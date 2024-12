« J’achète ce dont nous avons besoin pour chaque repas, ni plus, ni moins » : dans le frigo de Marietta, 45 ans, 1875€ par mois

Que mettre dans son panier quand on est trois à la maison, avec un seul revenu ? Comment contrôler au maximum son budget ? Peut-on minimiser l’impact environnemental de son frigo lorsque le coût du panier prime sur le reste ? Autant de questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans notre format « Dans le frigo de… », avec Marietta.

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Dans notre format intitulé sobrement « Dans le frigo de… », des lectrices et des lecteurs de tous âges, et avec des revenus différents, nous ouvrent la porte de leur cuisine, et de leur réfrigérateur.

Prénom ou pseudo : Marietta

Âge : 45 ans

Lieu de résidence : Pontoise

Personnes vivant sous le même toit et leur âge : 2, mon mari et notre fils âgé de 18 ans

Revenus du foyer : 1875€

Budget courses mensuel : 360€

Spécificités alimentaires (régime alimentaire, restrictions religieuses, allergies…) : aucune

À lire aussi : Dans le frigo de Liliane, 35 ans, 2450€ par mois : « Je mange 5 repas par jour »

Les habitudes alimentaires et de consommation de Marietta et sa famille

Je fais les courses une fois par semaine pour toute la semaine, généralement le lundi soir, lorsque je rentre du travail, je vais au Leclerc et j’achète ce que nous mangeons habituellement : des yaourts, des pâtes, du beurre, un peu de fromage, des fruits et des légumes, des gâteaux et de quoi déjeuner le matin, et de quoi cuisiner les repas pour la semaine.

À lire aussi : Dans le frigo de Johanna, 3066€ par mois : « Ça peut m’arriver de me faire une douzaine d’huîtres seule devant une série »

Un budget maitrisé et peu de gaspillage alimentaire

J’essaye de faire des menus pour chaque jour (la journée, seul mon mari mange à la maison, moi, j’emporte un tupperware, et mon fils quand il n’a pas cours mange avec mon mari, mais dans ce cas, je lui laisse de l’argent pour qu’il s’achète un sandwich à la boulangerie du coin ou un plat chez Picard).

Ce qui fait que mon budget est assez maîtrisé, et que nous gaspillons peu. J’achète réellement ce dont nous avons besoin pour chaque repas, ni plus, ni moins. Ce peut être, par exemple, une quiche, aux légumes, un plat de quenelles au four, ou plus simplement un gratin de pâtes au fromage. Des fois, une ratatouille lorsque j’ai le temps.

Dans ces cas, j’achète de grosses quantités de légumes et je congèle, ça nous fait de l’avance et des économies.

À lire aussi : « On se fait livrer toutes les semaines des plats préparés par des chefs » : dans le frigo de Véronique, 12 500€ par mois

Les enseignes fréquentées par Marietta

Je vais chaque semaine chez Leclerc pour le plus gros de mes courses (y compris fruits et légumes, et viande et poisson). J’achète tout là-bas, sauf le pain, que je prends dans notre boulangerie habituelle.

À lire aussi : « Le budget restaurant est autour de 300€ par mois » : dans le frigo de Julie, 10 800€ par mois

« Le bio, je trouve cela extrêmement cher »

Très honnêtement, pour moi, le prix passe avant des considérations de bio ou de haut-de-gamme. Mon mari ne travaille pas et ne touche qu’une petite allocation chômage, ce qui ne nous permet pas d’être large sur le budget courses. Ainsi, je regarde vraiment avant tout les étiquettes de prix même si je fais attention à la provenance, par exemple, des fruits et légumes, par acquit de conscience.

Mais en revanche, le bio, je trouve cela extrêmement cher. Donc, sauf s’il y a des promotions dessus, ce n’est vraiment pas ma priorité malheureusement, même si j’aimerais bien.

À lire aussi : Dans le frigo de Pauline, 31 ans, 4500€ par mois : « Épluchures, mauvais morceaux de viande… chez nous, tout est recyclé »

Les habitudes de consommation de viande et poisson de Marietta et sa famille

Côté viande et poisson, comme je le disais plus haut, j’achète tout au Leclerc, qui dispose d’un rayon viande et poisson assez fourni avec des prix varié.

Si je n’ai pas prévu de viande ou de poisson au menu de la semaine, je n’en achète pas. Mais généralement, j’en prévois tout de même une à deux fois par semaine.

À lire aussi : « Quand ma fille n’est pas là, je mange très peu pour ne pas avoir à faire de courses » : dans le frigo d’Agnès, 1620€ par mois

Marietta est la seule à cuisiner, « pour mieux maîtriser le budget et le menu »

Je suis la seule à cuisiner à la maison, ce qui est beaucoup plus simple. C’est donc moi qui maîtrise à la fois le budget et le menu. D’autant que j’aime bien cuisiner, cela me change les idées. La cuisine est mon moment à moi pour déconnecter un peu.

Livraisons de repas et craquages alimentaires

Nous ne nous faisons jamais livrer de repas. Je trouve que c’est très cher, et si c’est pour se faire livrer des pizzas, je préfère les faire moi-même.

Nous n’aimons pas la fast-food donc cela est vite vu. En revanche, ça peut arriver à mon fils, de temps en temps, avec son application, de se faire livrer (surtout le week-end), souvent du mcdo, ce que je n’approuve pas particulièrement, mais il commande avec son propre argent de poche.

Mon dernier craquage alimentaire était une boîte de Ferrero Rocher, que nous nous sommes partagés avec mon mari et mon fils.

Impact de l’inflation sur le panier de Marietta

Ces dernières années, mon budget courses a significativement augmenté, et la taille de mon panier a lui baissé.

Je vois aussi beaucoup de produits que j’achetais habituellement devenir plus cher à cause de l’inflation (par exemple, le ketchup, les pâtes ou les pommes de terre dont j’ai vu les prix exploser).

L’impact environnemental n’est pas une priorité

J’aimerais être plus attentive à l’impact environnemental des aliments que j’achète, mais malheureusement, je regarde mon porte-monnaie et mon compte en banque avant de regarder mon impact environnemental.

L’effort que je fais, c’est surtout sur la provenance des produits. Par exemple, je vais prendre des fruits et des légumes qui, dans la mesure du possible, viennent de France, même si parfois cela coûte un peu plus cher (sauf quand la différence de prix est vraiment importante, comme pour les clémentines en ce moment par exemple).

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !