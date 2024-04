3 nouveaux livres d’Audrey Ouazan en avant-première

Déjà auteure du mouvement et manifeste « Le destructuralisme libérateur », un nouveau mouvement littéraire et artistique, Audrey Ouazan, dévoilera trois nouveaux ouvrages courant du printemps 2024 dont les thèmes tournent toujours autour de son mouvement.

Nuit d’ivresse poétique

Nuit d’ivresse poétique, se dévoile comme un voyage éthéré au sein du Destructuralisme Libérateur, un mouvement littéraire embrassant l’impulsion spontanée de l’âme. Audrey Ouazan, dans cet ouvrage, offre une cascade de poèmes, témoignant d‘une quête incessante de vérité et de beauté, transcendant le tangible pour toucher à l’universel.

Les vers, évoqués avec une spontanéité presque divine, s’affranchissent des contraintes conventionnelles pour plonger dans les méandres de l’existence humaine, capturant l’essence même de l’instant. La démarche de l’auteur, portée par une plume libre et enflammée, s’ancre dans la fluidité de l’émotion brute, où chaque poème se fait l’écho d’un instantané d’âme, une photographie vibrante de l’instant.

Ce recueil, riche de son immersion dans l’introspection et le rêve, ne se contente pas d’explorer la lumière, il danse aussi avec l’obscurité, témoignant de la dualité inhérente à l’expérience humaine. Les poèmes se métamorphosent en ponts, reliant le lecteur à des mondes supérieurs de spiritualité et d’art, dans une quête incessante d’élévation et de compréhension.

Audrey Ouazan invite à une révolution de la perception, à briser les chaînes de l’habituel pour s’ouvrir à l’inédit, au renouveau. Sa poésie est une invitation à l’audace, un appel à redéfinir notre humanité à travers le prisme de l’art et de la passion. En cela, Nuit d’ivresse n’est pas seulement une œuvre à lire, mais un espace à vivre, un horizon à découvrir, où chaque poème devient un sanctuaire de réflexion et de révélation.

L’univers magique et merveilleux des contes

Plongeant au cœur de L’Univers Magique et Merveilleux des Contes d’Audrey Ouazan, on découvre une œuvre singulière, marquée par l’esprit du Destructuralisme Libérateur. Ce recueil de contes, loin d’être une simple collection d’histoires pour enfants, se révèle un véritable laboratoire d’expérimentation littéraire. Audrey Ouazan, en maîtresse de l’innovation narrative, y déploie un univers où le merveilleux et la philosophie s’entremêlent pour donner vie à des contes intergénérationnels qui résonnent profondément avec l’âme humaine.

Au fil des pages, le lecteur est invité à voyager dans un espace-temps où la magie et la réalité se confondent. La spontanéité de l’écriture, caractéristique fondamentale du Destructuralisme Libérateur, imprègne chaque récit, capturant l’essence de l’instant pour la transposer dans des histoires à la fois courtes et denses. Cette méthode de création, privilégiant l’impulsion créative immédiate, enrichit l’ouvrage d’une authenticité et d’une vivacité rares.

Les contes, avec leurs morales profondément ancrées dans une réflexion philosophique, offrent plus qu’une simple évasion : ils proposent une introspection. Par le biais de la fantaisie, Audrey Ouazan pose des questions essentielles sur l’existence, la société, et notre rapport au monde. L’écriture, fluide et rythmée, devient alors un chant intérieur, un voyage sensoriel et didactique riche en images et en émotions.

La créativité spontanée, érigée en principe esthétique, fait de ce recueil un espace où la pensée humaine est libérée de ses chaînes, où l’imaginaire s’exprime librement, sans contraintes. Chaque conte, par sa brièveté et sa densité, devient une fenêtre ouverte sur des univers fabuleux, où le lecteur est constamment sollicité pour réfléchir, imaginer, et ressentir.

Universita Honorum

Dans Universita Honorum : des Formations Inédites en Entreprise, Audrey Ouazan propose une vision révolutionnaire de la formation professionnelle. Au cœur de ce manifeste, l’essence du « Destructuralisme Libérateur » se déploie, offrant une nouvelle dimension à l’apprentissage dans le milieu professionnel. À travers une approche audacieuse, Ouazan déconstruit les paradigmes traditionnels de l’enseignement pour remettre l’humain et sa capacité créative au centre du processus éducatif. Ce texte est un vibrant plaidoyer pour une réforme éducative qui transcende les méthodes conventionnelles, invitant à une réflexion profonde sur l’essence même de l’innovation et de la créativité dans le monde de l’entreprise.

L’auteure, avec une conviction inébranlable, défend l’idée que le développement du quotient créatif et de l’intelligence artistique n’est pas seulement bénéfique, mais essentiel à l’épanouissement professionnel. La narration se déroule en mettant en lumière les formations dispensées par Universita Honorum, illustrant leur capacité à remodeler le paysage entrepreneurial. La certification Qualiopi de l’institut souligne son engagement envers la qualité et l’accessibilité, offrant un financement public pour les formations qui promettent de révolutionner les compétences professionnelles.

Ce livre n’est pas seulement un guide sur l’innovation pédagogique ; il est une source d’inspiration pour ceux qui aspirent à intégrer la créativité et l’art dans leur quotidien professionnel. Ouazan partage son parcours, de la conception de l’Universita Honorum à sa réalisation, illustrant par l’exemple que l’intuition, la créativité et l’observation sont des atouts majeurs dans le monde des affaires.

Elle réfute l’idée que le succès en entreprise repose uniquement sur des études de marché et des business plans traditionnels, plaidant pour une révolution de la perception où la créativité devient la norme d’excellence. Le manifeste est un appel à action pour briser les chaînes du conformisme et embrasser une vision plus vaste de ce que peut être l’entreprise moderne.

Avec Universita Honorum, Ouazan ne propose pas seulement une nouvelle manière d’apprendre ; elle offre un nouveau chemin vers la découverte de soi et de son potentiel illimité. C’est un voyage au cœur de l’innovation, où chaque professionnel est invité à devenir un artiste, un visionnaire capable de redéfinir le futur de l’entreprise à travers le prisme de la créativité.

