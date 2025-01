Comment donner un nouveau look à son intérieur ? Voici les tendances mobiliers qui feront 2025

Envie de donner un coup de frais à votre intérieur pour commencer la nouvelle année en beauté ? Ces tendances mobiliers qui feront fureur en 2025 devraient vous donner quelques idées.

La fin d’année et le début de la nouvelle sont le moment idéal pour faire souffler un vent de changement sur votre chez-vous. Apporter de la nouveauté à vos pièces permet en effet de partir sur de nouvelles bases. Tout ce dont l’on a besoin à cette période en somme ! Et pour allier bien-être et style, les tendances mobiliers de 2025 sont une source d’inspiration inépuisable ! Meubles multifonctions, rétros ou naturels, il y en a clairement pour tous les goûts ! De quoi apporter une vraie identité à votre intérieur tout en conservant un esprit contemporain. Et pour dénicher vos perles rares, le site ID Market se positionne comme un incontournable.

ID Market, des essentiels pour la maison et le jardin à prix mini

La boutique en ligne est en effet la reine des produits astucieux aux prix imbattables. Vous y retrouverez ainsi tous les indispensables pour la maison et le jardin au meilleur rapport qualité/prix. Meubles comme des tables à manger, fauteuils et chaises, décorations, équipement de jardin à l’image d’un brise-vue, d’une serre ou d’une pergola, astuces pour le bricolage, la marque s’adapte à tous vos besoins. Elle devient ainsi votre adresse favorite pour calquer les tendances mobiliers phares de 2025.

Les meubles multifonctions, ou comment économiser de l’espace et une belle somme

Le canapé d’angle convertible ID Market, un meuble pratique et élégant // Crédit : ID Market

Parce que la place vient souvent à manquer dans un logement, le mot d’ordre en 2025 est la modulabilité. Les meubles assurant plusieurs fonctions permettent en effet de gagner de l’espace et de mieux organiser son intérieur. Sans compter qu’ils sont en plus terriblement pratiques ! Leur nombre grimpe ainsi en flèche afin de vous offrir toujours plus de possibilités de rangements ou de deux-en-un astucieux. Parmi ces must-have, les plus populaires seront sans conteste les canapés convertibles comme ce modèle NOAH en tissu gris vu sur ID Market se transformant en lit et révélant un coffre de rangement.

Autre meuble en vogue, les tables extensibles qui permettent d’accueillir une multitude de personnes tout en conservant la dimension d’un modèle fait pour deux ou quatre convives le reste du temps. C’est le cas notamment de cette déclinaison en bois foncé TORONTO. Elle dispose ainsi de 4 rallonges permettant d’accueillir de 2 à 10 personnes. Elle se transforme en plus en deux consoles qui seront du plus bel effet dans un salon.

Le mobilier rétro est plus d’actualité que jamais en 2025

Bleu et en velours, le fauteuil ID Market incarne les 70’s // Crédit : ID Market

Les années 70 s’emparent de vos meubles ! Cette décennie prend en effet d’assaut le design de votre intérieur, lui ajoutant une vraie touche chaleureuse et accueillante. Pour vous y essayer, rien de plus simple. Côté couleur, misez sur des teintes chaudes comme le marron ou vives à l’image du orange et du bleu. Privilégiez également les formes douces, emblème de cette esthétique rétro ultra populaire ces derniers temps.

Pour ce qui est des matières, impossible de passer à côté du velours typique de cette époque mais aussi du bois. Elles apporteront en effet cette touche d’authenticité qui fait toute la différence. Ce fauteuil ANIA s’inscrit ainsi parfaitement dans cette mouvance. D’un bleu profond, il s’imagine dans un velours cozy et vintage complètement dans le thème.

Les matières naturelles, l’idéal pour apporter de la zénitude à votre intérieur

Cette commode en bois ID Market apporte une vraie authenticité à une chambre // Crédit : ID Market

Parce que vos vies sont à 100 à l’heure, votre chez vous se doit d’être un véritable havre de paix. Un besoin de relâcher la pression qui dictera vos envies en 2025 avec l’accent mis sur le mobilier aux matériaux naturels. Qu’il se décline en bois, bambou, lin ou rotin, il est en effet le meilleur moyen d’apporter sérénité et chaleur à vos pièces favorites. Évoquant la nature, il permet une déconnexion instantanée qui fait du bien. Un vrai réconfort qui se double en plus d’un charme intemporel permettant de conserver ces meubles de nombreuses années.

Véritable lieu ou la zénitude est de mise, la chambre devient un vrai espace de détente lorsque vous lui ajoutez une commode en bois comme cette version TOMI en bois façon hêtre à la teinte claire et aux multiples rangements. Il en est de même pour la salle de bain où le rotin et le bambou sont plus que bienvenus, en témoigne ce meuble colonne BEA à l’élégance naturelle déniché sur ID Market. Peu importe vos envies, vous trouverez forcément votre bonheur parmi ces tendances mobiliers de 2025 plus éclectiques les unes que les autres.