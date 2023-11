En manque de films de Noël ? Voici trois pépites que vous n’avez probablement jamais vues !

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, la tradition des films de Noël fait son grand retour ! Mais vous avez peur de la lassitude ? Voici une astuce pour en découvrir de nouveaux facilement !

C’est officiel, les fêtes de fin d’année sont dans quatre semaines ! Les températures baissent et les journées se raccourcissent, mais la mi-novembre c’est aussi (et surtout) le retour des films de Noël sur nos écrans.

Plaisir coupable ou assumé, les comédies romantiques sont indissociables de la période de Noël. Quelque chose de doux et de réconfortant. Chaque année, c’est la même chanson, vous connaissez le catalogue de toutes les plateformes sur le bout des doigts. Moment nostalgie oblige, c’est évidemment la période pour revoir tous vos films préférés. Mais pourquoi ne pas s’offrir un peu de nouveauté ?

Pour découvrir de nouvelles pépites, le secret, c’est d’utiliser un VPN, et ainsi d’accéder aux catalogues étrangers des services de streaming les plus populaires. Suivez-le guide, on vous explique tout !

Mais concrètement, qu’est-ce qu’un VPN ?

VPN signifie « Virtual Private Network ». Il s’agit d’un programme ou d’une application à installer sur son ordinateur ou son smartphone. Un VPN est un moyen sécurisé de se connecter à Internet. Celui-ci brouille les pistes en masquant votre adresse IP, en anonymisant votre connexion, et en donnant l’impression que vous vous situez dans un autre pays.

Un VPN, ça sert à beaucoup de choses. Ça permet, par exemple, de mieux se protéger des pirates informatiques. Mais surtout, cela vous permet également d’accéder à de nombreux films et séries des plateformes de SVOD du monde entier !

Si vous désirez profiter du catalogue américain d’un service, choisissez un serveur VPN basé aux États-Unis. Même chose pour un catalogue anglais, japonais, allemand ou même indien. Nous avons sélectionné trois pépites rien que pour vous et pour les visionner, c’est en direction des USA qu’il faut se connecter. Préparez-vous !

Voici les trois pépites de Noël accessible avec un VPN

Votre application VPN est téléchargée et prête à fonctionner ? Vous êtes emmitouflés dans votre plaid, avec votre pumpkin spice latté en main : il n’y a plus qu’à cliquer sur lecture pour vous plonger dans la magie de Noël ! Voici notre sélection de comédies romantiques inédites !

A Hollywood Christmas

Jessica est une jeune cinéaste particulièrement en vogue à Hollywood. Sa spécialité ? Réaliser des films de Noël ! Tout n’est pas toujours tout rose sur les plateaux, mais Jessica sait ce qu’elle fait… Jusqu’au jour où l’un des cadres de l’équipe de production débarque en plein tournage, avec la volonté de prendre le contrôle du nouveau film de Jessica… Cette dernière nage en plein dilemme : d’un côté, Christopher l’horripile, mais de l’autre, difficile de nier qu’il est très séduisant…

Pourquoi on aime ce film ? On pourrait croire que A Hollywood Christmas est une énième comédie romantique de Noël à l’eau de rose. Mais ce long-métrage a quelque chose en plus : un côté méta évident ! En effet, l’héroïne a beau être experte en films de Noël, elle ne se rend pas compte qu’elle se retrouve elle-même au cœur d’une histoire qu’elle aurait pu réaliser. C’est bien trouvé, non ?

Holiday Harmony

Gail Travers n’a qu’un rêve dans la vie : percer dans le monde de la musique. Quelques jours avant Noël, elle décide de traverser les États-Unis à bord de son van pour participer à un concours musical qui pourrait bien donner le top départ de sa carrière. Mais ses plans sont remis en question quand son van tombe en panne à Harmony Springs, une ville perdue dans l’Oklahoma ! Heureusement, elle va pouvoir compter sur l’aide des habitants du coin.

Pourquoi on aime ce film ? Notamment aperçue dans le West Side Story de Steven Spielberg et dans l’excellente série Pose, Annelise Cepero donne de la voix dans ce film de Noël aux tendances fortement musicales. Bien sûr, il y a une touche de romance, mais l’histoire se focalise essentiellement sur les inspirations de son héroïne. Et forcément, on adore !

All I Want for Christmas

À quelques jours de Noël, la jeune Ivy doit faire face à une épreuve terrible pour une enfant : ses parents sont sur le point de divorcer. Alors qu’elle se rend dans un centre commercial, elle croise le chemin d’un père Noël pas comme les autres. Lorsque celui-ci lui demande ce qu’elle désire pour Noël, Ivy n’exprime qu’un souhait : que ses parents se remettent ensemble. Est-ce que la magie des fêtes de fin d’année peut faire son office dans cette situation ?

Pourquoi on aime ce film ? Une comédie de Noël placée sous le signe de la famille avec une petite touche de magie ? On prend ! Le casting de ce joli film est impeccable et au cas où vous en douteriez, l’histoire finit bien. Franchement, que demander de plus pour se mettre de bonne humeur ?