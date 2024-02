Aria et son conjoint, 4 296 € par mois : « Nous avons fait le choix d’épargner un maximum »

Cette semaine, c’est Aria qui nous ouvre les secrets de la gestion de ses finances et de son budget, dans notre rubrique Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant, et par certains aspects… féministe ! Dans notre rubrique Règlement de comptes, des personnes en tout genre viennent éplucher leur budget, nous parler de leur organisation financière (en couple ou solo) et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Aria* qui a accepté de nous ouvrir ses comptes.

La situation et les revenus d’Aria

Aria a 36 ans et est assistante d’éducation dans un établissement scolaire : c’est un contrat de type contractuel pour une durée d’an, avec la possibilité d’être renouvelé.

Je suis assistante d’éducation dans un établissement scolaire, non loin de chez moi, ce qui limite les coûts de transports.

Pacsée à son conjoint, ils ont un enfant de 10 ans et un chat, et vivent dans une maison mitoyenne, dans la campagne varoise.

Nous sommes propriétaires de cette maison depuis deux ans. Avant, nous avions vécu 13 ans dans un appartement dont nous sommes également propriétaires. Ce dernier est désormais en location.

Pour son emploi en tant qu’assistante d’éducation, Aria touche un salaire mensuel net de 750 €. Son conjoint, quant à lui, a un salaire net de 2 500 €.

Ils peuvent aussi compter sur les 880 € de revenus locatifs de leur ancien appartement, actuellement en location, situé dans les Alpes-Maritimes (06), acheté il y a une quinzaine d’années. Enfin, le couple perçoit 2 000 € de primes annuelles, lissées à 166 € par mois.

Au total, ils ont un revenu net de 4 296 € par mois.

Aria détaille son organisation financière dans son couple :

Nos finances sont communes, on dépense l’un pour l’autre sans compter, sans dire qui a payé plus, ou moins.

Quand on lui demande si elle se considère comme « bien payée », Aria répond :

Mon conjoint a un plus gros salaire que moi, qui est très correct. Pour ma part, mon salaire est beaucoup plus bas, mais il me satisfait, car je suis payée également durant les vacances scolaires. J’ai fait le choix de privilégier ma vie familiale plutôt que professionnelle. Je pense que nous sommes dans la moyenne.

Pour le moment, Aria ne paye pas d’impôts sur le revenu, mais débourse 145 € par mois pour les deux taxes foncières de ses deux biens dont elle est propriétaire.

Le rapport à l’argent d’Aria et son organisation financière

Aria se confie sur l’éducation financière qu’elle a reçu, de la part de ses parents :

Mon père dépensait sans compter, il n’épargnait jamais et il était régulièrement à découvert. Ma mère est l’inverse, elle dépense le minimum et regarde les prix à chaque dépense. Je pense avoir trouvé mon équilibre financier toute seule.

Aria épargne autant que possible, et n’est jamais à découvert :

Nous avons une vie simple, avec des petits plaisirs. Les vacances sont primordiales dans l’année. Nous savons que nous pourrions dépenser plus au quotidien, mais nous avons fait le choix d’épargner un maximum pour rembourser par anticipation notre crédit immobilier. Nous ne sommes jamais à découvert.

Les dépenses d’Aria

La première dépense mensuelle d’Aria est le logement : elle règle chaque mois 905 € de remboursement de son crédit immobilier pour sa maison varoise.

Ses factures courantes (électricité, eau, charges de son appartement) lui reviennent à 230 € par mois, tandis qu’elle paye 80 € pour ses assurances habitation, automobile, et son assurance propriétaire non occupant. De plus, elle dépense 24 € pour deux abonnements téléphoniques, et n’est abonnée à aucune box ou plateforme de streaming.

Aria dépense aussi chaque mois 12,5 € de frais bancaires, comprenant ses cartes de crédit.

Pour se déplacer, le couple utilise leur voiture : cela leur revient à 400 € par mois, incluant le carburant et les péages.

Côté automobile, Aria a une enveloppe de 100 € par mois destinée aux réparations de la voiture, assez fréquentes selon elle.

Enfin, le dernier poste courant de dépenses de la famille concerne leur chat, qui leur coûte 45 € par mois, pour l’achat de son alimentation, de sa litière et des frais de vétérinaire.

« Je privilégie la praticité »

Chaque mois, Aria estime dépenser environ 650 € pour l’alimentation, une somme qu’elle aimerait bien réduire :

Je souhaiterais réduire le poste alimentaire, 650 euros, cela me paraît énorme de sortir une telle somme par mois !

Concernant le type d’enseignes privilégiées, elle détaille son organisation :

Je vais en grande surface, du type Carrefour, et sur le marché pour les fruits et légumes. Je privilégie la praticité.

Pour sa fille qui mange à la cantine lors de ses semaines d’école, Aria dépense également 60 € mensuellement.

Elle attribue 10 € de son budget aux dépenses dites « féminines », et a investi dans des culottes menstruelles. Côté contraception, le budget est de 10 € par mois également, qui ne lui est pas forcément attribué :

Nous avons un budget contraception que nous payons indifféremment, l’un ou l’autre.

Les dépenses loisirs d’Aria

Aria l’avoue : les loisirs sont très importants pour elle. Elle apprécie pouvoir organiser des vacances et des week-ends plusieurs fois par an :

J’organise minimum deux séjours d’une semaine en France par an, et un ou deux week-ends par an. Mensuellement, nous allons une fois ou deux au restaurant, et une fois ou deux au cinéma. Les loisirs sont très importants pour moi, je déteste rester enfermée. J’aime découvrir de nouveaux endroits et aller m’amuser dans des parcs d’attractions.

Côté loisirs, pour sa fille, Aria dépense 32,50 € par mois pour ses activités du mercredi.

Si l’ensemble des loisirs pour la famille est additionné, Aria estime dépenser 400 € par mois, lissés sur l’année, uniquement pour ce poste-là.

Pour les vêtements de la famille, Aria a une enveloppe de 50 € par mois, équivalent à 20 € par adulte, et 10 € pour sa fille :

J’ai beaucoup de dons de mes copines pour ma fille, ainsi que les mamies qui gâtent beaucoup en vêtements. Et parfois pour moi aussi !

L’épargne et les projets d’avenir d’Aria

Grâce à son budget maîtrisé, Aria réussi à épargner chaque mois 800 €, parfois plus :

Le but est de rembourser notre prêt immobilier par anticipation.

Elle a également pu ouvrir un compte pour sa fille, sur lequel elle ajoute 50 € par mois, depuis sa naissance :

On ne sait pas ce que la vie nous réserve ! Notre fille aura déjà une belle épargne en cas de besoin, ou pour les frais de notaire en cas de première acquisition immobilière.

Concernant ses projets d’avenir, Aria nous confie :

J’aimerais finir de payer ma maison, puis acheter un studio ou T2 dans le sud-est, en front de mer, ou au moins à moins de 500 m de la plage.

Merci à Aria de nous avoir ouvert ses comptes !

* Le prénom a été modifié.

