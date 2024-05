Voici les 10 pépites vintage les plus recherchées sur Selency

En panne d’inspiration pour meubler votre intérieur ? Voici les dix pépites les plus recherchées sur la brocante en ligne Selency, de quoi vous donner quelques idées…

Quand on n’a pas forcément le temps d’écumer les brocantes, les sites pour chiner du mobilier depuis chez soi sont nos meilleurs alliés. Parmi eux, Selency, s’est imposé ces dernières années comme LA brocante en ligne incontournable, grâce à sa belle sélection de meubles divers et son offre de déco léchée. La plateforme nous a dévoilé le classement des produits les plus fréquemment recherchés sur le site. Un bon indicateur si vous hésitez encore à vendre cette belle armoire dont vous ne savez plus que faire… Ou que vous rêvez de mobilier vintage.

Les tables de ferme partent comme des petits pains

Personnellement, je suis peu étonnée que ce soit ces jolis meubles en bois qui trustent la première place du classement. En table à manger ou en bureau, les tables de ferme ont le charme qu’il faut pour transformer son intérieur en paradis bohème-chic.

Les buffets parisiens ne sont pas en reste

Dans la même veine, les buffets parisiens arrivent en deuxième position. Dans une cuisine comme vaisselier, ou dans une entrée comme meuble de rangement, leur charme rustique habille les beaux espaces.

Les armoires parisiennes imposent leur style

Tantôt vitrées, tantôt 100% boisées, les armoires parisiennes sont aussi prisées, à condition de pouvoir leur consacrer une coquête somme, puisque les prix montent rapidement dans les 500 euros !

Les assiettes terre de fer pour mettre les petits plats dans les grands

La belle faïence a aussi le vent en poupe, comme le montre cet engouement pour les assiettes terre de fer et leurs dessins délicats. Idéales pour un service champêtre et élégant.

Les miroirs Louis Philippe qui agrandissent les pièces

Autre grand classique, les miroirs Louis Philippe, leur glace en mercure et leurs pourtours perlés ou ornés de dessins bucoliques séduisent par leur touche grandiose.

L’enfilade scandinave pour sa simplicité élégante

Qui n’a jamais rêvé d’habiller un grand mur d’une enfilade scandinave où poser de beaux livres et une lampe rétro (je plaide coupable) ? En teck de préférence… si on a le budget bien sûr. Ou l’espace.

Les meubles de métier, pour ranger ses babioles

Avis aux fans d’organisation. Les meubles de métier et leur multitude de compartiments sont les coffre-forts rêvés de celles et ceux qui collectionnent des gadgets à ne plus savoir qu’en faire. Un tiroir pour les dés à coudre, un autre pour les cartes de visites glanées à droite et à gauche… Le paradis.

Le comptoir, pour celles et ceux en panne d’idées

Voici un terme bien générique qui, lorsqu’on l’inscrit dans la barre de recherche, promet une multitude de meubles aux looks et époques bien différents. Parfait pour les indécis•e•s, ou celles et ceux qui marchent au coup de cœur…

Les portes anciennes, qui ouvrent tous les possibles

Si vous rêvez de troquer votre porte en plâtre pour une belle porte en bois digne des plus belles longères normandes, sachez que vous n’êtes pas seul•e•s. Et que vous trouverez certainement votre bonheur sur Selency !

