Mon mari ne me croit pas une seconde, d’autant que j’ai oublié de couper l’étiquette qui pendouille dans mon dos. Néanmoins, il ne dit rien car : 1) il sait que mes dépenses personnelles ne se font jamais aux dépens de notre famille. 2) il a lui-même réservé sans m’avertir des billets pour un événement sportif qu’il a payé l’équivalent du PIB Suisse.

L’argent, c’est un sujet sensible (merci Cap’tain Obvious) et parfois tabou. Chaque famille a sa propre culture et façon de faire. Cet événement représente une bonne occasion de jouer cartes sur table et de décider ensemble de vos règles et attentes en la matière. Et de vous y tenir. Personnellement, je vote pour la transparence teintée de liberté, mais vous faites ce que vous voulez tant que cela ne te met pas en danger.

Attention danger !

Comme tous les mensonges, par omission ou non, celui-ci peut-être le fruit d’une maladresse, mais peut aussi révéler des problèmes plus graves. Pourquoi ne s’est-il pas senti suffisamment en confiance pour te confier cette partie de ta vie ? Et que comptait-il faire de cet argent ? Avait-il l’intention de t’en parler ?

Pour finir, je ne suis pas experte, mais il me semble que le pacs vous lie sur le plan financier. Admettons que ce compte serve à manigancer des manigances pas jojos, ça risque de te retomber dessus. Même si cet argent est à lui, si vous faites partie du même foyer fiscal, j’estime que tu as le droit de savoir dans les grandes lignes où il en est : il en va de ta sécurité personnelle aussi.

Je te laisse, j’ai une nouvelle combinaison en lycra doré à cacher.

La bisette,

Ta Daronne

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !