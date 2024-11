Dans le frigo de Liliane, 35 ans, 2450€ par mois : « Je mange 5 repas par jour »

Que consomme un couple avec des habitudes alimentaires différentes ? Que mettre dans son panier lorsque l’on fait cinq repas par jour, et que l’on a un régime composé de protéines ? Cette semaine, on tente de répondre à cette question avec le témoignage de Liliane, qui nous ouvre les portes de son frigo et de son porte-monnaie.

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Pour notre tout nouveau format intitulé sobrement « Dans le frigo de… », des lectrices et des lecteurs de tous âges, et avec des revenus différents, nous ouvrent la porte de leur cuisine, et de leur réfrigérateur.

Pseudo : Liliane*

Âge : 35

Lieu de résidence : Laval (Mayenne, 53)

Personnes vivant sous le même toit et leur âge : conjoint de 33 ans, un lapin

Revenus du foyer : 1850 euros net pour moi, mon conjoint est au chômage et touche environ 600 euros

Budget courses mensuel : 250/300 euros, je possède des tickets restaurants de 10 euros (que je paie 4 euros qui est compté dans les courses afin de partager les frais). En général nous en utilisons entre 10 et 15/mois.

Spécificités alimentaires : j’ai modifié mon alimentation grâce à un coach sportif afin d’améliorer mes performances, j’ai gardé les grandes lignes du programme pour mon alimentation définitive. Mon conjoint ne suit pas de régime particulier. Le lapin mange 5 légumes différents/jour.

Les achats alimentaires réguliers de Liliane

Nous mangeons très simplement, et plutôt de façon répétitive. Il s’agit principalement d’un assemblage de viande/féculent/légumes. Chaque semaine, nous achetons les mêmes choses. Les légumes sont les seuls aliments que l’on adapte à la saison.

Je pèse mes plats afin de faire attention aux quantités et de respecter les macronutriments qui me conviennent. Je suis très intéressée par la nutrition, je me renseigne en écoutant des interviews d’expert et pour moi, il est primordial de manger correctement et adapté à ses besoins. Cela passe par une grosse phase d’apprentissage, en pesant, et un changement radical des mauvaises habitudes, en mangeant plus simplement.

Les enseignes fréquentées par Liliane

Nous faisons nos courses dans 3 principales enseignes : un boucher pour la viande (poulet ou dinde) avec un budget d’environ 30 euros par semaine (payé en partie par les tickets restaurants).

Un magasin de légumes frais (Grand Frais) : les légumes du lapin, nos légumes, œufs et d’autres produits d’épicerie (riz, quinoa, lentilles, amandes) pour un dudget d’environ 40 euros par semaine (payé en partie par les tickets restaurants).

Un supermarché (Leclerc) : pour quelques produits spécifiques tels que les fromages blancs/petits suisses/tranche de dinde/chocolat/etc. Budget environ de 25 euros par semainte.

Nous avons la chance d’avoir les grands-parents de mon conjoint qui nous donnent de temps en temps des légumes de leur jardin. Parfois je commande sur un site d’internet des produits d’épicerie pour des aliments assez spécifiques et que je peux acheter en gros (soja, graines de chia…).

Choisir ses produits en fonction des macronutriments et de la composition

Les produits sont choisis en fonction des macronutriments et de la composition. Qu’importe la gamme de prix, ce que nous achetons est brut au maximum.

Nous n’achetons pas forcément local ni bio. Je suis plutôt focalisée sur la composition et des produits de saison.

5 repas par jour

Je mange 5 repas par jour, dans chacun des repas les protéines sont indispensables pour arriver au quota qui m’est fixé. Le midi et le soir, les repas sont composés de viande blanche. Les deux collations sont plutôt sucrées avec du fromage blanc et le petit déjeuner est composé d’œuf, de jambon et de fromage.

Pour le poisson, cela arrive de temps en temps suivant les promotions, ou du thon en boite pour varier. Il m’est difficile de tenir mon objectif avec des produits végétariens, je mange juste du soja une ou deux fois dans la semaine.

Mon conjoint fait 2 repas par jour (c’est un choix personnel, il ne déjeune pas ni ne mange de collation), ses deux repas sont composés de viande blanche.

Dans le couple, chacun cuisine en fonction de ses goûts

Nous cuisinons tous les deux. Je pèse mes plats et je dois les emporter pour le lendemain midi, de plus nous n’aimons pas les mêmes légumes. Chacun va alors cuisiner une partie du repas, et nous faisons ensuite nos assiettes avec tout ce qu’il y a de disponible.

Restaurants et livraisons à domicile

Nous allons au restaurant pour un budget de 50-100euros par personne suivant les mois. Nous ne faisons pas livrer de repas.

Craquages alimentaires

Notre dernier craquage est un Mont d’Or acheté chez le fromager, avec de la charcuterie du boucher, des pommes de terre du jardin des grands-parents et un bon champagne.

Quitte à se faire plaisir, sans peser les aliments, autant chercher la qualité.

Mon aliment plaisir serait le beurre de cacahuète ! Heureusement une fois la quantité définie, il est possible d’en manger tous les jours…

Nos vrais craquages sont plutôt sur le vin, en période de salon, le budget est bien plus conséquent que l’alimentation !

Inflation et habitudes alimentaires

Nous n’avons pas changé nos habitudes d’achat avec l’inflation, à part pour la viande, où nous achetions avant plus diversifiée et qui est aujourd’hui presque exclusivement de la viande blanche. Je n’ai pas vu d’augmentation avec l’inflation, je ne pense pas que j’achète les produits qui ont été le plus concernés.

Importance de l’impact écologique

L’impact écologique est important, j’essaie de choisir au maximum des légumes français. Le lapin n’ayant que peu de choix, suivant la saison, je suis obligée de prendre d’un autre pays pour lui.

Acheter des produits bruts et simples permet aussi de limiter l’impact environnemental des industriels.

*Prénom modifié

