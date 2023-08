Lizzo : six nouveaux témoignages accablent la chanteuse, déjà accusée par 3 danseuses de harcèlement

Au moins six personnes se sont présentées auprès de Ron Zambrano, l’avocat des trois danseuses qui accusent la chanteuse de harcèlement. Ces nouveaux témoins décrivent des « histoires similaires » que les premières victimes présumées.

La polémique autour de Lizzo ne s’éteint pas. Déjà sous le joug d’une plainte pour « harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d’agressions et de séquestration, entre autres choses« selon trois de ses anciennes danseuses, les langues semblent se délier sur les méthodes de travail de l’artiste.

Ce mercredi 9 août, Ron Zambrano, avocat des trois danseuses qui accusent la chanteuse serait en train d’examiner de nouveau témoignages accablants de la part de six personnes, qui décrivent des « histoires similaires », a-t-il révélé à Page Six.

Elles aussi décrivent un « environnement de travail hostile » mis en place par Lizzo

La plupart d’entre elles ont travaillé avec la chanteuse sur sa tournée ou pour son émission « Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls ». Toutes, sans exception, décrivent un « environnement de travail rempli de connotations sexuelles » et des rémunérations non perçues, à l’image de ce que Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, les premières accusatrices, ont décrit. « Certains des témoignages que nous examinons pourraient donner lieu à une action en justice, mais il est trop tôt pour l’affirmer », a déclaré l’avocat de ces dernières à NBC News.

Quelques jours après que les premières accusations sont devenues publiques, plusieurs des anciennes collaboratrices de la chanteuse ont, elles aussi, pris la parole.

Comme Sophia Nahli Allison, qui a travaillé sur un projet de documentaire autour de Lizzo. Elle s’est retirée au bout de deux semaines : « Elle m’a traitée avec un tel manque de respect. J’ai été témoin de son arrogance, de son égocentrisme et de sa méchanceté. Je n’étais pas protégée et j’ai été jetée dans une situation merdique avec peu de soutien » a-t-elle confié sur son compte Instagram.

Sharing this because validating other Black women's experiences is deeply important to me. pic.twitter.com/gd2xEK6szq — Sophia Nahli Allison (@SophiaNAllison) August 1, 2023

Si Lizzo n’a pas encore réagi aux nouvelles accusations, pour sa défense, elle s’entoure d’un avocat très spécial : Marty Singer, connu pour sa capacité à éteindre tous les scandales, notamment liés au harcèlement ou aux violences sexuelles. Il a entre autres défendu Johnny Depp ou encore Bill Cosby.

